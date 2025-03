iTeos présentera les données précliniques d’EOS-215, un anticorps anti-TREM2 supposé meilleur de sa catégorie, et d’un nouvel inhibiteur de PTPN1/2 lors de l’édition 2025 du congrès annuel de l’American Association for Cancer Research

WATERTOWN, Massachusetts et GOSSELIES, Belgique, 26 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq : ITOS), une société biopharmaceutique au stade clinique pionnière dans la découverte et le développement d’une nouvelle génération de traitements immuno-oncologiques pour les patients, a annoncé ce jour une présentation par poster de données précliniques sur l’EOS-215, un anticorps anti-TREM2 supposé meilleur de sa catégorie et une nouvelle petite molécule inhibitrice de PTPN1/2 à l’occasion du congrès annuel de l’American Association for Cancer Research (« AACR »), qui se tiendra du 25 au 30 avril 2025 à Chicago, dans l’Illinois.

Détails de la présentation sous forme de poster

Résumé 3136, « EOS-215, un antagoniste TREM2 premier de sa catégorie, conçu pour reprogrammer le microenvironnement tumoral et neutraliser la résistance »

Session : Thérapies expérimentales et moléculaires — Approches thérapeutiques pour attaquer le microenvironnement tumoral

Date et heure : Lundi 28 avril 2025, de 14 h 30 à 17 h (CDT)

Lieu : Poster dans la section 24



Résumé 5609, « Un nouvel inhibiteur de PTPN1/2 à haute biodisponibilité par voie orale améliore la réponse antitumorale »

Session : Thérapies expérimentales et moléculaires — Inhibiteurs de kinases et de phosphatases 3

Date et heure : Mardi 29 avril 2025, de 14 h 30 à 17 h (CDT)

Lieu : Poster dans la section 20



Le stand d’iTeos lors du congrès annuel de l’AACR est le stand n° 3240.

À propos d’iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics est une société biopharmaceutique au stade clinique, pionnière dans la découverte et le développement d’une nouvelle génération de traitements immuno-oncologiques pour les patients. iTeos Therapeutics s’appuie sur sa connaissance approfondie de l’immunologie tumorale et des voies immunosuppressives pour concevoir de nouveaux produits candidats susceptibles de restaurer la réponse immunitaire contre le cancer. Son portefeuille innovant de produits en développement comprend trois programmes en phase clinique ciblant de nouvelles voies immunosuppressives validées, conçues avec des propriétés pharmacologiques optimisées pour l’amélioration des résultats cliniques. La Société iTeos Therapeutics est domiciliée à Watertown, dans l’État du Massachusetts, aux États-Unis, et exploite un centre de recherche à Gosselies, en Belgique.

À propos d’EOS-215

L’EOS-215 est un anticorps monoclonal supposé meilleur de sa catégorie qui bloque la liaison du ligand au récepteur déclencheur exprimé sur les cellules myéloïdes 2 (TREM2), désactivant ainsi la croissance de plusieurs tumeurs et les activités favorisant la survie des macrophages qui résident dans la tumeur, et « reprogrammant » efficacement les macrophages pour permettre l’activation des lymphocytes T. Le candidat thérapeutique a démontré une activité dans des modèles in vitro et in vivo hautement résistants sur le plan immunitaire. Les études dont il fait actuellement l’objet pourraient déboucher sur une demande de nouveau médicament expérimental.

À propos de PTPN1/2

iTeos a mis au point une nouvelle petite molécule inhibitrice de PTPN1/2. Les phosphatases PTPN1/2 sont des régulateurs négatifs des voies de signalisation des cytokines et des récepteurs des lymphocytes T. L’inhibition ou la déplétion de PTPN1/2 sensibilise les cellules cancéreuses et immunitaires à l’IFNγ, ce qui remodèle le microenvironnement tumoral et déclenche une réponse immunitaire antitumorale coordonnée.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations ne relevant pas uniquement de faits historiques sont considérées comme des déclarations prospectives. Des termes tels que « croit », « anticipe », « prévoit », « s’attend à », « fera », « pourrait », « a l’intention de », « prépare », « envisage », « potentiel », « possible », et des expressions de même sens caractérisent les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent des déclarations relatives au potentiel d’EOS-215 à devenir le meilleur de sa catégorie et aux bénéfices potentiels d’EOS-215 et du nouvel inhibiteur de PTPN1/2 d’iTeos.

Ces déclarations prospectives induisent des risques et des incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle d’iTeos. En raison de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux énoncés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Les facteurs de risque connus sont les suivants : le succès des tests précliniques ne garantit pas que les essais cliniques ultérieurs seront couronnés de succès ; les données relatives à nos produits candidats peuvent se révéler insuffisantes pour obtenir l’autorisation réglementaire de passer aux étapes ultérieures des essais ou pour commercialiser les produits ; iTeos pourrait ne pas être en mesure d’exécuter ses plans d’affaires, y compris de respecter les étapes et les échéances réglementaires prévues ou planifiées, les plans de recherche et de développement clinique, et de faire entrer ses produits candidats sur le marché, pour diverses raisons, dont certaines peuvent échapper au contrôle d’iTeos, y compris les limitations possibles des ressources financières et autres de l’entreprise, des limitations de fabrication qui pourraient ne pas être anticipées ou résolues en temps utile, des développements négatifs dans le domaine de l’immuno-oncologie, tels que des événements indésirables ou des résultats décevants, y compris en relation avec des thérapies concurrentes, et des décisions réglementaires, judiciaires ou d’agences, telles que les décisions du United States Patent and Trademark Office en ce qui concerne les brevets qui couvrent nos produits candidats ; et les risques identifiés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport annuel d’iTeos sur le Formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis ainsi que dans d’autres documents déposés auprès de la SEC par la Société, que nous vous encourageons à consulter.

Tous les risques susmentionnés pourraient sensiblement et défavorablement affecter les activités d’iTeos, ses résultats opérationnels et le cours de négociation de ses actions ordinaires. Nous conseillons aux investisseurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse. iTeos décline toute obligation de mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Interlocuteur auprès des investisseurs :

Carl Mauch

iTeos Therapeutics, Inc.

carl.mauch@iteostherapeutics.com

Contact médias :

media@iteostherapeutics.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.