MDS Global Memeterai Kerjasama Strategik dengan PlatformX Communications (PXC)

Platform Pengewangan Konvergen MDS akan memperkasakan matlamat besar PXC

WARRINGTON, United Kingdom, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MDS Global, penyedia utama Business Support Systems (BSS) untuk syarikat telekomunikasi digital, dengan sukacitanya mengumumkan kerjasama strategik baharu dengan PlatformX Communications (PXC), peneraju utama di UK dalam penyediaan perkhidmatan ketersambungan, suara, awan dan keselamatan secara borong. Melalui perjanjian penting ini, MDS Global akan terus menyediakan Platform Pengewangan Konvergen (CMP) yang terkemuka dalam industri sebagai perkhidmatan pengewangan hujung ke hujung melalui penyumberan luar sepenuhnya, bagi memperkasakan matlamat besar PXC dalam transformasi digital dan inovasi.

Di bawah kerjasama ini, CMP MDS Global akan berfungsi sebagai platform pengebilan borong strategik yang tunggal untuk PXC, menyokong rancangan mereka untuk membina platform pengagregatan altnet yang berkuasa sambil memudahkan infrastruktur IT PXC dan menggabungkan beberapa persekitaran BSS. Platform tersebut mengoptimumkan operasi PXC dan melaksanakan automasi proses untuk mengurangkan kos operasi, memacu inovasi dan menyampaikan pengalaman pelanggan digital.

Kerjasama ini merupakan bukti rekod prestasi MDS Global dalam menyampaikan nilai dan memastikan operasi yang berkesan tanpa masalah. Keputusan PXC untuk memperkukuhkan hubungan ini, berdasarkan sejarah kerjasama yang panjang antara kedua-dua pihak, mencerminkan keyakinan mereka terhadap komitmen MDS Global dalam menyokong strategi PXC dan merealisasikan matlamat besar mereka.

Phil Haslam, Ketua Pegawai Teknologi PXC , berkata, “Hubungan kami dengan MDS Global menjangkau lebih 2 dekad dan kami gembira dapat memperbaharui perjanjian ini untuk terus memperkukuhkan kerjasama ini. Platform Pengewangan Konvergen MDS membolehkan kami memudahkan tindanan teknologi kami dan memacu inovasi yang telah menjadi penting dalam usaha kami untuk menjadi penyedia ketersambungan borong terkemuka di UK. Kami berharap dapat meneruskan kerjasama kami yang berjaya dan melakar pencapaian baharu bersama-sama.”

John Burton, Ketua Pegawai Eksekutif MDS Global , mengulas, “Kami berbesar hati untuk melanjutkan hubungan kami yang telah lama terjalin dengan PXC. Platform Pengewangan Konvergen MDS bukan sahaja akan mempermudahkan seni bina IT PXC tetapi juga memacu inovasi dan kecekapan, sekali gus mengukuhkan kedudukan PXC sebagai peneraju pasaran telekomunikasi borong di UK. Kerjasama ini menyerlahkan komitmen kami untuk bekerjasama rapat dengan pelanggan kami bagi menyediakan penyelesaian yang boleh dipercayai, yang mendorong pertumbuhan serta transformasi digital.”

Perihal PlatformX Communications (PXC)

PlatformX Communications (PXC) merupakan penyedia penyelesaian inovatif dalam ketersambungan, suara, awan serta keselamatan yang terkemuka di UK, disokong oleh rangkaian paling kukuh, selamat, berdaya tahan dan boleh dipercayai di negara ini.

PXC mempunyai kelebihan unik dengan pangkalan pelanggan yang berskala besar dan rakan kongsi infrastruktur gentian yang pelbagai, dikuasakan oleh rangkaian nasional yang merangkumi lebih daripada 3,000 pertukaran serta menjangkau 98% kediaman serta perniagaan.

Hasil daripada gabungan perkhidmatan borong TalkTalk dengan perniagaan rangkaian nasional Virtual1, PXC telah membangunkan pemahaman yang mendalam terhadap cabaran yang dihadapi oleh pemain dalam pasaran borong. Pemahaman ini membolehkan mereka menawarkan sokongan yang unik kepada pelbagai jenis perniagaan.

Layari: www.PXC.co.uk

Perihal MDS Global

MDS Global memperkasakan syarikat telekomunikasi digital dengan memacu pertumbuhan hasil, meningkatkan kepuasan pelanggan serta mengurangkan kos operasi mereka. Kami menawarkan Business Support Systems (BSS) peneraju industri, termasuk penyelesaian untuk Pengewangan, Pengalaman Pelanggan, eSIM dan Perisikan Keputusan yang Dikuasakan Oleh AI yang direka bentuk untuk model perniagaan B2B, B2C, B2B2X dan IoT.

Daripada MVNO yang berjaya seperti iD Mobile kepada pengendali Tahap-1 seperti BT, penyelesaian berasaskan awan kami yang berskala besar memperkasakan MVNO, MVNE, Operator Rangkaian dan Penyedia Borong merentasi perkhidmatan mudah alih, tetap dan tertumpu.

Bermula sebagai MVNO B2B, kami melakar lebih daripada 35 tahun kecemerlangan dalam pengebilan. Pasukan antarabangsa kami yang mesra komited dalam menjalinkan kerjasama jangka panjang dan kolaboratif untuk membantu pelanggan kami berjaya. MDS Global merupakan sebuah syarikat Lumine Group (TSXV:LMN)

Layari mdsglobal.com dan ikuti kami di linkedin.com/company/mdsglobal .

