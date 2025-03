RAA และ Duck Creek Technologies ประกาศความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการให้บริการประกันภัยหลัก SaaS ใหม่

ชุดผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบของ Duck Creek จะช่วยให้ RAA สามารถให้บริการผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์และมอบมูลค่ายิ่งกว่าให้กับสมาชิกมากกว่า 825,000 รายได้

ซิดนีย์, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies ผู้ให้บริการโซลูชันระดับโลกที่กำหนดอนาคตของทรัพย์สินและอุบัติเหตุ (P&C) และการประกันภัยทั่วไป ได้ประกาศความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการให้บริการประกันภัยหลักแบบ SaaS ใหม่กับ RAA บริษัทประกันภัยส่วนบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียใต้

โซลูชันของ Duck Creek ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย การจัดอันดับ การเรียกเก็บเงิน การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการให้ข้อมูล (ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก) ที่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มการให้บริการแบบคลาวด์ OnDemand จะเข้ามาแทนเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลและที่อยู่อาศัยเดิมที่ใช้งานอยู่ ณ อาคารของ RAA ในปัจจุบัน

แพลตฟอร์มของ Duck Creek ซึ่งประกอบด้วยสถาปัตยกรรมแบบเปิดที่ยืดหยุ่น ชุดกลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจ การแบ่งชั้นในพื้นที่ และการผสานเข้ากับระบบเดิมได้อย่างเรียบง่าย จะช่วยให้ RAA นำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น และมอบประสบการณ์ผู้ใช้ดิจิทัลที่ทันสมัยและราบรื่นขึ้นแก่สมาชิกมากกว่า 825,000 ราย

คุณ James Galdes ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ RAA กล่าวว่า "เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Duck Creek ในฐานะพันธมิตรด้านเทคโนโลยีประกันภัยหลักด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยส่วนบุคคลและรถยนต์ของเรา" เนื่องจากเราเป็นบริษัทประกันภัยส่วนบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียใต้ ดังนั้น ความต้องการและความคาดหวังของสมาชิกของเราจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราต้องการแพลตฟอร์มการให้บริการประกันภัยที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และยั่งยืนยิ่งกว่าที่เคย และเราได้พบสิ่งที่เราต้องการนี้จาก Duck Creek Technologies เทคโนโลยีการให้บริการประกันภัยหลัก SaaS ที่ช่วยให้ความมั่นใจในอนาคตของพวกเขาจะช่วยเราในการปลดล็อกประสิทธิภาพ รวมถึงยกระดับประสบการณ์ของพนักงานและสมาชิกของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้

นอกเหนือจากการให้โอกาส RAA ได้ส่งมอบความสร้างสรรค์และมอบมูลค่ายิ่งกว่าให้กับสมาชิกแล้ว RAA ยังจะได้รับประโยชน์ด้านการดำเนินงานที่สำคัญและประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นจากโซลูชันใหม่ต่าง ๆ อีกด้วย

"SaaS ที่ใช้งานผ่านระบบคลาวด์ของ Duck Creek จะช่วยลดขนาดศูนย์ข้อมูลของเรา ไปพร้อมกับการปรับปรุงความสามารถด้านการปรับขนาดและความพร้อมใช้งานอีกด้วย" ระบบนี้จะช่วยลดความซับซ้อนในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นตามบริบทการใช้งานของออสเตรเลีย การอัปเดตแบบไม่ต้องการการตอบรับจากผู้ใช้ทุกสองสัปดาห์ผ่านวิธีส่งมอบแบบแอ็คทีฟ จะช่วยลดปัญหาการอัปเกรดที่สร้างความรบกวนและระยะเวลาหยุดทำงานที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งหมายความว่าเราสามารถมุ่งเน้นไปที่การมอบความครอบคลุม ความมั่นใจ คุณค่า และประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่สมาชิกได้มากขึ้น โดยมีความห่วงใยในด้านเทคโนโลยีน้อยลง” คุณ Galdes กล่าว

คุณ Christian Erickson กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Duck Creek Technologies กล่าวว่า ความร่วมมือใหม่นี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ Duck Creek Technologies

“เนื่องจาก RAA เป็นองค์กรที่ใช้ระบบสมาชิก เราจึงต้องการมากกว่าแค่การคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์เท่านั้น แต่ยังภาคภูมิใจในการส่งมอบคุณค่าให้กับสมาชิกอีกด้วย RAA มีวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่และความคาดหวังที่สูง ซึ่งจะขยายขอบเขตของนวัตกรรมและความเป็นไปได้ให้กว้างไกลออกไป เราเฝ้ารอความท้าทายในการสนับสนุนและเริ่มให้บริการระบบนี้” คุณ Erickson กล่าว

การตัดสินใจของ RAA เกิดขึ้นหลังจากกระบวนการประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วน “เราใช้ประโยชน์จากพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของเราคือ Gartner และ Deloitte เพื่อทำหน้าที่เป็นหัวหอกในกระบวนการประเมินตลาดอย่างรอบด้าน” สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน จริยธรรมความร่วมมือที่แข็งแกร่ง การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ และระบบเชื่อมต่อตลาดที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ Duck Creek ถือได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบที่โดดเด่น" คำกล่าวของคุณ Galdes

การประกาศนี้สืบเนื่องมาจากข่าวล่าสุดเกี่ยวกับความร่วมมือทางกลยุทธ์ใหม่ระหว่าง RAA กับ Allianz Australia ภายใต้ความร่วมมือระยะเวลา 20 ปี RAA จะทำหน้าที่รับผิดชอบการตลาดและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ในขณะที่ Allianz จะรับผิดชอบด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการรับประกันภัย

