MDS Global 與 PlatformX Communications (PXC) 建立策略性合作關係

沃靈頓,英國, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MDS Global 是數碼電訊業務支援系統 (BSS) 領域的頂尖供應商,日前欣然宣布與英國頂尖的連接、語音、雲端和安全解決方案批發供應商 PlatformX Communications (PXC) 建立新的策略性合作關係。 根據這項具有里程碑意義的協議,MDS Global 將繼續提供其業界領先的 融合盈利化平台 (CMP) ,作為完全外判的端對端盈利化服務,以支援 PXC 實現進取的數碼轉型和創新目標。

基於這項合作關係,MDS Global 的融合盈利化平台將用作 PXC 單一的策略性批發計費平台,支援其建立強大 Altnet 聚合平台的計劃,同時簡化 PXC 的資訊科技基礎設施及合併多個業務支援系統環境。 該平台可優化 PXC 的運作並實現流程自動化,以降低營運成本、推動創新並提供數碼客戶體驗。

此次合作關係證明 MDS Global 在提供價值和確保有效、無故障運作方面具有良好的往績。 經過長期合作,PXC 決定延續雙方的合作關係,證明他們相信 MDS Global 致力配合 PXC 的策略並幫助後者實現其頗為進取的目標。

PXC 技術總監 Phil Haslam 表示:「我們與 MDS Global 已合作超過 20 年,很高興能夠續約,進一步加強彼此的合作關係。 有賴於 MDS 的融合盈利化平台,我們能夠簡化技術堆疊並推動創新,這對於我們成為英國頂尖的連接批發供應商至關重要。 我們期待繼續成功合作,並攜手實現新的里程碑。」

MDS Global 行政總裁 John Burton 表示:「我們很高興能與 PXC 延續長期合作關係。 MDS 的融合盈利化平台不僅可以簡化 PXC 的資訊科技架構,更能夠推動創新及提升效率,進一步鞏固 PXC 在英國批發電訊市場的領先地位。 此合作關係彰顯我們致力與客戶密切共事,提供可靠的解決方案,從而推動發展和數碼轉型。」

關於 PlatformX Communications (PXC)

PlatformX Communications (PXC) 是英國頂尖的連接、語音、雲端和安全創新解決方案供應商,以英國最強大、最安全、最穩妥和最可靠的網絡為基礎。

PXC 得天獨厚,擁有龐大的客戶群和多樣化的光纖基礎設施合作夥伴,其全國網絡覆蓋 3,000 多個交換機,涵蓋 98% 的家庭和企業。

PXC 是由 TalkTalk 的批發服務和全國網絡業務與 Virtual1 合併而成,深刻了解批發市場業者面臨的問題,從而能夠為所有類型的企業提供獨特的支援。

瀏覽:www.PXC.co.uk

關於 MDS Global

MDS Global 支援數碼電訊公司,以增加收入、提高客戶滿意度並降低成本。 我們提供業界領先的業務支援系統 (BSS),包括針對 B2B、B2C、B2B2X 和 IoT 業務模式設計的解決方案,涵蓋盈利化、客戶體驗、eSIM 和人工智能輔助的決策智能等方面。

從 iD Mobile 等成功的虛擬流動網絡營運商到 BT 等一級營運商,我們高度可擴展的雲端解決方案為虛擬流動網絡營運商、虛擬流動網絡提供商、網絡營運商和批發供應商提供流動、固網和整合服務。

我們最初是一間 B2B 虛擬流動網絡營運商,擁有逾 35 年的卓越計費經驗。 我們的國際化團隊熱情友好,致力建立長期的合作關係,幫助客戶取得成功。 MDS Global 是 Lumine Group 旗下公司 (TSXV:LMN)

請瀏覽 mdsglobal.com ,以及在 linkedin.com/company/mdsglobal 關注我們。

