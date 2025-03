Unipart diluncurkan di Vietnam

OXFORD, Inggris Raya, March 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unipart, mitra peningkatan performa rantai pasokan, telah meluncurkan operasinya di Vietnam.

Kemampuan Unipart di Vietnam mencakup penyediaan konsultasi, logistik & transportasi, perencanaan & manajemen rantai pasokan, teknologi peningkatan, serta produk dan layanan distributor & grosir untuk pelanggan.

Sektor manufaktur yang berkembang di Vietnam dilaporkan oleh World Bank telah tumbuh rata-rata sebesar 10% setiap tahunnya dalam satu dekade terakhir. Menurut Statista, pasar e-commerce Vietnam diproyeksikan akan mencapai $56 miliar paling lambat pada tahun 2025. Pada bulan Januari 2025, jaminan Investasi Asing Langsung, indikator pencairan mendatang, naik sebesar 48,6% dari setahun sebelumnya menjadi $4,33 miliar, menurut Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam.

Vietnam merupakan pasar ke-22 Unipart dan pasar keenam di wilayah Asia Pasifik. Unipart memiliki pengalaman ekstensif berkaitan dengan kerja sama bersama pelanggan di wilayah ini selama tiga dekade terakhir, yang menjadikan rantai pasokan lebih efisien, tangguh, dan berkelanjutan di sejumlah sektor termasuk otomotif, e-commerce, kereta, dan industri.



Direktur Wilayah Vietnam Unipart, Richard Nguyen, akan memimpin operasi Unipart di Vietnam, yang menghadirkan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam peran komersial, operasional, dan manajemen dalam bidang kargo dan logistik di seluruh Asia dan Kanada. Beliau memiliki rekam jejak yang sudah terbukti berhasil memimpin tim penjualan dan layanan pelanggan, serta keahlian luas dalam urusan pergudangan dan distribusi.

Darren Leigh, CEO Unipart, mengatakan: “Lanskap ekonomi Vietnam sedang menjalani transformasi dinamis, yang menarik banyak investasi asing langsung. Setelah memiliki lokasi usaha yang strategis dan sebagai produsen kuat, Unipart telah mengukuhkan posisinya sebagai pemain penting dalam rantai pasokan global, yang menciptakan banyak peluang untuk para pelaku bisnis yang ingin mendiversifikasi rantai pasokan mereka sendiri. Sebagai perusahaan Inggris dengan pengalaman dan keahlian ekstensif dalam mendukung rantai pasokan yang bertumbuh di beragam sektor di seluruh dunia, kami berharap mampu berperan penting dalam transformasi yang sedang berjalan di Vietnam.”

Richard Nguyen, Direktur Wilayah Vietnam Unipart, mengatakan: "Keahlian global Unipart dalam beragam sektor akan memungkinkan kami untuk mengatasi tantangan rantai pasokan yang umum, seperti keberlanjutan, infrastruktur, efisiensi, dan gangguan, yang dihadapi pelanggan di wilayah Asia Pasifik. Dengan menggabungkan keahlian global kami dengan pengetahuan lokal, kami akan menghadirkan efisiensi, ketangguhan, dan pertumbuhan kepada pelanggan, dengan menjadi mitra tepercaya di pasar yang dinamis ini.”

Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi: Alistair Drummond, Kepala Komunikasi Eksternal T: +44(0)7771 798835 E: alistair.drummond@unipart.com

