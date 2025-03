MDSグローバル (MDS Global)、プラットフォームXコミュニケーションズ (PlatformX Communications: PXC) と戦略的パートナーシップを締結

MDSのコンバージド・マネタイゼーション・プラットフォーム (Converged Monetisation Platform) がPXCの野心的な目標を後押し

英国ウォリントン発, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- デジタル通信事業者向けビジネスサポートシステム (Business Support Systems: BSS) の大手プロバイダーであるMDSグローバルは、コネクティビティ、音声、クラウド、セキュリティソリューションの英国大手ホールセールプロバイダーであるプラットフォームXコミュニケーションズ (PXC) との新たな戦略的パートナーシップを発表した。 この画期的なパートナーシップにより、MDSグローバルは業界をリードする コンバージド・マネタイゼーション・プラットフォーム (CMP) を完全外注型エンドツーエンド・マネタイゼーションサービスとして提供し、PXCの野心的なデジタルトランスフォーメーションとイノベーションの目標を後押ししていく。

このパートナーシップでは、MDSグローバルのCMPはPXCの単一の戦略的ホールセール課金プラットフォームとして機能し、PXCのITインフラを簡素化し、複数のBSS環境を統合しながら、強力なアルトネット・アグリゲーション・プラットフォームを構築する計画をサポートする。 このプラットフォームは、PXCのオペレーションを最適化し、プロセスの自動化を実現することで、オペレーションコストの削減、イノベーションの推進、顧客のデジタル体験の提供を可能にする。

このパートナーシップは、価値を実現し、効果的かつトラブルのないオペレーションを保証してきたMDSグローバルの実績の証である。 長期にわたるパートナーシップの実績に続いてPXCがこの関係を延長することを決定したことは、PXCの戦略に合致し、同社の野心的な目標の達成を支援するというMDSグローバルのコミットメントに対する信頼の証である。

PXC の最高技術責任者であるフィル・ハスラム (Phil Haslam) は次のように述べている。「当社では20年以上にわたりMDSグローバルと取引してきましたが、契約更新によってこのパートナーシップをさらに強化できることを嬉しく思います。 MDSのコンバージド・マネタイゼーション・プラットフォームは、当社のテクノロジースタックを簡素化し、英国を代表するホールセール接続プロバイダーとなるために不可欠なイノベーションを促進してくれます。 この協力関係を引き続き成功させ、共に新たなマイルストーンを達成することを楽しみにしています。」

MDSグローバル のCEOであるジョン・バートン (John Burton) は次のように述べている。「PXCとの長年にわたる関係を拡大できることをうれしく思います。 MDSのコンバージド・マネタイゼーション・プラットフォームは、PXCのITアーキテクチャを簡素化するだけでなく、イノベーションと効率化を促進し、英国ホールセールテレコミュニケーション市場におけるPXCの優位性を一層盤石なものにします。 このパートナーシップは、お客様と緊密に協力することで、成長とデジタルトランスフォーメーションの原動力となる信頼性の高いソリューションを提供するという当社のコミットメントを浮き彫りにするものです。」

プラットフォームXコミュニケーションズ (PXC) について

プラットフォームXコミュニケーションズ (PXC) は、コネクティビティ、音声、クラウド、セキュリティの革新的ソリューションを提供する英国の大手プロバイダーであり、英国で最も堅牢で安全、かつレジリエントで信頼性の高いネットワークに支えられている。

PXCは、家庭と企業の98%を網羅する3,000以上の通信交換施設のある全国ネットワークに支えられ、規模を拡大した顧客基盤と多様なファイバーインフラパートナーによって独特な地位を確立している。

PXCは、トークトーク (TalkTalk) のホールセールサービスおよび全国ネットワーク事業とヴァーチャル1 (Virtual1) の統合により誕生し、ホールセール市場のプレーヤーが直面する問題を深く理解しているため、あらゆるタイプの事業をサポートできるユニークな立場にある。

詳しくはwww.PXC.co.ukを参照されたい。

MDSグローバルについて

MDSグローバルは、デジタル通信事業者の収益拡大、顧客満足、コスト削減を支援している。 当社は、B2B、B2C、B2B2X、IoTビジネスモデル向けに設計されたマネタイゼーション、カスタマーエクスペリエンス、eSIM、AIを活用した意思決定インテリジェンスなどのソリューションを含む、業界をリードするビジネスサポートシステム (BSS) を提供している。

当社の高度にスケーラブルなクラウドベースのソリューションは、iDモバイル (iD Mobile) のような成功したMVNOから、BTのようなティア1事業者まで、モバイル、固定回線、および統合サービス全体にわたるMVNO、MVNE、ネットワーク事業者、およびホールセール事業者の基盤となっている。

元はB2B MVNOであった当社は、35年以上にわたり卓越した課金ソリューションを提供してきた。 懇切で国際的なチームは、顧客の成功を支援する長期的かつ協力的なパートナーシップを極めて重視している。 MDSグローバルはルミングループ (Lumine Group)(TSXV:LMN) の傘下企業である。

詳しくは mdsglobal.com を参照し、 linkedin.com/company/mdsglobal で当社をフォローされたい。

詳細情報についての問い合わせ先

コリーヌ・サスセンス (Corine Suscens)

グローバルマーケティング責任者

marketing@mdsglobal.com

