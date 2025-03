Temenos enregistre se hisse toujours en pole position des scores ESG selon les indices Dow Jones, S&P Global, Sustainalytics et CDP

Les solides évaluations ESG de Tenemos, régulièrement confirmées, traduisent bien son leadership en matière de durabilité au sein de l’industrie bancaire

GRAND-LANCY, Suisse, 27 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN), leader mondial des solutions critiques pour les institutions financières, annonce ce jour qu’elle a une nouvelle fois été reconnue comme un champion mondial de la durabilité par les principales agences de notation ESG.

Dans la catégorie des logiciels, Temenos remporte pour la troisième année consécutive la meilleure note à l’aune des indices Dow Jones Best-in-Class (ou DJBICI) 2024. Une fois encore, c’est la seule entreprise spécialisée dans les logiciels à rafler une distinction d’1 % dans le classement du S&P Global Sustainability Yearbook. En outre, Temenos a été associée à un faible niveau de risque dans le rapport sur l’évaluation des risques ESG établi par Sustainalytics et a obtenu une note de A- sur les critères climatiques par l’organisation Carbon Disclosure Project (ou le CDP).

Ces excellents résultats décernés par plusieurs organisations de renom récompensent l’engagement continu de Temenos en faveur de la durabilité, des informations réglementaires en matière d’ESG et de leur transparence, et soulignent les bénéfices environnementaux de ses puissantes suites logicielles.

Pour Jean-Pierre Brulard, PDG de Temenos : « Nous sommes fiers de cette nouvelle reconnaissance de notre leadership en matière de durabilité, certaines de nos meilleures notes nous ayant été accordées par plusieurs organisations respectables comme le Dow Jones ou S&P Global. Nos clients choisissent de travailler avec nous car nous comprenons à quel point les enjeux ESG sont déterminants. À l’appui de sa suite logicielle bancaire de pointe, de ses solutions modulaires les plus performantes et de son approche solution améliorée, Temenos modernise le secteur bancaire en permettant aux banques de fonctionner de manière fiable en s’inscrivant dans la durabilité. »

En choisissant de migrer leurs opérations bancaires sur la plateforme Temenos disponible en mode cloud ou SaaS, les banques peuvent nettement réduire leur impact environnemental, notamment grâce à ses services de bout en bout dédiés au segment Entreprise . Lancés en 2024, ces services sont conçus pour aider les banques à déployer rapidement des solutions logicielles et à se reposer sur un système bancaire plus agile, plus efficace et moins lourd.

En mai 2024, Temenos a établi une référence en matière de durabilité spécifique aux solutions bancaires natives du cloud en collaboration avec Microsoft . Ce pas en avant a démontré les avancées d’une architecture allégée et plus durable conçue par ses soins dans la gestion de la demande variable en transactions numériques, et permet d’accompagner les banques dans l’atteinte de leurs objectifs de durabilité. Depuis une mesure initialement relevée en 2021 et validée par GoCodeGreen, Temenos a réduit l’impact carbone de ses logiciels de plus de 50 %.

Temenos aide également ses clients à mesurer, améliorer et rendre compte de l’empreinte carbone de ses opérations au moyen d’un outil spécifique, à savoir son Carbon Emissions Calculator .

Temenos est la seule entreprise de logiciels à figurer à la fois dans le DJBICI mondial et européen en 2024, obtenant une note globale de 83 sur 100, son meilleur à ce jour. Elle est considérée comme la meilleure des 343 entreprises évaluées du secteur. Temenos a également rejoint les 780 sociétés évaluées du S&P Global Sustainability Yearbook sur 7 690 et se targue d’être le seul éditeur de logiciels à figurer parmi les 1 % des meilleurs scores à l’échelle mondiale. Enfin, l’entreprise a également obtenu la deuxième meilleure note en termes de risques ESG de la part de Sustainalytics, sur un panel de 374 entreprises évaluées dans le sous-domaine des logiciels d’entreprise et d’infrastructure.

