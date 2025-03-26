RAA 与 Duck Creek Technologies 宣布建立新 SaaS 核心保险交付技术合作伙伴关系

Duck Creek 全套解决方案将助力 RAA 为其超过 82.5 万名会员提供更多创新产品和价值

悉尼, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies，作为定义财产与意外险 (P&C) 和一般保险未来的全球供应商，宣布与南澳大利亚最大的个人业务保险公司 RAA 建立新的 SaaS 核心保险交付技术合作伙伴关系。

Duck Creek 解决方案，包括保单管理、费率计算、账单管理、理赔和 Clarity（数据和洞察），通过其 OnDemand 云交付平台实施，将取代 RAA 现有的本地部署传统技术，用于其个人汽车和家庭保险产品。

Duck Creek 平台凭借其开放灵活的架构、业务线工具包、本地层以及简单集成，将助力 RAA 加快新产品的上市速度，并为其超过 82.5 万名会员提供日益现代化且无缝的数字用户体验。

RAA 首席技术官 James Galdes 表示：“热烈欢迎 Duck Creek 成为我们个人和汽车保险产品的核心保险技术合作伙伴。 作为南澳大利亚最大的个人业务保险公司，我们会员的需求和期望不断演变，因此我们亟需一个更加灵活、敏捷且可持续的保险交付平台。 我们在 Duck Creek Technologies 找到了所需的解决方案。 他们前瞻性的 SaaS 核心保险交付技术将帮助我们提高效率，提升员工和会员的体验。不仅现在如此，未来也将持续受益。”

除了使 RAA 能够为会员提供更具创新性的产品和更高价值外，新解决方案还将为 RAA 带来显著的运营效益和效率提升。

“Duck Creek 的云原生 SaaS 将有助于减少我们的数据中心足迹，同时提高可扩展性和可用性。 由于该平台专为澳大利亚环境而打造，其安全性将简化监管合规。 主动交付且每两周一次的静默更新，将消除破坏性升级和高成本停机问题。 这意味着我们可以更专注于提供保障、信心、价值和更佳的会员体验，而无需过多关注技术本身，”Galdes 先生表示。

Duck Creek Technologies 亚太区董事总经理 Christian Erickson 表示，新的合作关系是 Duck Creek Technologies 的一个重要里程碑。

“作为一个以会员为基础的组织，RAA 需要的不仅仅是对投保人的保护。 他们以向会员提供价值为荣。 RAA 怀有宏大愿景与高度期许，并将不断突破创新和可能性的边界。 我们期待迎接挑战，支持并实现这一目标，”Erickson 表示。

RAA 的决定是经过全面评估而做出。 “我们借助与 Gartner 和 Deloitte 的战略合作伙伴关系，主导了全面的市场评估流程。 Duck Creek 的常青架构、强大的合作精神、本地产品支持和预置的市场连接器被认为具有显著优势，”Galdes 先生表示。

此次公告发布前，RAA 与 Allianz Australia 刚宣布达成新的战略合作伙伴关系。 根据这项为期 20 年的合作协议，RAA 将负责保险产品的市场营销与分销，Allianz 则负责产品、定价、理赔及核保业务。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引领财产与意外险 (P&C) 及一般保险未来的全球智能解决方案供应商。 我们是构建现代化保险系统的平台，使保险业能够利用云计算的强大功能，实现敏捷、智能且长盛不衰的运营。 真实、服务至上和公开透明是 Duck Creek 的核心理念；我们相信，保险应该在个人和企业最需要的时间、地点并以他们最需要的方式为其服务。 我们市场领先的解决方案既可单独提供，也可整套提供，所有这些均可通过 Duck Creek OnDemand 获得。 请访问 www.duckcreek.com，了解更多信息。 欢迎在社交媒体渠道 LinkedIn 和 X 上关注 Duck Creek，获取最新资讯。

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