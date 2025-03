شركة EXP وAl Suwaiket Group تعلنان عن شراكتهما في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية،, March 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت شركة EXP، وهي شركة عالمية متخصصة في مجالات الهندسة والهندسة المعمارية والتصميم والاستشارات، وAl Suwaiket Group، الرائدة في توريد المنتجات والخدمات لقطاع النفط والغاز، عن تأسيس شركة مشتركة تحت اسم EXP Al Suwaiket، تهدف إلى تصميم وتنفيذ وبناء منشآت ومشاريع بنية تحتية عالمية المستوى داخل المملكة العربية السعودية.

تهدف الشراكة إلى توفير الخدمات للمشاريع التي تُنفذها كل من Saudi Aramco وSaline Water Authority وNational Water Company وSaudi Electric Company وMaaden وRoyal Commission for Jubail and Yanbu وSeven وRed Sea وJeddah Central Development Company وNeom وQiddiya وROSHN وMarafiq وSAR، وغيرها، حيث تتجاوز القيمة الإجمالية لهذه المشاريع أربعة مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

قال Ivan J. Dvorak, PE رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة EXP: "تؤسس EXP Al Suwaiket لتعاون قوي بين مؤسستين رائدتين عالميتين. من خلال توحيد جهودنا واستثمار نقاط قوتنا، فإننا نهدف إلى تعزيز الابتكار وتنفيذ المشاريع التي تسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للمملكة العربية السعودية في مجالي الاقتصاد والاستدامة".

"تُكمل شركة EXP Al Suwaiket خبراتنا المشتركة. ونحن ملتزمون بالمساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وفي إطار سعينا لبناء مجتمعات مزدهرة ووجهات عالمية المستوى، نركز على تعزيز النتائج الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة. قال Khalid Al Suwaiket، المدير التنفيذي لمجموعةAl Suwaiket Group: "تتطلب هذه الجهود التعاون مع الدول حول العالم".

تتمتع EXP Al Suwaiket بمحفظة متنوعة من المشاريع التي تشمل عدة أسواق مثل النقل والطاقة والمشاريع الحيوية والترفيه والصناعة والتعدين والمعادن والرعاية الصحية والضيافة والتنمية الدولية والمياه وغيرها، مما يجعلها مؤهلة بشكل مثالي لتلبية احتياجات الأسواق السعودية المتطورة وإنشاء بيئة مبنية أكثر استدامة ومرونة.

تم تأسيس مكاتب لشركة EXP Al Suwaiket في الرياض وجدة والدمام.

تعرّف على المزيد حول شركة أسواق وخدمات شركة EXP.

نبذة عن شركة EXP

تتمثل مهمة شركة EXP في الفهم والابتكار والشراكة والتنفيذ، حيث تقدم خدمات الهندسة والهندسة المعمارية والتصميم والاستشارات للبيئات المبنية والطبيعية في جميع أنحاء العالم. ويعود تاريخ تراثنا إلى عام 1906، حين بدأت أقدم الشركات السابقة لشركة EXP في ممارسة هندسة البنية التحتية.

اليوم، يقدم الآلاف من محترفي شركة EXP الشغف والخبرة اللازمة لإنجاز مشاريع ناجحة في مختلف أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.exp.com.

نبذة عن Al Suwaiket Group

تأسست شركة Mubarak Abdullah Al Suwaiket Trading & Contracting كأحد أقسام Al Suwaiket Group في الخُبَر، المملكة العربية السعودية، منذ 65 عامًا، وتحتل الآن المرتبة السادسة عشرة بين أكبر المجموعات في المملكة. وعلى مدار الثمانية والعشرين عامًا الماضية، قمنا بتوريد المنتجات والخدمات لقطاع النفط والغاز والصناعات الداعمة لهما، خاصةً المنتجات المتعلقة بالحفر.

جهة الاتصال الإعلامية | EXP

Emmanuelle Landry

EXP | نائب الرئيس، قسم الاتصالات المؤسسية

هاتف: +1.819.212.2500 | البريد الإلكتروني: emmanuelle.landry@exp.com

.CLEAR® تم نشر هذا البيان الصحفي بواسطة أحد الأفراد المعتمدين من

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.