兩間香港餐廳躋身「亞洲50最佳餐廳」三甲

(相片提供: The Forks & Spoons及Forklore)

香港, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 香港於2025「亞洲50最佳餐廳」(Asia’s 50 Best Restaurants 2025)與2024「亞洲50最佳酒吧」(Asia’s 50 Best Bars 2024)榜單中佔據三個三甲席位,進一步鞏固其亞洲美食之都的重要地位。2025「亞洲50最佳餐廳」於昨晚假首爾舉行的頒獎典禮上揭盅,位於曼谷的Gaggan奪冠,香港的大班樓及永分別位列第二及第三位,兩者排名都比去年上升。此外,永的主廚暨創辦人鄭永麒同時榮獲由業界同行票選的『Inedit Damm廚師之選獎』。於早前公佈的2024「亞洲50最佳酒吧」中,香港酒吧Bar Leone已先拔頭籌,成為史上第一家首度入選即榮登榜首的酒吧。加上是次「亞洲50最佳餐廳」的驕人成績,香港餐飲界在過去12個月於國際舞台上大放異彩。





大班樓創辦人葉一南將中式料理提升至精緻餐飲,展現其豐富風味與藝術魅力

(相片提供:大班樓及亞洲50最佳餐廳)



大班樓創辦人葉一南表示:「我想將此份殊榮獻予所有中式餐飲同業,是你們以中華美饌為橋樑,連繫世界各地的朋友。我們深感榮幸能在國際舞台上分享這段美食之旅,啟發各界探索中菜的博大精深,同時展現香港飲食文化充滿活力的獨特魅力。」

永的主廚暨創辦人鄭永麒旨在帶領食客體驗中式烹飪藝術與法式高級餐飲的完美結合 (相片提供:永)



永的主廚暨創辦人鄭永麒表示:「能夠躋身亞洲最佳餐廳之一,不僅是我們團隊莫大的榮耀,更體現了我們對突破創意界限的堅持。有幸為香港豐富的餐飲文化作出貢獻,我們深感自豪。很高興可以在如此享負盛名的舞台上分享我們的故事,這份肯定將進一步激勵我們探索全新的美食境界。」

憑藉多元且出眾的餐廳及美饌選擇,香港一直深受環球食家與餐飲品味大師推崇,是全球其中一個頂尖美食之都。能夠榮獲「亞洲50最佳」榜單的肯定,進一步印證香港作為饕客熱捧目的地之定位,並彰顯日益強大的本地餐飲業,持續以創意為本的專業精神。

於「亞洲50最佳餐廳」及「亞洲50最佳酒吧」中勇奪佳績,確立了香港作為餐飲勝地的顯赫地位。在由大班樓、永與Bar Leone開拓的成功之路上,香港展示了無與倫比的餐飲技藝和匠心創意。世界各地的饕客親身到訪香港,探索一系列出類拔萃的餐廳與酒吧,方能真切體驗這裡蓬勃發展的餐飲文化。展望將來,香港將於10月8日在地標之一的啟德郵輪碼頭首度主辦2025年「世界50最佳酒吧」頒獎典禮,勢必在這光芒四射的一年,進一步提升這座城市於全球餐飲業的超然地位。

重點一覽:



香港餐廳酒吧名列前茅: 香港共有三間香港餐廳及酒吧打入躋身2025「亞洲50最佳餐廳」及2024「亞洲50最佳酒吧」—— 「大班樓」 (第2位)與 「永」 (第3位)榮登餐廳榜,而 Bar Leone 更奪得酒吧榜冠軍寶座(第1位)。如此非凡成就進一步鞏固香港作為全球其中一大美食之都的超然地位。

香港共有三間香港餐廳及酒吧打入躋身2025「亞洲50最佳餐廳」及2024「亞洲50最佳酒吧」—— (第2位)與 (第3位)榮登餐廳榜,而 更奪得酒吧榜冠軍寶座(第1位)。如此非凡成就進一步鞏固香港作為全球其中一大美食之都的超然地位。 香港餐廳表現亮眼-七間餐廳入選「 50 最佳」主榜 六間躋身 51-100 名單: 其他多家香港餐廳同時於最新的「亞洲50最佳餐廳」榜單中佔一席位。 入選 2025 年「亞洲 50 最佳餐廳」的包括 7 間香港餐廳 :大班樓 (第2名)、永 (第3名)、Caprice (第18名)、 Neighborhood (第21名)、Mono (第24名) 、 Estro (第32名) 及Ando (第41名); 名列 51 至 100 位 的則分別有VEA(第53名)、新榮記(第56名)、Testina(第60名)、Ta Vie 旅(第64名)、Feuille(第93名)及8 1/2 Otto E Mezzo Bombana(第94名)。

其他多家香港餐廳同時於最新的「亞洲50最佳餐廳」榜單中佔一席位。 :大班樓 (第2名)、永 (第3名)、Caprice (第18名)、 Neighborhood (第21名)、Mono (第24名) 、 Estro (第32名) 及Ando (第41名); 的則分別有VEA(第53名)、新榮記(第56名)、Testina(第60名)、Ta Vie 旅(第64名)、Feuille(第93名)及8 1/2 Otto E Mezzo Bombana(第94名)。 香港酒吧揚威 2024 「亞洲 50 最佳酒吧」: 包括榜首的Bar Leone在內,「亞洲50最佳酒吧」共有9家來自香港的酒吧:曾三度奪冠的COA(第4名)、ARGO(第9名)、The Aubrey(第10名)、Darkside(第17名)、The Savory Project(第19名)、Penicillin(第24名)、Quinary(第26名)及Mostly Harmless(第45名)。

包括榜首的Bar Leone在內,「亞洲50最佳酒吧」共有9家來自香港的酒吧:曾三度奪冠的COA(第4名)、ARGO(第9名)、The Aubrey(第10名)、Darkside(第17名)、The Savory Project(第19名)、Penicillin(第24名)、Quinary(第26名)及Mostly Harmless(第45名)。 關於50 Best評選機構:「50最佳」(50 Best)是全球最具權威的國際餐飲評選機構之一,旨在展示全球餐飲趨勢,並重點表揚世界各地的優秀餐廳與酒吧。年度榜單由一眾當地業界的品味大師評選產生,以表彰餐飲界的卓越成就,當中涵蓋創新佳餚以至頂級美酒。

