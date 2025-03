منصة السفر الرائدة WINGIE تكشف عن أبرز الوجهات لعطلة عيد الفطر 2025

بي، الإمارات العربية المتحدة والرياض، المملكة العربية السعودية،, March 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- مع اقتراب عيد الفطر، يتزايد الطلب على السفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد حددت منصة WINGIE، الرائدة في مجال حجوزات السفر عبر الإنترنت في المنطقة، أبرز الوجهات التي شهدت زيادة في الحجوزات خلال فترة العيد.

أبرز وجهات عيد الفطر 2025

دبي، الإمارات

لا تزال دبي وجهة سياحية رئيسية خلال عيد الفطر، حيث تستضيف معالمها السياحية الشهيرة، مثل برج خليفة، والقرية العالمية، فعاليات مميزة بهذه المناسبة. كما تضيء الألعاب النارية سماء المدينة، وتمدد ساعات العمل في المولات، وتقام عروض ثقافية متنوعة، مما يعزز جاذبية دبي خلال العيد. يبلغ متوسط أسعار الرحلات إلى دبي 311 دولار أمريكي.

إسطنبول، تركيا

تشهد إسطنبول إقبالاً كبيراً خلال عيد الفطر، حيث تقام صلاة العيد بأعداد كبيرة في مسجد السلطان أحمد وآيا صوفيا. كما تصبح ساحات مثل السلطان أحمد وتقسيم نقاط تجمع رئيسية للزوار، فيما تجذب الرحلات البحرية في مضيق البوسفور العديد من السياح. تبدأ أسعار الرحلات إلى إسطنبول من 60 دولار أمريكي.

القاهرة، مصر

تزداد الحجوزات إلى القاهرة خلال العيد، حيث يشارك الزوار في صلاة العيد في الجامع الأزهر، ويستمتعون بالوجبات التقليدية مثل الفتة والحلويات الشرقية. كما يصبح كورنيش النيل والحدائق العامة أماكن تجمع مفضلة للسياح، بينما توفر الرحلات النهرية تجربة فريدة لاستكشاف المدينة في العيد. يبلغ متوسط أسعار الرحلات إلى القاهرة 230 دولار أمريكي.

مكة المكرمة والمدينة المنورة، السعودية

تشهد مكة المكرمة والمدينة المنورة إقبالًا كبيرًا خلال العيد، حيث يخطط العديد من الزوار لأداء مناسك العمرة خلال عيد الفطر. ويستقبل المسجد الحرام والمسجد النبوي أعدادًا كبيرة من المصلين، بينما تستعد الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين لاستقبال ضيوف الرحمن خلال العيد. يبلغ متوسط أسعار الرحلات إلى مكة المكرمة 162 دولار أمريكي، وإلى المدينة المنورة 105 دولار أمريكي.

عن مجموعة Wingie Enuygun

مجموعة Wingie Enuygun هي سوق سفر رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتختص في رحلات الطيران من خلال منصاتها wingie.ae ،sa.wingie.com ،wingie.com وenuygun.com. تقدم الشركة مجموعة واسعة من منتجات السفر بما في ذلك رحلات الطيران وحجز الفنادق وتأجير السيارات وتذاكر الحافلات. تشتهر مجموعة Wingie Enuygun بابتكاراتها، وهي في طليعة صناعة السفر عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورائدة في مجال التقدم التكنولوجي وتقود التحول الرقمي داخل الصناعة.

يستفيد Wingie من تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتوفير تجربة مستخدم سلسة، مع ميزة الربط الافتراضي لرحلات الطيران ومجموعة متنوعة من تذاكر الطيران ومحتوى السفر. المنصة متاحة بست لغات، وتوظف أكثر من 400 شخص، وتجذب حوالي 200 مليون زائر سنويًا، مما يؤكد مكانتها كخيار مميز للمسافرين.

للتواصل:marketing@wingie.com

