Unipart 在越南启动运营

牛津,英国, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 供应链绩效改进合作伙伴 Unipart 已在越南启动运营。

Unipart 在越南的业务范围涵盖多个领域,包括提供咨询服务、物流与运输、规划与供应链管理、优化技术,以及面向客户的分销商与批发商产品和服务。

World Bank 报告显示,越南蓬勃发展的制造业在过去十年间年均增长 10%。此外,Statista 预测,越南的电商市场规模有望在 2025 年达到 560 亿美元。 Vietnam Ministry of Planning and Investment(越南计划与投资部)数据显示,2025 年 1 月,外商直接投资 (FDI) 承诺金额达 43.3 亿美元,同比增长 48.6%。该数据通常被视为未来资金到位情况的风向标。

越南是 Unipart 开拓的第 22 个市场,同时也是其在亚太地区的第六个市场。 过去 30 年来,Unipart 始终致力于深耕该地区市场,与客户携手合作,积累了丰富经验,在汽车、电商、铁路及工业等多个领域打造了更高效、更具韧性且更可持续的供应链。



Unipart 越南区域总监 Richard Nguyen 将负责 Unipart 在越南的业务运营,他在亚洲及加拿大的货运和物流领域积累了逾 20 年的商业、运营及管理经验。 他在成功领导销售和客户服务团队方面成绩卓越,并在仓储与分销领域积累了丰富的专业经验。

Unipart 首席执行官 Darren Leigh 表示:“越南经济正经历深刻变革,吸引了大量外商直接投资。 凭借得天独厚的区位优势和强大的制造业实力,越南稳固了其在全球供应链中的关键地位,并为寻求供应链多元化的企业创造了广阔机遇。 作为一家拥有丰富经验与全球多行业供应链升级经验专业优势的英国企业,Unipart 始终致力于推动全球各行业供应链的发展,并期待在越南的持续变革中发挥重要作用。”

Unipart 越南区域总监 Richard Nguyen 表示:“Unipart 在全球多个行业积累了丰富的经验,从而能够应对亚太地区客户在供应链领域面临的常见挑战,包括可持续发展、基础设施建设、运营效率以及突发状况等问题。 通过融合全球专业经验与本地市场洞察,我们将为客户提供高效稳健与持续增长的发展方案,从而成为这一充满活力的市场中值得信赖的合作伙伴。”

如需了解更多信息,请联系: Alistair Drummond,外部传播负责人 电话:+44(0)7771 798835 电子邮箱:alistair.drummond@unipart.com

