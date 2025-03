MDS Global Menjalin Kemitraan Strategis dengan PlatformX Communications (PXC)

Platform Monetisasi Terkonvergensi MDS akan mendukung tujuan ambisius PXC

WARRINGTON, Inggris Raya, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MDS Global, penyedia Sistem Pendukung Bisnis (Business Support System, BSS) terkemuka untuk perusahaan telekomunikasi digital, dengan bangga mengumumkan kemitraan strategis baru dengan PlatformX Communications (PXC), penyedia grosir solusi konektivitas, suara, cloud, dan keamanan terkemuka di Inggris Raya. Dengan ditandatanganinya perjanjian penting ini, MDS Global akan terus menghadirkan Platform Monetisasi Terkonvergensi (Converged Monetisation Platform, CMP) terdepan di industrinya sebagai layanan monetisasi menyeluruh yang dialihdayakan sepenuhnya untuk mendukung tujuan inovasi dan transformasi digital ambisius PXC.

Berdasarkan kemitraan ini, CMP MDS Global akan berfungsi sebagai satu-satunya platform penagihan grosir strategis bagi PXC, yang mendukung rencana mereka untuk membangun platform agregasi altnet tangguh sembari menyederhanakan infrastruktur TI PXC dan menggabungkan berbagai lingkungan BSS. Platform ini mengoptimalkan operasi PXC dan menghadirkan otomatisasi proses untuk mengurangi biaya operasional, mendorong inovasi, dan memberikan pengalaman digital kepada pelanggan.

Kemitraan ini merupakan bukti rekam jejak MDS Global dalam memberikan nilai dan memastikan operasi efektif dan bebas masalah. Keputusan PXC untuk memperpanjang hubungan ini, setelah terukirnya sejarah kemitraan yang panjang, menunjukkan kepercayaan mereka pada komitmen MDS Global untuk menyelaraskan strategi mereka dan membantu PXC mencapai tujuan ambisius mereka.

Phil Haslam, Chief Technology Officer PXC , mengatakan, “Hubungan kami dengan MDS Global telah berlangsung selama lebih dari 2 dekade dan kami sangat senang memperbarui perjanjian kami untuk lebih memperkuat kemitraan kami. Platform Monetisasi Terkonvergensi MDS memungkinkan kami mengurangi kompleksitas dan memperbaiki efisiensi rangkaian teknologi kami serta mendorong inovasi yang sangat penting dalam perjalanan kami untuk menjadi penyedia konektivitas grosir terkemuka di Inggris Raya. Kami berharap dapat melanjutkan kolaborasi sukses kami dan mencapai tonggak sejarah baru bersama-sama.”

John Burton, CEO MDS Global , berkomentar, “Kami sangat senang dapat memperpanjang hubungan yang sudah lama terjalin dengan PXC. Platform Monetisasi Terkonvergensi MDS tidak hanya akan menyederhanakan arsitektur TI PXC, tetapi juga mendorong inovasi dan efisiensi, yang selanjutnya memperkuat posisi terdepan PXC di pasar telekomunikasi grosir Inggris Raya. Kemitraan ini menyoroti komitmen kami untuk bekerja sama secara erat dengan pelanggan kami guna memberikan solusi yang dapat diandalkan yang mendorong pertumbuhan dan transformasi digital.”

Tentang PlatformX Communications (PXC)

PlatformX Communications (PXC) merupakan penyedia solusi konektivitas, suara, cloud, dan keamanan inovatif terkemuka di Inggris Raya yang didukung oleh jaringan paling kuat, aman, tangguh, dan dapat diandalkan di Inggris Raya.

PXC diposisikan secara unik dengan basis pelanggan berskala ekonomi lebih besar dan mitra infrastruktur fiber beragam, didukung oleh jaringan nasional yang mencakup lebih dari 3.000 sentral telepon yang menjangkau 98% rumah dan bisnis.

Terlahir dari kombinasi layanan grosir TalkTalk dan bisnis jaringan nasional dengan Virtual1, pemahaman mendalam PXC tentang berbagai masalah yang dihadapi para pelaku pasar grosir membekalinya untuk mendukung secara unik semua jenis bisnis.

Kunjungi: www.PXC.co.uk

Tentang MDS Global

MDS Global mendukung perusahaan telekomunikasi digital untuk meraih pertumbuhan pendapatan, kepuasan pelanggan, dan pengurangan biaya. Kami menawarkan Sistem Pendukung Bisnis (Business Support System, BSS) terdepan di industri, termasuk solusi untuk Monetisasi, Pengalaman Pelanggan, eSIM, serta Kecerdasan Keputusan yang didukung AI dan dirancang untuk model bisnis B2B, B2C, B2B2X, dan IoT.

Dari MVNO yang sukses seperti iD Mobile hingga operator Tingkat-1 seperti BT, solusi berbasis cloud kami yang sangat skalabel mendukung MVNO, MVNE, Operator Jaringan, dan Penyedia Grosir di seluruh layanan koneksi seluler, tetap, dan konvergen.

Kami, yang pada awalnya merupakan B2B MVNO, menghadirkan keunggulan penagihan selama 35+ tahun. Tim internasional kami yang ramah berkomitmen pada kemitraan kolaboratif jangka panjang untuk membantu pelanggan kami meraih kesuksesan. MDS Global merupakan anak perusahaan dari Lumine Group (TSXV:LMN)

Kunjungi mdsglobal.com dan ikuti kami di linkedin.com/company/mdsglobal .

