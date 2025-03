Unipart dilancarkan di Vietnam

OXFORD, United Kingdom, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unipart, sebuah syarikat rakan kerjasama peningkatan prestasi rantaian bekalan telah melancarkan operasi di Vietnam.

Keupayaan Unipart di Vietnam merangkumi penyediaan perundingan, logistik & pengangkutan, perancangan & pengurusan rantaian bekalan, teknologi penambahbaikan serta produk dan perkhidmatan pengedar & pemborong untuk pelanggan.

Sektor pembuatan Vietnam yang berkembang pesat telah dilaporkan oleh World Bank sebagai sektor yang berkembang secara purata 10% setiap tahun dalam tempoh sedekad yang lalu. Menurut Statista, pasaran e-dagang Vietnam dijangka mencecah $56 bilion menjelang tahun 2025. Pada Januari 2025, ikrar Pelaburan Langsung Asing yang merupakan satu petunjuk bagi pembayaran masa hadapan, telah meningkat sebanyak 48.6% berbanding tahun sebelumnya kepada $4.33bn, menurut Kementerian Perancangan dan Pelaburan Vietnam.

Vietnam merupakan pasaran ke-22 Unipart dan pasaran keenam di rantau Asia Pasifik. Unipart mempunyai pengalaman luas bekerja dengan pelanggan di rantau ini selama tiga dekad yang lalu, dan ini menjadikan rantaian bekalan lebih cekap, berdaya tahan dan mampan yang merangkumi beberapa sektor termasuk automotif, e-dagang, rel dan perindustrian.



Pengarah Wilayah Vietnam Unipart, Richard Nguyen akan menerajui operasi Unipart di Vietnam. Beliau mempunyai lebih 20 tahun pengalaman dalam peranan komersial, operasi dan pengurusan dalam pengangkutan dan logistik di seluruh Asia dan Kanada. Beliau mempunyai rekod prestasi yang terbukti dalam kejayaan memimpin pasukan jualan dan perkhidmatan pelanggan serta kepakaran yang luas dalam pergudangan dan pengedaran.

Darren Leigh, Ketua Pegawai Eksekutif Unipart berkata: “Landskap ekonomi Vietnam sedang mengalami transformasi yang dinamik, yang menarik lonjakan pelaburan langsung asing. Bertepatan dengan lokasinya yang strategik serta kedudukannya sebagai pengeluar yang mantap, perkembangan ini telah mengukuhkan kedudukan Unipart sebagai pemain utama dalam rantaian bekalan global sekali gus mewujudkan banyak peluang untuk perniagaan yang ingin mempelbagaikan rantaian bekalan mereka sendiri. Sebagai sebuah syarikat British yang mempunyai pengalaman dan kepakaran luas dalam menyokong rantaian bekalan yang berkembang dalam pelbagai sektor di seluruh dunia, kami berharap dapat memainkan peranan penting dalam transformasi berterusan Vietnam.”

Richard Nguyen, Pengarah Wilayah Vietnam Unipart berkata: "Kepakaran global Unipart dalam pelbagai sektor akan membolehkan kami menangani cabaran rantaian bekalan yang lazim, seperti kemampanan, infrastruktur, kecekapan dan gangguan yang dihadapi oleh pelanggan di rantau Asia Pasifik. Dengan menggabungkan kepakaran global kami dengan pengetahuan tempatan, kami akan membawakan kecekapan, daya tahan dan pertumbuhan kepada pelanggan serta menjadi rakan kerjasama dalam pasaran yang dinamik ini.”

Klik di sini untuk melihat imej.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi: Alistair Drummond, Ketua Komunikasi Luar T: +44(0)7771 798835 E: alistair.drummond@unipart.com

