El nuevo libro infantil Todos a Bordo explora la identidad bicultural y la pertenencia en la última edición de la serie MariVi La Navegadora Maestra.

Con su nuevo libro, la autora María (López) Twena busca promover el desarrollo del lenguaje y la comprensión cultural entre los jóvenes lectores

LOS ÁNGELES, March 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- María (López) Twena, reconocida autora de literatura infantil, presenta Todos a Bordo, el cuarto libro de su querida serie bilingüe MariVi, la Navegadora Maestra. Disponible en inglés y español a través de Amazon y somosmarivi.com , esta nueva historia sigue a MariVi, una niña bilingüe de tercer grado, mientras navega entre dos mundos culturales con calidez, humor y profundidad.

En esta entrega, MariVi vive nuevas experiencias: participa en un concurso de ortografía, enfrenta a un compañero molesto en el autobús y disfruta una partida de dominó en familia. Pero es su encuentro con Miriam, una compañera de clase birracial que también habla español, lo que despierta dudas sobre su identidad. Cuando la madre de Miriam le habla en español frente a otros, MariVi se siente incómoda, preguntándose cómo reaccionarán sus amigos. Esta situación la lleva a reflexionar sobre lo que significa realmente pertenecer y si aceptar cada parte de su identidad puede acercarla más a los demás.

Twena, hija de inmigrantes españoles y cubanos, basa sus historias en su propia experiencia de vida. “Este libro es un homenaje a la belleza del bilingüismo y a los lazos culturales que nos definen”, afirma la autora. Todos a Bordo es una invitación a que los niños biculturales abracen sus raíces con orgullo y confianza.

Ilustrado por Amy E. Ubelhor, el libro destaca por sus imágenes coloridas que capturan la alegría, los desafíos y la riqueza emocional del mundo de MariVi.

La serie ha trascendido las páginas, convirtiéndose en un movimiento cultural. Con una serie animada en YouTube (@wearemarivi) y el pódcast Navigating Dos Mares, la autora da voz a generaciones biculturales que crecieron actuando como intérpretes y guías para sus familias.

Para más información sobre MariVi, la Navegadora Maestra: Todos a Bordo y sus recursos complementarios, visita somosmarivi.com y sigue a @wearemarivi en Instagram, X, Facebook y YouTube.

