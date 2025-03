MDS Global, 영국의 플랫폼엑스 커뮤니케이션즈 (PlatformX Communications: PXC)와 전략적 파트너십 연장계약 체결

MDS의 통합 수익화 플랫폼, PXC의 야심 찬 목표 추진에 더욱 힘 실어줄 것으로 기대

워링턴, 영국, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 디지털 통신업계를 대상으로 비즈니스 지원 시스템(BSS)을 제공하는 MDS Global이 영국의 PlatformX Communications (PXC)와 파트너십을 체결한다고 발표했다. PXC는 커넥티비티 부문을 비롯해 음성, 클라우드, 보안 솔루션 분야를 아우르는 주요 도매 공급업체이다. MDS Global은 이번 계약을 통해 업계를 선도하는 통합 수익화 플랫폼( Converged Monetisation Platform (CMP) )을 완전히 아웃소싱된 엔드투엔드 수익화 서비스 방식으로 제공하게 되며 PXC가 추진하는 야심 찬 디지털 전환 및 혁신 목표를 지원하게 된다.

이 파트너십에 따라 MDS Global의 CMP는 단일 형태의 전략적 도매 대금 청구 플랫폼으로 강력한 알트넷 통합 플랫폼 구축 계획을 지원하게 되며 PXC의 IT 인프라를 간소화하고 여러 BSS 환경을 통합하는 데 일조할 것으로 기대된다. CMP 플랫폼 도입으로 PXC의 운영 최적화와 프로세스 자동화에 기반한 운영 비용 절감, 혁신 강화 효과가 예상되며 디지털 고객 경험 개선을 실현할 것으로 예상된다.

양사가 체결한 이번 파트너십은 가치 제공을 넘어 효과적이고 문제없는 운영을 보장하는 MDS Global의 실적을 입증하는 징표이다. 오랜 파트너십 역사를 이어가며 파트너십 관계를 연장하기로 한 PXC의 결정은 자사 전략에 부합하고 야심찬 목표 실현 과정을 지원하는 MDS Global의 헌신에 대한 신뢰를 잘 보여준다.

PXC 최고기술책임자인 Phil Haslam은 “MDS Global과의 관계는 20년 이상 지속되어 왔으며, 계약 연장 갱신으로 파트너십을 더욱 돈독히 하게 되어 기쁜 마음이다. MDS 통합 수익화 플랫폼을 통해 기술 스택을 단순화하고 혁신을 추진할 수 있게 되었으며, 이는 영국 최고의 도매 연결 제공업체가 되기 위한 우리의 여정에서 매우 중요한 역할을 했다. 앞으로도 성공적인 협업을 지속하여 새로운 이정표를 함께 달성할 수 있기를 기대하고 있다.”고 밝혔다.

MDS Global 의 CEO인 John Burton은 “PXC와의 오랜 관계를 연장하게 되어 기쁘다. MDS 통합 수익화 플랫폼은 PXC의 IT 아키텍처를 단순화할 뿐만 아니라 혁신과 효율성을 촉진해 영국 도매 통신 시장에서 PXC의 선도적 입지를 더욱 공고히 할 것으로 기대된다. 이번 파트너십은 고객과 긴밀히 협력하여 성장과 디지털 전환을 지원하는 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하겠다는 우리의 약속을 잘 보여준다.”고 의미를 부여했다.

PlatformX Communications (PXC) 소개

PlatformX Communications(PXC)는 영국에서 가장 강력하고 안전하며 탄력적이고 안정적인 네트워크를 기반으로 커넥티비티와 음성, 클라우드 및 보안을 위한 혁신적인 솔루션을 제공하는 영국의 주요 기업이다.

PXC는 가정과 기업의 98%를 커버하는 3,000개 이상의 교환기를 포함하는 전국 네트워크를 기반으로 확장된 고객 기반과 다양한 광 인프라 파트너를 통해 독보적인 입지를 구축하고 있다.

TalkTalk의 도매 서비스 및 전국 네트워크 사업과 Virtual1의 결합으로 탄생한 PXC는 도매 시장의 플레이어가 직면한 문제에 대한 깊은 이해를 바탕으로 모든 유형의 비즈니스를 독보적으로 지원할 수 있는 역량을 갖추고 있다.

홈페이지 (www.PXC.co.uk)를 방문해 보세요

MDS Global 소개

MDS Global은 디지털 통신사의 매출 성장, 고객 만족, 비용 절감을 지원하고 있다. B2B, B2C, B2B2X 및 IoT 비즈니스 모델을 위해 설계된 수익화, 고객 경험, eSIM 및 AI 기반 의사 결정 인텔리전스 솔루션을 비롯한 업계 최고의 비즈니스 지원 시스템(BSS)을 제공한다.

iD Mobile과 같은 성공적인 MVNO부터 BT와 같은 티어 1 사업자에 이르기까지 확장성이 뛰어난 클라우드 기반 솔루션은 모바일, 고정 및 융합 서비스 전반에 걸쳐 MVNO, MVNE, 네트워크 사업자 및 도매 제공업체를 지원한다.

원래 B2B MVNO로 출발했으며 35년 이상 쌓아온 우수한 결제 솔루션 서비스도 제공하고 있다. 친절하게 대응하는 국제 팀이 고객의 성공을 돕는 장기적인 협력 파트너십 구축을 위해 최선의 노력을 기울이고 있다. MDS Global은 Lumin Group (TSXV:LMN) 계열사이다.

회사 홈페이지 ( mdsglobal.com )를 방문하고 링크드인( linkedin.com/company/mdsglobal ) 계정을 팔로우해 보세요

추가 정보 확인을 위한 연락처 안내

Corine Suscens

Head of Global Marketing

marketing@mdsglobal.com

