仏ドーフィーヌ大学 (Dauphine University) の学生がDenodo University Challenge で優勝

カリフォルニア州パロアルト発, March 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- データ統合・管理のソリューションを開発、提供するDenodo Technologies株式会社(本社:米国カリフォルニア、CEO:アンヘル・ヴィーニャ、以下Denodo) は、最新のDenodo University Challenge 「社会変革のためのデータ:人の平均寿命の向上(Data for Social Change: Improve Life Expectancy)」 においてフランス・パリのドーフィーヌ大学のデータ・シュー(Data Shoe)チームが優勝したことを発表しました。チームメンバーは、ドゥニア・ブロウデン (Dounia Bouloudene) (キャプテン)、ナシム・ファトミ (Nassim Fatmi)、ユセフ・アズアイ (Youcef Azouaoui) である (上記のハイパーリンク先のページには、データ・シューが提供した優勝ソリューションを紹介する動画が含まれています) 。 また、スペインのア・コルーニャ大学 (Universidade da A Coruña) が、本大会に最も多くのチームを参加させたことに対し、特別賞を受賞しました。

Denodo Academic Program は、バーチャル形式の自己学習型トレーニングモジュール、ライブワークショップ、そしてDenodo Platform の無料版を通じて、学生の育成を支援するプログラムです。 昨年9月に発表された最新のユニバーシティ・チャレンジでは、学生チームが、データと分析を活用してESGの実践を向上させ、最終的には平均寿命を延ばすための最も効果的なソリューションの構築に挑んでいます。

「社会変革のためのデータ:平均寿命の向上」チャレンジでは、提供されたデータソースと学生が独自に特定したデータソースを統合し、平均寿命とさまざまな要因との相関関係を分析し、結論を導き出すことが求められました。このチャレンジでは、学生がレポート作成や可視化ツールを使用してデータを分析し、グラフやその他の表現方法を用いて分析結果を提示することが求められました。

優勝チームであるデータ・シューは、医療アクセスの向上、大気汚染の削減、政治的安定の促進が平均寿命の向上に不可欠であることを示し、これらの分野における公共政策の推進が、社会の大きな進歩だけでなく、世界的な生活の質の向上にも寄与することを証明しました。このチャレンジを解決するため、データ・シューのチームは、大気汚染および政治的安定に関する公開データを特定し、取得し、統合しました。

審査員はまた、データ・シューがDenodo Platform内で作成されたメタデータをDenodo Design Studio を用いて的確に説明し、Microsoft Power BIのレポート内で明確なストーリーを構築し、分かりやすいビジュアルを提供した点を高く評価しています。チームの結論は、十分な分析に基づいて裏付けられていました。

ドゥニア・ブロウデンは、チームを代表して、次のように述べています。「Denodo University Challengeを通じて、Denodo Platformを効率的に活用し、生データから有益なインサイトを引き出すことを目的に、複雑なデータ統合の課題を戦略的に解決する方法を学びました。 最大の課題は、アプローチを最適化する最善の方法の選定と最も価値のあるデータソースの特定でしたが、チームワークと粘り強さによって克服することができました」。

Denodoの最高技術責任者 (CTO) であるアルベルト・パン (Alberto Pan) は次のように述べています。「データ・シューチームがこの大会において発揮したプロフェッショナリズムの高さを非常に誇りに思います。チームとして協力し、長寿に関する問いに対して、セマンティックレイヤーを活用して強化された質の高いデータの重要性を明確かつ論理的に示しました。Denodo Platformの論理データ管理機能は、ローコード/ノーコード開発のサポートなどにより、学生やデータ管理の経験のない人でも、迅速にプラットフォームを習得し、ソリューションを開発できるようにします。データ・シューチームはこれらの機能を活用し、短期間で堅牢かつ洗練されたソリューションを構築しました」。

次回のDenodo University Challenge は、AIをテーマとしており、本日より事前登録が開始されています。

Denodo University Challenge では、Denodo の最先端のデータ仮想化技術を使用して、現実世界のデータ統合、組み合わせ、視覚化の課題を解決する機会を学生の皆さんに提供しています。チャレンジを通じて、課題に取り組み、 Denodo Expressを活用して革新的なソリューションを創出していただきます。このチャレンジは大学生 限定です。

Denodoはデータ管理のリーダーです。受賞歴のあるDenodo Platformは、セルフサービス型BI、データサイエンス、ハイブリッド/マルチクラウド・データ統合、およびエンタープライズデータサービスを可能にする論理的アプローチを使用した、業界をリードするデータ統合、管理、および配信プラットフォームです。400%以上のROIと数百万ドルの利益を実現し、30を超える業界の大企業やミドルマーケット企業のDenodoの顧客は、6か月足らずでの投資回収を実現しています。

