Unipart, 베트남에서 사업 개시

OXFORD, United Kingdom, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 공급망 성능 개선 분야의 선도적 파트너인 Unipart가 베트남에서 사업을 개시하였다.

Unipart는 베트남에서 컨설팅, 물류 및 운송, 계획 및 공급망 관리, 개선 기술, 유통 및 도매업체 제품 및 서비스를 고객에게 제공하는 역량을 갖추고 있다.

베트남 제조업 부문은 날로 번성하고 있으며 지난 10년간 연평균 10%씩 성장한 것으로 세계은행이 보고한 바 있다. Statista에 따르면 베트남의 이커머스 시장은 2025년까지 560억 달러에 육박할 것으로 전망된다. 베트남 기획투자부에 따르면 2025년 1월 기준으로 향후 지출을 나타내는 지표인 외국인 직접 투자 약정액은 전년 대비 48.6% 증가한 43억 3천만 달러로 집계되었다.

베트남은 Unipart가 진출한 22번째 시장이자 아시아 태평양 지역에서는 6번째 시장에 해당한다. Unipart는 지난 30년 동안 역내 고객들과 협력하며 자동차, 전자상거래, 철도, 산업 등 다양한 분야에 걸쳐 공급망을 보다 효율적이고 탄력적이며 지속 가능한 시스템으로 구축해 온 폭넓은 경험을 구축한 상황이다.

베트남 지역을 총괄하는 Richard Nguyen 현지 디렉터는 아시아와 캐나다 전역의 화물 및 물류 분야에서 20년 이상 상업, 운영, 관리 업무를 담당하며 쌓은 경험을 바탕으로 베트남에서 Unipart의 사업을 이끌게 된다. 그는 창고 및 유통에 대한 폭넓은 전문 지식과 함께 영업 및 고객 서비스 팀을 성공적으로 이끈 입증된 실적을 보유하고 있다.

Unipart의 CEO인 Darren Leigh는 “베트남의 경제 환경은 역동적인 변화를 겪고 있으며, 외국인 직접 투자가 급증세를 보이고 있다. 베트남은 전략적 위치와 강력한 제조기지라는 강점을 바탕으로 글로벌 공급망의 핵심 플레이어로서 입지를 굳히고 있으며, 공급망 다각화에 나선 기업들에게 다양한 기회를 제공하고 있다. 전 세계 여러 분야에 걸쳐 성장세의 공급망을 지원하는 광범위한 경험과 전문성을 갖춘 영국 기업으로서 베트남의 지속적인 혁신에 핵심적인 역할을 할 수 있기를 기대하고 있다.”고 베트남 진출의 소감을 밝혔다.

Richard Nguyen 베트남 지역 디렉터는 “다양한 분야에 걸쳐 Unipart가 갖고 있는 글로벌 전문성을 통해 지속가능성이나 인프라, 효율성, 공급 차질 등 아시아 태평양 지역 고객들이 안고 있는 일반적인 공급망 과제를 해결할 수 있을 것이다. 글로벌 전문성과 현지 지식을 결합하여 고객이 효율성, 탄력성 및 성장을 이룰 수 있도록 지원함으로써 이 역동적인 시장에서 신뢰할 수 있는 파트너가 될 것으로 기대된다.”고 밝혔다.

추가 정보가 필요할 경우 아래 연락처로 문의하세요: Alistair Drummond, Head of External Communications T: +44(0)7771 798835 E: alistair.drummond@unipart.com

