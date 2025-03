الملاكم السعودي زياد المعيوف يتوج بلقب "أكثر ملاكم ملهم لعام 2025" في حفل جوائز الأبطال المسلمين في لندن

تقديرَا لمكانته كواحد من أبرز النجوم الصاعدين في عالم الملاكمة الملاكم السعودي زياد المعيوف يتوج بلقب "أكثر ملاكم ملهم لعام 2025"

الجائزة رسالة أمل لكل شاب طموح في المملكة والعالم الإسلامي والإيمان والتضحية والعمل الجاد يحول المستحيل إلى واقع” — زياد المعيوف

RIYADH, SAUDI ARABIA, March 26, 2025 / EINPresswire.com / -- حصل الملاكم السعودي زياد المعيوف على جائزة "أكثر ملاكم ملهم لعام 2025" خلال حفل جوائز الأبطال المسلمين الذي أقيم في لندن. وتعكس هذه الجائزة المرموقة المكانة التي يتمتع بها المعيوف كواحد من أبرز النجوم الصاعدين في عالم الملاكمة، كما يؤكد دوره كمصدر إلهام وفخر لملايين الشباب حول العالم.وجاء تكريم المعيوف لما يمثله من نموذج لجيل جديد من الملاكمين العرب الذين يكسرون الحواجز، ويثبتون أن الرياضيين السعوديين قادرون على المنافسة، والتألق على الساحة العالمية، وليس فقط تقديرًا لإنجازاته داخل الحلبة.قدم الجائزة للمعيوف مجموعة من أساطير الملاكمة العالمية، وهم أمير خان الحاصل على ميدالية أولمبية وبطل العالم السابق، وبرنارد هوبكنز أحد أعظم الملاكمين في فئة الوزن المتوسط وعضو قاعة المشاهير، وجوني نيلسون بطل العالم السابق في الوزن الثقيل.أعرب الملاكم السعودي زياد المعيوف عن امتنانه بتسلم الجائزة. وقال: "هذه الجائزة ليست مجرد تكريم فردي، بل هي رسالة أمل لكل شاب طموح في المملكة والعالم الإسلامي، وتؤكد أن الإيمان، والتضحية، والعمل الجاد، يمكن أن يحول المستحيل إلى واقع". وأضاف: "بهذه المناسبة أتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمهم الدائم وثقتهم الكبيرة بالرياضيين السعوديين."وأكد: "رؤية 2030 لا تكتفي برسم مستقبل جديد للمملكة، بل تخلق فرصًا كانت تبدو مستحيلة في الماضي. وبفضل القيادة الحكيمة، أقف اليوم هنا ليس فقط كملاكم، بل كرياضي سعودي يثبت للعالم قدرتنا على المنافسة وتحقيق الإنجازات العظيمة. هذه الجائزة ليست لي وحدي، بل هي لوطني وشعبي، وللجيل القادم من الأبطال الذين سيواصلون مسيرة النجاح."جدير بالذكر أن الملاكم السعودي زياد المعيوف استطاع في عمر الرابعة والعشرين ترسيخ مكانته ليس فقط كنجم بارز في رياضة الملاكمة، بل أيضًا كرمز ملهم للسعوديين والعرب والمسلمين حول العالم. ويعكس هذا الإنجاز الدور المتنامي للمملكة على الساحة الرياضية والترفيهية عالميًا. ولا يقتصر تألقه على الاداء القوي داخل الحلبة، إذ يتميز بحضور إعلامي لافت وكاريزما استثنائية جعلته شخصية مؤثرة ومصدر إلهام للجيل السعودي الجديد.وقد حقق زياد المعيوف صعودًا استثنائيًا بعدما حقق فوزًا مهمًا قبل شهر فقط على المصنف الثالث عالميًا، البرازيلي جوناتاس أوليفيرا، خلال النزال الحاسم في "The Last Crescendo" ضمن فعاليات موسم الرياض. وقدم المعيوف أداءً مبهرًا في "المملكة أرينا" أمام جمهور عالمي، ليقترب خطوة إضافية نحو تحقيق حلمه، بأن يصبح أول بطل عالمي سعودي في الملاكمة.

