RAAとダック・クリーク・テクノロジーズ (Duck Creek Technologies)、新しいSaaSコア保険配信テクノロジー提携を発表

ダック・クリークのフルスイートが、RAAがより革新的な商品と価値を825,000人以上の会員に提供するのを支援

シドニー発, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 損害保険および一般保険の未来を定義するグローバルプロバイダーであるダック・クリーク・テクノロジーズは、南オーストラリア州最大の個人向け保険会社であるRAAとのSaaSコア保険配信テクノロジーに関する新たな提携を発表した。

オンデマンド (OnDemand) クラウド配信プラットフォームを介して提供されている、ポリシー (Policy)、 レーティング (Rating)、ビリング (Billing)、クレイムズ (Claims)、およびクラリティ (Clarity) (データおよびインサイト) などのダック・クリークのソリューションは、RAAの個人向け自動車および住宅保険商品のための現在のオンプレミスレガシーテクノロジーに取って代わる。

ダック・クリークのプラットフォームは、オープンで柔軟性のあるアーキテクチャ、保険種目キット、ローカルレイヤー、シンプルな統合を備えており、RAAが新商品の市場投入までの時間を短縮し、825,000人以上の会員に対して、よりいっそう現代的かつシームレスなデジタルユーザー体験を提供するのを支援する。

RAAの最高技術責任者のジェームズ・ガルデス (James Galdes) は、次のように述べている。「私たちは、個人向け保険商品および自動車保険商品のための中核的な保険テクノロジーパートナーとしてダック・クリークを迎えることを嬉しく思います。 当社の会員のニーズと期待は常に変化していますが、南オーストラリア州最大の個人向け保険会社として、より柔軟で敏捷かつ持続可能な保険配信プラットフォームが必要となっています。これは、ダック・クリーク・テクノロジーズで発見したことです。彼らの将来を見据えたSaaSコア保険配信テクノロジーは、当社の効率性を向上させ、現在および将来にわたって、当社のスタッフと会員の体験を高めるでしょう。」

RAAは、会員により革新的な商品と追加の価値を提供できるだけでなく、新しいソリューションから、多大な事業運営上のメリットと効率の向上も獲得できる。

「ダック・クリークのクラウドネイティブなSaaSは、データセンターのフットプリントを削減しながら、スケーラビリティと可用性を向上させるのに役立ちます。 オーストラリアの状況に合わせて構築されたプラットフォームのセキュリティにより、規制遵守が簡素化されます。アクティブ配信による隔週のサイレントアップデートにより、中断を伴うアップグレードやコストのかかるダウンタイムを排除します。これにより、保険補償、信頼、価値、そしてより充実した会員体験の提供により重点的に取り組む一方で、テクノロジーにはあまり重点を置かなくてもよくなります。」とガルデス氏は述べている。

ダック・クリーク・テクノロジーズのAPACマネージングディレクターであるクリスチャン・エリクソン (Christian Erickson) は、新たな提携はダック・クリーク・テクノロジーズにとって重要な節目となると述べている。

「会員制組織であるRAAは、保険契約者への単なる保護以上のものを必要としていました。彼らは会員に価値を提供することを誇りとしています。RAAは大きなビジョンと高い期待を抱いており、革新と可能性の限界を押し広げていくでしょう。私たちは、これを支援し、実現するという課題に挑むことを楽しみにしています。」とエリクソンは述べている。

RAAの決定は、徹底的な評価プロセスを経て行われた。「私たちは、ガートナー (Gartner) とデロイト (Deloitte) の戦略的パートナーを活用し、包括的な市場評価プロセスを主導しました。ダック・クリークのエバーグリーンアーキテクチャ、強力な提携の理念、地域ごとの商品サポート、事前構築された市場コネクターは、明確な利点として認識されました。」とガルデス氏は述べている。

今回の発表は、RAAとアリアンツオーストラリア (Allianz Australia) の新たな戦略的提携の最近のニュースに続くものである。この20年間の提携で、RAAは保険商品のマーケティングと販売を担当し、アリアンツは商品、価格設定、請求、引受を担当する。

