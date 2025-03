RAA 和 Duck Creek Technologies 宣布建立新的 SaaS 核心保險交付技術合作關係

得益於 Duck Creek 的全套產品,RAA 可為逾 825,000 名會員提供更多創新產品和價值

悉尼, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 引領財產與意外險 (P&C) 及一般保險未來的全球供應商 Duck Creek Technologies,宣布與南澳最大的個人險保險公司 RAA 建立全新的 SaaS 核心保險交付技術合作關係。

Duck Creek 透過其 OnDemand 雲端交付平台提供的解決方案——包括政策、評級、帳單、索賠和清晰度(數據和見解),將取代 RAA 在個人、汽車和家居保險產品方面現有的本地舊版技術。

Duck Creek 平台具有靈活的開放式架構、業務線工具包、本地層和簡單的整合方式,有助 RAA 加快新產品的上市速度,並為逾 825,000 名會員提供日益現代化的順暢數碼用戶體驗。

RAA 技術總監 James Galdes 表示:「我們熱烈歡迎 Duck Creek 成為本公司個人險和汽車保險產品的核心保險技術合作夥伴。作為南澳最大的個人險保險公司,我們會員的需求和期望不斷演變,我們需要更靈活、敏捷及可持續發展的保險交付平台。我們認為 Duck Creek Technologies 是理想之選。他們面向未來的 SaaS 核心保險交付技術將有助我們提高效率,並從此提升員工和會員的體驗。」

新的解決方案除了有助 RAA 為其成員提供更多創新產品和價值之外,還可帶來顯著的營運優勢及提升效率。

Galdes 先生說:「Duck Creek 的雲端原生 SaaS 有助我們減少資料中心佔用空間,同時提高可擴充性和可用性。由於該公司針對澳洲的要求來構建足夠安全的平台,所以監管合規工作將會相當簡單。每兩週進行一次的靜默更新,透過自動交付的方式完成,將可避免升級帶來的混亂狀態以及代價高昂的停機時間。這意味著我們可以更加專注於為客戶提供保障範圍、信心、價值和更好的會員體驗,而無需在技術方面分心。」

Duck Creek Technologies 亞太區董事總經理 Christian Erickson 表示,新的合作關係對 Duck Creek Technologies 來說是重要的里程碑。

Erickson 說:「作為一個會員制組織,RAA 需要的不僅僅是對保單持有人的保護。他們因自己能夠為會員提供價值而感到自豪。RAA 秉持遠大願景和寄予厚望,並將不斷突破創新界限,創造無限可能。我們期待支援他們應對挑戰,實現這個目標。」

RAA 在經過徹底評估之後才作出決定。Galdes 先生說:「我們利用 Gartner 和 Deloitte 等策略性合作夥伴來領導全面的市場評估流程。Duck Creek 的常青架構、強大的合作精神、本地產品支援和預先建立的市場連接器都是獨特的優勢。」

此公告發布之前,恰逢 RAA 與 Allianz Australia 建立新的策略性合作關係的消息傳出。雙方的合作關係為期 20 年,RAA 將負責保險產品的市場營銷和分銷,而 Allianz 將負責產品、定價、索賠和承保。

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引領財產與意外險 (P&C) 及一般保險業界未來的環球智能解決方案供應商。我們是現代保險系統的平台,使行業能夠充分利用雲端計算的優勢,構建靈活、智能和持續改進的保險系統。真誠、使命和透明度是 Duck Creek 的核心價值,而我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。我們領導市場的解決方案可以單獨的形式提供或作為全套解決方案的形式提供,所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 取得。請瀏覽 www.duckcreek.com 了解更多資訊。關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X。

傳媒聯絡人:

Chris Hamilton

chris.hamilton@duckcreek.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.