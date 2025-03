Fivecast révolutionne les enquêtes sur la criminalité financière grâce à des informations en ligne alimentées par l’IA

La rapidité et la précision de la plateforme de renseignement numérique de Fivecast transforment la conformité et l’exposition au risque face à une pression réglementaire accrue et une répression mondiale renforcée contre toutes les formes de blanchiment d’argent

LONDRES, 27 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fivecast a annoncé aujourd’hui le lancement de sa plateforme de renseignement numérique de pointe, alimentée par l’intelligence artificielle, sur le marché de la conformité en matière de criminalité financière. Cette solution permet aux institutions financières de rationaliser considérablement les enquêtes sur la criminalité financière, la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), la connaissance du client (KYC) et les procédures de diligence raisonnable renforcées (EDD) grâce à l’analyse des données en ligne.

Fivecast permet aux équipes d’investigation financière d’évaluer rapidement et efficacement les risques des clients à partir d’une masse considérable d’informations en ligne. La plateforme Fivecast fournit des informations pertinentes et exploitables à partir d’un large éventail de sources de données en ligne, permettant ainsi une découverte approfondie des empreintes numériques et une analyse multimédia avancée pilotée par l’IA. Les sources et méthodes actuellement utilisées pour les enquêtes de renseignement financier font l’impasse sur des informations critiques relatives aux risques des clients, entraînant ainsi les institutions financières de premier plan à sous-estimer considérablement leur exposition aux risques.

Le besoin de données précises, en temps opportun et globales n’a jamais été aussi important. Le paysage réglementaire mondial est en pleine mutation, nécessitant de nouvelles sources de données pour répondre à l’évolution des exigences en matière de diligence raisonnable dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent. Cette nécessité est soulignée par les directives et ordonnances des agences gouvernementales et des organismes de réglementation financière en Europe, aux États-Unis et en Australie. En 2024, les sanctions mondiales liées à la criminalité financière imposées par les régulateurs américains ont dépassé les 4,3 milliards de dollars.

Duane Rivett, cofondateur et vice-président de la croissance stratégique de Fivecast, a déclaré : « La rapidité et la précision inégalées de notre plateforme de renseignement numérique permettent de rationaliser des processus longs et laborieux dans un domaine hautement sensible pour les institutions financières. Tout comme les agences de sécurité nationale utilisent nos solutions pour analyser les réseaux extrémistes ou terroristes en ligne, les banques les exploitent avec un objectif légèrement différent, axé sur l’EDD, l’AML et le KYC. »

Les solutions de Fivecast permettent aux unités d’investigation financière d’évaluer efficacement et précisément le profil de risque d’un client afin d’identifier rapidement les infractions principales et la vulnérabilité de ce dernier, et d’adopter une véritable approche de la conformité fondée sur le risque tout en minimisant les coûts afférents à celle-ci.

À propos de Fivecast :

Fivecast est un fournisseur leader mondial de solutions de renseignement numérique permettant aux institutions financières d’évaluer efficacement et précisément le profil de risque de leurs clients, en découvrant des informations exploitables essentielles à la réduction des risques commerciaux et à l’optimisation des coûts de conformité. Fivecast est le fruit d’une collaboration unique entre des agences gouvernementales et des instituts de recherche de renommée mondiale, qui avaient pour ambition de relever les défis posés par les big data auxquels les institutions financières sont confrontées aujourd’hui.

www.fivecast.com

Contact médias :

Monica Brink – Directrice principale, Marketing

Monica.brink@fivecast.com

