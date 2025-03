MDS Global 与 PlatformX Communications (PXC) 建立战略合作伙伴关系

MDS Converged Monetisation Platform 将有助于 PXC 实现宏伟的目标

沃灵顿,英国, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MDS Global 是数字电信业务支撑系统 (BSS) 领域的领先供应商,日前欣然宣布与英国领先的连接、语音、云端和安全解决方案批发供应商 PlatformX Communications (PXC) 建立新的战略合作伙伴关系。 根据这项具有里程碑意义的协议,MDS Global 将继续提供其业界领先的 Converged Monetisation Platform (CMP) ,作为完全外包的端到端变现服务,以支持 PXC 实现宏伟的数字化转型和创新目标。

基于这项合作关系,MDS Global 的 CMP 将用作 PXC 唯一的战略性批发计费平台,支持其建立强大的替代网络聚合平台的计划,同时简化 PXC 的 IT 基础设施并合并多个 BSS 环境。 该平台可优化 PXC 的运营并实现流程自动化,以降低运营成本、推动创新并提供数字化客户体验。

此次合作关系证明 MDS Global 在提供价值和确保高效、无故障运营方面具有良好的往绩。 经过长期合作,PXC 决定延续双方的合作关系,表明他们相信 MDS Global 致力于配合他们的战略并帮助 PXC 实现其宏伟的目标。

PXC 首席技术官 Phil Haslam 表示:“我们与 MDS Global 已合作超过 20 年,很高兴能够续约,进一步加强彼此的合作关系。 有赖于 MDS Converged Monetisation Platform,我们能够简化技术堆栈并推动创新,这对于我们成为英国领先的批发连接供应商至关重要。 我们期待继续成功合作,并携手实现新的里程碑。”

MDS Global 首席执行官 John Burton 表示:“我们很高兴能与 PXC 延续长期合作关系。 MDS Converged Monetisation Platform 不仅可以简化 PXC 的 IT 架构,还将推动创新及提升效率,进一步巩固 PXC 在英国批发电信市场的领先地位。 此合作关系彰显我们致力于与客户密切共事,提供可靠的解决方案,从而推动发展和数字化转型。”

关于 PlatformX Communications (PXC)

PlatformX Communications (PXC) 是英国领先的连接、语音、云端和安全创新解决方案供应商,以英国最强大、最安全、最有韧性和最可靠的网络为基础。

PXC 具备独特的市场地位,拥有庞大的客户群和多样化的光纤基础设施合作伙伴,其全国性网络覆盖 3,000 多个交换站,覆盖 98% 的家庭和企业。

PXC 是由 TalkTalk 的批发服务和全国网络业务与 Virtual1 合并而成,深刻了解批发市场参与者面临的问题,从而能够为所有类型的企业提供独特的支持。

访问:www.PXC.co.uk

关于 MDS Global

MDS Global 支持数字电信公司,以增加收入、提高客户满意度并降低成本。 我们提供业界领先的业务支撑系统 (BSS),包括针对 B2B、B2C、B2B2X 和 IoT 业务模式设计的解决方案,涵盖变现、客户体验、eSIM 和人工智能驱动的决策智能等方面。

从 iD Mobile 等成功的移动虚拟网络运营商到 BT 等一级运营商,我们高度可扩展的云端解决方案为移动虚拟网络运营商、移动虚拟网络提供商、网络运营商和批发供应商提供移动、固定网络和融合服务。

我们最初是一家 B2B 移动虚拟网络运营商,拥有超过 35 年的卓越计费经验。 我们的国际化团队热情友好,致力于建立长期的合作关系,帮助客户取得成功。 MDS Global 是 Lumine Group 旗下公司(多伦多证券交易所创业板代码:LMN)

请访问 mdsglobal.com 并在 linkedin.com/company/mdsglobal 上关注我们。

如需了解更多信息,请联系:

Corine Suscens

全球营销主管

marketing@mdsglobal.com

本公告随附的照片可在以下网址获取:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6fa94b87-7250-4c03-9be7-25e33ce798c8

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9efca876-29d9-4ac7-99bd-f703d62b148b

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.