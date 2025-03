MDS Global บรรลุข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ PlatformX Communications (PXC)

แพลตฟอร์มสร้างรายได้แบบผสานรวมของ MDS จะขับเคลื่อนเป้าหมายที่ตั้งไว้สูงของ PXC

วอร์ริงตัน สหราชอาณาจักร, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MDS Global ผู้ให้บริการระบบสนับสนุนธุรกิจ (Business Support Systems หรือ BSS) ชั้นนำสำหรับโทรคมนาคมดิจิทัล รู้สึกยินดีที่จะประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ใหม่กับ PlatformX Communications (PXC) ผู้ให้บริการขายส่งด้านโซลูชันการเชื่อมต่อ เสียง คลาวด์ และความปลอดภัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร ข้อตกลงสำคัญนี้ทำให้ MDS Global จะยังคงเดินหน้าส่งมอบ Converged Monetisation Platform (CMP) ระดับชั้นนำในอุตสาหกรรมต่อไปในรูปแบบบริการสร้างรายได้ที่ครบวงจรและเป็นแบบจ้างภายนอก เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของ PXC ที่ตั้งไว้สูงในด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและนวัตกรรม

ภายใต้ความร่วมมือนี้ CMP ของ MDS Global จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มเชิงกลยุทธ์ในการเรียกเก็บเงินแบบขายส่งเพียงแพลตฟอร์มเดียวสำหรับ PXC โดยสนับสนุนแผนการสร้างแพลตฟอร์มรวมสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายทางเลือกหรือ Altnet ที่ทรงพลัง ในขณะเดียวกันก็ทำให้โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของ PXC ง่ายขึ้นและรวมปัจจัยแวดล้อม BSS หลายปัจจัยเข้าด้วยกัน แพลตฟอร์มนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ PXC และนำระบบการทำกระบวนการให้เป็นอัตโนมัติมาใช้เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน ขับเคลื่อนนวัตกรรม และส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลให้กับลูกค้า

ความร่วมมือนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงผลงานของ MDS Global ในการส่งมอบคุณค่าและการรับประกันถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลและปราศจากปัญหา การตัดสินใจของ PXC ที่จะขยายความสัมพันธ์นี้ เกิดขึ้นตามมาหลังจากร่วมมือกันมาอย่างยาวนาน โดยแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจที่ PXC มีต่อความมุ่งมั่นที่ MDS Global จะทำให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของตน พร้อมช่วยให้ PXC บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้สูงได้

Phil Haslam ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ PXC กล่าวว่า "ความสัมพันธ์ของเรากับ MDS Global ดำเนินมาเป็นระยะเวลานานกว่า 2 ทศวรรษแล้ว และเรายินดีที่จะต่ออายุข้อตกลงเพื่อเสริมความร่วมมือของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น แพลตฟอร์ม MDS Converged Monetisation ช่วยให้เราสามารถลดความซับซ้อนของชุดเทคโนโลยี พร้อมขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในเส้นทางสู่การเป็นผู้ให้บริการการเชื่อมต่อแบบขายส่งชั้นนำของสหราชอาณาจักร เรามุ่งหวังที่จะสานต่อความสำเร็จในการร่วมมือและบรรลุหมุดหมายใหม่ร่วมกัน”

John Burton ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MDS Global แสดงความเห็นว่า "เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้ขยายความร่วมมือที่เรามีมาอย่างยาวนานกับ PXC" แพลตฟอร์ม MDS Converged Monetisation จะไม่เพียงแต่ช่วยลดความซับซ้อนในสถาปัตยกรรมไอทีของ PXC เท่านั้น แต่ยังช่วยขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมและประสิทธิภาพอีกด้วย ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งผู้นำของ PXC ในตลาดโทรคมนาคมแบบขายส่งในสหราชอาณาจักร ความร่วมมือนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่เรามีต่อการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อส่งมอบโซลูชันที่เชื่อถือได้ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล”

เกี่ยวกับ PlatformX Communications (PXC)

PlatformX Communications (PXC) คือผู้ให้บริการโซลูชันนวัตกรรมด้านการเชื่อมต่อ เสียง คลาวด์ และความปลอดภัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร โดยมีเครือข่ายที่แข็งแกร่ง ปลอดภัย ยืดหยุ่น และเชื่อถือได้ที่สุดในสหราชอาณาจักร

PXC จัดอยู่ในสถานะที่ไม่เหมือนใคร เนื่องจากมีฐานลูกค้าที่ขยายตัวและมีพันธมิตรโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์ที่หลากหลาย โดยขับเคลื่อนด้วยเครือข่ายระดับประเทศที่ครอบคลุมจุดแลกเปลี่ยนมากกว่า 3,000 แห่ง ซึ่งครอบคลุมบ้านเรือนและธุรกิจถึง 98%

PXC เกิดจากการรวมตัวของบริการขายส่งของ TalkTalk และธุรกิจเครือข่ายระดับประเทศกับ Virtual1 และมีความเข้าใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหาที่ผู้เล่นในตลาดขายส่งต้องเผชิญ จึงทำให้บริษัทสามารถรองรับธุรกิจทุกประเภทได้ไม่เหมือนใคร

เยี่ยมชมได้ที่ www.PXC.co.uk

เกี่ยวกับ MDS Global

MDS Global ขับเคลื่อนบริษัทโทรคมนาคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มรายได้ ความพึงพอใจของลูกค้า และลดต้นทุน เรานำเสนอระบบสนับสนุนธุรกิจ (BSS) ในระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม รวมไปถึงโซลูชันสำหรับการสร้างรายได้, ประสบการณ์ลูกค้า, eSIM และ Decision Intelligence ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อโมเดลธุรกิจ B2B, B2C, B2B2X และ IoT

ไม่ว่าจะเป็น MVNO ที่ประสบความสำเร็จจาก iD Mobile ไปจนถึงผู้ให้บริการชั้น 1 อย่าง BT โซลูชันบนคลาวด์ที่ปรับขนาดได้อย่างมากของเรา จะช่วยขับเคลื่อน MVNO, MVNE, ผู้ให้บริการเครือข่าย และผู้ให้บริการแบบขายส่งได้ในทุกบริการสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบคงที่ และแบบผสานรวมกัน

เดิมทีเราเป็น MVNO แบบ B2B แต่เรามีประสบการณ์ที่เป็นเลิศในด้านการเรียกเก็บเงินมากว่า 35 ปี ทีมงานนานาชาติที่เป็นมิตรของเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือในระยะยาวเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จ MDS Global เป็นบริษัทในเครือ Lumine Group (TSXV:LMN)

เยี่ยมชมได้ที่ mdsglobal.com และติดตามเราได้ที่ linkedin.com/company/mdsglobal

ข้อมูลติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Corine Suscens

หัวหน้าฝ่ายการตลาดระดับสากล

marketing@mdsglobal.com

