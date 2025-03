MDS Global מבטיחה שותפות אסטרטגית עם PlatformX Communications (PXC)

פלטפורמת המוניטיזציה המתכנסת של MDS תניע את היעדים השאפתניים של PXC

MDS Global, ספקית מובילה של מערכות תמיכה עסקיות (BSS) לטלקומוניקציה דיגיטלית, שמחה להכריז על שותפות אסטרטגית חדשה עם PlatformX Communications (PXC), הספקית הסיטונאית המובילה בבריטניה עבור פתרונות קישוריות, קול, ענן ואבטחה. עם ההסכם הזה שמהווה ציון דרך, MDS Global תמשיך לספק את פלטפורמת המוניטיזציה המתכנסת (CMP) מובילת התעשייה שלה כשירות מוניטיזציה מקצה לקצה במיקור חוץ מלא כדי להניע את יעדי ההמרה הדיגיטלית והחדשנות השאפתניים של PXC.

במסגרת שותפות זו, ה-CMP של MDS Global תשמש כפלטפורמת החיוב הסיטונאי האסטרטגית היחידה עבור PXC, ותתמוך בתוכניות שלהם לבנות פלטפורמת צבירה חזקה ברשת אלטרנטיבית תוך פישוט תשתית ה-IT של PXC ומיזוג סביבות BSS מרובות. הפלטפורמה ממטבת את הפעילות של PXC ומשלבת מיכון תהליכים כדי להקטין עלויות תפעול, להעצים חדשנות ולספק חוויות לקוח דיגיטליות.

שותפות זו היא עדות ליכולת של MDS Global לספק ערך ולהבטיח תפעול יעיל ללא תקלות. ההחלטה של ​​PXC להרחיב את מערכת היחסים הזו, בעקבות היסטוריית שיתוף פעולה ארוכה, מדגימה את האמון שלהם במחויבות של MDS Global ליישר קו עם האסטרטגיה שלהם ולעזור ל-PXC להשיג את היעדים השאפתניים שלה.

פיל האסלאם (Phil Haslam), מנהל טכנולוגיה ראשי ב-PXC, אמר: "היחסים שלנו עם MDS Global משתרעים על פני שני עשורים ואנו שמחים לחדש את ההסכם שלנו כדי לחזק עוד יותר את השותפות שלנו. פלטפורמת המוניטיזציה המתכנסת של MDS מאפשרת לנו לפשט את ערמת הטכנולוגיה שלנו ולהניע חדשנות שהייתה לקריטית במסע שלנו להפוך לספקית הקישוריות הסיטונאית המובילה בבריטניה. אנו מצפים להמשך שיתוף הפעולה המצליח שלנו ולהיגע ביחד לעוד ציוני דרך".

ג'ון ברטון (John Burton), מנכ"ל MDS Global, אמר, "אנו שמחים להרחיב את מערכת היחסים ארוכת השנים שלנו עם PXC. מעבר לכך ש פלטפורמת המוניטיזציה המתכנסת של MDS תפשט את ארכיטקטורת ה-IT של PXC, היא גם תניע חדשנות ויעילות, ותבסס עוד יותר את המיקום המוביל של PXC בשוק הטלקומוניקציה הסיטונאית בבריטניה. שותפות זו מדגישה את המחויבות שלנו לעבוד בצמוד ללקוחות שלנו כדי לספק פתרונות אמינים שמעצימים צמיחה והמרה דיגיטלית".

אודות PlatformX Communications (PXC)

PlatformX Communications (PXC) היא ספקית הפתרונות החדשניים לקישוריות, קול, ענן ואבטחה המובילה בבריטניה של המבוססת על הרשת החזקה, המאובטחת, החסינה והאמינה ביותר בבריטניה.

PXC ממוקמת באופן ייחודי עם בסיס לקוחות עולה ושותפות מגוונות עבור תשתית הסיבים, שמבוססת על רשת ארצית המכסה יותר מ-3,000 מרכזיות ברמת כיסוי של 98% מהבתים והעסקים.

PXC, שנולדה משילוב השירותים הסיטונאיים של TalkTalk ועסקי הרשת הלאומיים של Virtual1, מציגה הבנה עמוקה בסוגיות העומדות בפני שחקניות בשוק הסיטונאי ומציידת אותם כך שיוכלו לתמוך באופן ייחודי בכל סוגי העסקים.

בקרו בכתובת: www.PXC.co.uk

אודות MDS Global

MDS Global מעצימה חברות טלקומוניקציה דיגיטליות להצמיח הכנסות, לשמח לקוחות ולהקטין עלויות. אנו מציעים מערכות תמיכה עסקיות (BSS) מובילות בתעשייה, כולל פתרונות למוניטיזציה, חוויית לקוח, eSIM ומודיעין לקבלת החלטות מבוסס בינה מלאכותית שמיועדים למודלים העסקיים B2B, B2C, B2B2X ו-IoT.

מ-MVNO מצליחות כמו iD Mobile ועד למפעילות בנדבך 1 כמו BT, הפתרונות מבוססי הענן הניתנים להרחבה שלנו מעצימים MVNO, MVNE, מפעילות רשת וספקיות סיטונאיות עם שירותים ניידים, קבועים ומתכנסים.

כחברה שהייתה במקור B2B MVNO, אנו מביאים יותר מ-35 שנות מצוינות בחיובים. הצוותים הידידותיים והבינלאומיים שלנו מחויבים לשותפויות ארוכות טווח שמסייעות שיסייעו ללקוחותינו להצליח. MDS Global היא חברה שלLumine Group (TSXV:LMN).

בקרו בכתובת mdsglobal.com ועקבו אחרינו linkedin.com/company/mdsglobal.

