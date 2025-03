MDS Global sichert sich strategische Partnerschaft mit PlatformX Communications (PXC)

Die MDS Converged Monetisation Platform wird die ehrgeizigen Ziele von PXC unterstützen

WARRINGTON, Vereinigtes Königreich, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MDS Global, ein führender Anbieter von Business Support Systems (BSS) für digitale Telekommunikationsunternehmen, freut sich, eine neue strategische Partnerschaft mit PlatformX Communications (PXC), dem führenden britischen Großhandelsanbieter von Konnektivitäts-, Sprach-, Cloud- und Sicherheitslösungen, bekanntzugeben. Mit diesem wegweisenden Vertrag wird MDS Global seine branchenführende Converged Monetisation Platform (CMP) weiterhin als vollständig ausgelagerten End-to-End-Monetarisierungsdienst bereitstellen, um die ehrgeizigen Ziele von PXC im Bereich der digitalen Transformation und Innovation voranzutreiben.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird das CMP von MDS Global als einzige strategische Abrechnungsplattform für den Großhandel für PXC dienen und das Unternehmen bei seinen Plänen unterstützen, eine leistungsstarke Altnet-Aggregationsplattform aufzubauen, während gleichzeitig die IT-Infrastruktur von PXC vereinfacht und mehrere BSS-Umgebungen zusammengeführt werden. Die Plattform optimiert die Betriebsabläufe von PXC und ermöglicht eine Prozessautomatisierung, um die Betriebskosten zu senken, Innovationen voranzutreiben und digitale Kundenerfahrungen zu bieten.

Diese Partnerschaft ist ein Beleg für die Erfolgsbilanz von MDS Global bei der Bereitstellung von Mehrwert und der Gewährleistung effektiver, reibungsloser Abläufe. Die Entscheidung von PXC, diese Beziehung nach einer langen Partnerschaftsgeschichte zu verlängern, zeigt ihr Vertrauen in das Engagement von MDS Global, sich an ihrer Strategie auszurichten und PXC dabei zu helfen, ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen.

Phil Haslam, Chief Technology Officer von PXC , dazu: „Unsere Geschäftsbeziehung mit MDS Global besteht seit über 20 Jahren und wir freuen uns, unseren Vertrag zu erneuern, um unsere Partnerschaft weiter zu stärken. Die MDS Converged Monetisation Platform ermöglicht es uns, unsere Technologieplattform zu vereinfachen und Innovationen voranzutreiben, was für unseren Weg zum führenden britischen Anbieter von Wholesale-Konnektivität von entscheidender Bedeutung war. Wir freuen uns darauf, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen und gemeinsam neue Meilensteine zu erreichen.“

John Burton, CEO von MDS Global , kommentierte dies wie folgt: „Wir freuen uns, unsere langjährige Beziehung zu PXC auszubauen. Die MDS Converged Monetisation Platform wird nicht nur die IT-Architektur von PXC vereinfachen, sondern auch Innovation und Effizienz fördern und die führende Position von PXC auf dem britischen Telekommunikationsmarkt für Großkunden weiter stärken. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement, eng mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um zuverlässige Lösungen zu liefern, die Wachstum und digitale Transformation vorantreiben.“

Über PlatformX Communications (PXC)

PlatformX Communications (PXC) ist der führende britische Anbieter innovativer Lösungen für Konnektivität, Sprache, Cloud und Sicherheit, die auf dem robustesten, sichersten, widerstandsfähigsten und zuverlässigsten Netzwerk Großbritanniens basieren.

PXC ist einzigartig positioniert mit einem skalierten Kundenstamm und diversifizierten Partnern für die Glasfaserinfrastruktur, die von einem nationalen Netzwerk mit mehr als 3.000 Vermittlungsstellen unterstützt werden, das 98 % der Haushalte und Unternehmen abdeckt.

PXC ist aus der Zusammenführung der Großhandelsdienste und des nationalen Netzwerkgeschäfts von TalkTalk mit Virtual1 entstanden. Dank seines tiefen Verständnisses für die Probleme, mit denen Akteure auf dem Großhandelsmarkt konfrontiert sind, ist PXC in der Lage, alle Arten von Unternehmen auf einzigartige Weise zu unterstützen.

Besuchen Sie: www.PXC.co.uk

Über MDS Global

MDS Global unterstützt digitale Telekommunikationsunternehmen bei der Umsatzsteigerung, Kundenzufriedenheit und Kostensenkung. Wir bieten branchenführende Business Support Systems (BSS), einschließlich Lösungen für Monetarisierung, Kundenerfahrung, eSIM und KI-gestützte Entscheidungsintelligenz, die für B2B-, B2C-, B2B2X- und IoT-Geschäftsmodelle entwickelt wurden.

Von erfolgreichen MVNOs wie iD Mobile bis hin zu Tier-1-Betreibern wie BT – unsere hoch skalierbaren, cloudbasierten Lösungen unterstützen MVNOs, MVNEs, Netzbetreiber und Großhandelsanbieter bei mobilen, Festnetz- und konvergenten Diensten.

Ursprünglich ein B2B-MVNO, bringen wir mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Rechnungsstellung mit. Unsere freundlichen, internationalen Teams engagieren sich für langfristige, partnerschaftliche Zusammenarbeit, um unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen. MDS Global ist ein Unternehmen der Lumine Group (TSXV:LMN)

Besuchen Sie mdsglobal.com und folgen Sie uns auf linkedin.com/company/mdsglobal .

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Corine Suscens

Head of Global Marketing

marketing@mdsglobal.com

