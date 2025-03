Unipart เปิดตัวในเวียดนาม

อ็อกฟอร์ด สหราชอาณาจักร, March 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unipart พันธมิตรด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน ได้เริ่มดำเนินธุรกิจในเวียดนาม

ความสามารถของ Unipart ในเวียดนามครอบคลุมบริการให้คำปรึกษา โลจิสติกส์และการขนส่ง การวางแผนและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้จัดจำหน่ายและค้าส่ง

ธนาคารโลกรายงานว่าภาคการผลิตของเวียดนามเติบโตเฉลี่ย 10% ต่อปีในช่วงสิบปีที่ผ่านมา และตามข้อมูลของ Statista คาดว่าตลาดอีคอมเมิร์ซของเวียดนามจะมีมูลค่าถึง 5.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2025 ในเดือนมกราคม 2025 คำมั่นสัญญาที่จะมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการเบิกจ่ายในอนาคต เพิ่มขึ้น 48.6% จากปีก่อน เป็น 4.33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามรายงานของกระทรวงวางแผนและการลงทุนเวียดนาม

เวียดนามเป็นตลาดลำดับที่ 22 ของ Unipart และเป็นตลาดลำดับที่หกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Unipart มีประสบการณ์ยาวนานในการทำงานร่วมกับลูกค้าในภูมิภาคนี้ตลอดสามทศวรรษที่ผ่านมา โดยช่วยทำให้ห่วงโซ่อุปทานมีประสิทธิภาพ แข็งแกร่ง และยั่งยืนในหลายภาคส่วน รวมถึงยานยนต์ อีคอมเมิร์ซ ระบบราง และอุตสาหกรรม



Richard Nguyen ผู้อำนวยการประจำเวียดนามของ Unipart จะเป็นผู้นำการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเวียดนาม โดยนำประสบการณ์กว่า 20 ปีในด้านการค้า การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการบริหารจัดการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ในเอเชียและแคนาดา เขามีผลงานที่พิสูจน์แล้วในการเป็นผู้นำทีมขายและบริการลูกค้า รวมถึงความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางในด้านคลังสินค้าและการกระจายสินค้า

Darren Leigh ประธานกรรมการบริหารของ Unipart กล่าวว่า "สภาวะเศรษฐกิจเวียดนามกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจำนวนมาก ด้วยทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์และความแข็งแกร่งด้านการผลิต เวียดนามได้เสริมสร้างตำแหน่งของตนในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลก สร้างโอกาสมากมายให้กับธุรกิจที่ต้องการกระจายห่วงโซ่อุปทานของตนเอง ในฐานะบริษัทสัญชาติอังกฤษที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางในการสนับสนุนการเติบโตของห่วงโซ่อุปทานในหลายภาคส่วนทั่วโลก เราหวังว่าจะได้มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของเวียดนามที่กำลังดำเนินอยู่"

Richard Nguyen ผู้อำนวยการประจำเวียดนามของ Unipart กล่าวเพิ่มเติมว่า "ความเชี่ยวชาญระดับโลกของ Unipart ในหลากหลายภาคส่วนจะช่วยให้เรารับมือกับความท้าทายทั่วไปของห่วงโซ่อุปทาน เช่น ความยั่งยืน โครงสร้างพื้นฐาน ประสิทธิภาพ และการหยุดชะงัก ที่ลูกค้าของเรากำลังเผชิญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อผสานรวมความเชี่ยวชาญระดับโลกเข้ากับความรู้ในท้องถิ่น เราจะมอบประสิทธิภาพ ความพร้อมรับมือ และการเติบโตให้กับลูกค้า พร้อมก้าวสู่การเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้"

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพ

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: Alistair Drummond หัวหน้าฝ่ายสื่อสารภายนอก โทร.: +44(0)7771 798835 อีเมล: alistair.drummond@unipart.com

