Unipart 在越南開展業務

牛津,英國, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 供應鏈績效改善合作夥伴 Unipart 已在越南開展業務。

Unipart 在越南的業務包括為客戶提供諮詢、物流和運輸、規劃和供應鏈管理、改進技術以及分銷商和批發商產品和服務。

World Bank(世界銀行)的報告顯示,越南製造業蓬勃發展,在過去十年間,平均每年增長 10%;而根據 Statista 的數據,預計到 2025 年,越南電子商貿市場規模將達到 560 億美元。 根據 Vietnam Ministry of Planning and Investment(越南計劃投資部)的數據,2025 年 1 月,外國直接投資承諾(未來支出的指標)較一年前增加 48.6%,達到 43.3 億美元。

越南是 Unipart 的第 22 個市場和亞太地區的第六個市場。 過去 30 年來,Unipart 與該地區客戶緊密合作,累積了豐富經驗,致力建立更有效率、更靈活及更具可持續性的供應鏈,涵蓋汽車、電子商貿、鐵路和工業等多個行業。



Unipart 越南區域總監 Richard Nguyen 將帶領該公司在越南的業務,他在商貿、營運和管理方面擁有 20 多年經驗,曾於亞洲和加拿大的貨運和物流領域工作。 他在引領銷售和客戶服務團隊方面的成功往績有目共睹,並且在倉儲和配送方面擁有豐富的專業知識。

Unipart 行政總裁 Darren Leigh 表示:「越南的經濟環境正在迅速轉型,吸引外國直接投資大量流入。 該國還具有策略性的地理位置及擁有眾多實力強勁的製造商,奠定其作為全球供應鏈關鍵參與者的地位,為尋求建立多元化供應鏈的企業創造了大量機遇。 作為擁有豐富經驗和專業知識的英國公司,我們支援全球各行業的供應鏈不斷發展,並期待在越南的持續轉型中發揮關鍵作用。」

Unipart 越南區域總監 Richard Nguyen 表示:「由於 Unipart 在眾多領域具有全球適用的專業知識,我們能夠應對亞太地區客戶常見的供應鏈挑戰,例如可持續性、基礎設施、效率和中斷。 我們將本身全球性的專業知識與本地知識互相結合,從而為客戶建立更有效率、復原力更強的供應鏈,並協助他們擴展,成為這個充滿活力的市場中值得信賴的合作夥伴。」

