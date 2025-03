הביתן הלאומי הסעודי בביאנלה לעיצוב בלונדון 2025: "מים טובים" מזמינים אותנו לחשוב מחדש על מערכת היחסים שלנו עם מים

ריאד, ערב הסעודית, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

ערב הסעודית חוזרת לביאנלה לעיצוב בלונדון 2025 עם תערוכה בשם "מים טובים" (Good Water), בין ה-5 ל-29 ביוני 2025 בסומרסט האוס. הביתן, שהוזמן על ידי הוועדה לאדריכלות ועיצוב של ערב הסעודית, נאצר השנה על ידי קולקטיב עיצוב הכולל את עלאא טרבזוני (Alaa Tarabzouni), עזיז ג'מאל (Aziz Jamal), דור קטן (Dur Kattan) ופאהד בן נאיף (Fahad bin Naif), המשלבים את הרקע הרב-תחומי שלהם באדריכלות, עיצוב ואמנויות, לתערוכה ששואלת, משנה ומדמיינת מחדש מערכות גישה וחלוקה של מים, ומערכת היחסים שלנו עם מים.

הקונספט האוצרותי של מים טובים מגיב לנושא השנה של הביאנלה לעיצוב בלונדון, 'השתקפויות פני השטח', הבוחן כיצד רעיונות ניזונים מהחוויות הפנימיות שלנו, ההשפעות החיצוניות וההיסטוריה האישית שלנו. הביתן הסעודי מוגדר על ידי סביל (sabeel) - מזרקת מים חופשית, סמל לאירוח המושרש עמוק במסורת הסעודית הערבית. באופן מסורתי, מזרקות אלה פזורות ברחבי המדינה, ומספקות מים לעוברים ושבים המגלמות אתוס קהילתי של נדיבות. ואולם, בהקשר של תערוכה זו, הסביל אינו עוד רק מחווה של רצון טוב, אלא שאלה: מי משלם עבור מים "בחינם"? כמה זה באמת עולה? ובאופן מכריע, אם הנטל נופל על מישהו אחר, האם זה לא עולה לכולם?

הסביל, כמושג, טומן בחובו סתירה עמוקה: בעוד שהוא מציע מים בחינם, המציאות היא שהמים אינם חופשיים כלל. כל לגימה מתאפשרת הודות למערכת מורכבת של עבודה, אנרגיה וכלכלה. מים ראויים לשתייה מופקים בתהליכים יקרים, מיובאים בבקבוקי פלסטיק או מועברים דרך רשתות הדורשות תחזוקה ופיקוח. העלות מחולקת בין שחקנים שונים - ממשלות, תאגידים, עובדים - אך בסופו של דבר, זו עלות שכולם חייבים לשאת. גם אלה שאינם משלמים ישירות עבור מים עדיין שותפים להשלכות ארוכות הטווח שלהם. הסביל בביתן, אם כן, הוא יותר מאובייקט פונקציונלי: הוא סמל לתלות הדדית. הוא מדגיש את המתח בין נדיבות לעלות, בין גישה לתוצאה.

הביתן הלאומי הסעודי הוא יוזמת דגל של הוועדה לאדריכלות ועיצוב, הנתמכת על ידי משרד התרבות, המשקפת את מחויבותה של ערב הסעודית לתרום לשיח העיצוב הבינלאומי ולקדם פתרונות ברי קיימא וחדשניים.

