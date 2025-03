加納公私營部門同意斥資 250 億美元用於氣候期貨與社會經濟舉措

Ghana Green Guard 耗資 250 億美元用於氣候期貨計劃,協議承諾提供一系列多樣化可再生解決方案,為所有加納人締造更健康、更加可持續的未來。 該協議乃公私合作伙伴關係,締約方包括開發者 CarbonPura Africa、代表加納政府的環境保護局 (EPA) 及 PSPH (Private Sector Participation in Health), 利用碳融資、碳和生物多樣性貨幣化,將推動加納的環境修復、淨水供應和社區社會項目。

阿克拉,加納共和國, March 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CarbonPura 是 Ghana Green Guard 的先驅,在私人資助下,專門針對加納的地形地貌,推行一系列革新性的環境保護、修復和氣候智能項目和舉措。 Ghana Green Guard 協議發揮氣候期貨生態系統的作用,結合從碳融資中釋放的資金流,應對關鍵的氣候和可持續發展挑戰,同時推進加納的環境修復和社會經濟發展目標。

加納 EPA 行政總裁 Nana Ama Browne Klutse 教授表示:「Ghana Green Guard 協議是加納環境保護歷程中的重要里程碑,標誌着公私利益相關方合作邁入新時代,將推行發展實踐,利用國際碳市場實現可持續發展,保護水體,為加納人締造更健康、更繁榮的未來。」

作為全球最重要的大自然項目方法解決方案之一,該協議將透過 1200 萬公頃的多樣化地貌提供超過 3.05 億高質素、投資級碳信用額,預計 25 年內的累計收入將達到 104 億美元。

每個項目都支持加納的社會經濟和社區改善計劃和舉措,為婦女、兒童和最弱勢的農民和羣體賦能。

整合國際和本地合作伙伴、政府支持計劃、非政府組織和大學合作項目、所有 17 個聯合國可持續發展目標以及加納的淨零排放和全球氣候承諾。

立即推行干預措施,採用最有效和可持續的解決方案和技術,加強加納的水源安全,確保淨水供應得到長期保護和保障,並修復非法採礦造成的受污染水源。

Ghana Green Guard 結合公私合作伙伴關係驅動的社會經濟效益,提供的項目與 Mahama 總統的「加納未來政策」、加納淨零排放任務、全球氣候承諾以及所有 17 個聯合國可持續發展目標無縫銜接。 該協議將利用修復性和生態系統願景,融入項目執行乃至由投資級生物多樣性和碳信用項目推動的全新關係驅動型經濟模式。

CarbonPura Africa 營運副總裁 Fred Bedzrah 博士表示:「Green Guard Ghana 協議為環境和社會經濟影響訂立全新基準,透過整合透明治理、投資級碳信用額生成和共融社區參與,幫助加納朝着可持續碳融資領導者地位邁出了大膽一步。 CarbonPura 很榮幸能夠提供框架,加強全球氣候行動,確保為更健康的本地社區和生態系統帶來切實利益。 加納證明,高度完整修復的生物多樣性和氣候智能項目可推動可持續發展,增進長期投資信心。」

Ghana Green Guard 項目利用加納各地區經過風險評估、符合條件的 1200 萬公頃土地,按照策略性和嚴謹的科學態度,根據生態、生物多樣性和社會經濟潛力進行選擇。 該項目規模龐大,透過精心整合植樹造林、再生農業、非法採礦修復和沿海環境修復等有針對性的活動,確保實現可擴展的投資級碳信用額生成目標和持續的環境改善。

PSPH 執行董事 Francis Adjei 博士補充:「真正的可持續發展不僅在於修復環境,還意味着幫助最弱勢的羣體重拾希望、尊嚴和機會。 透過 Ghana Green Guard 舉措,我們正在確保將氣候行動轉化為更妥善的醫療、更強大的社區以及不讓任何人被忽略的未來。」

Carbon Planet 行政總裁 Cath Thrupp 表示:「加納率先為本國和世界勾勒出可持續的未來, 並正在積極發起大規模脫碳和地貌修復計劃,支持本國的淨零排放轉型。 透過與全球碳市場合作支持這一轉型,加納正在積極為本地社區創造新的就業機會和機遇。 作為一家公司,Carbon Planet 很榮幸能夠與加納政府和人民合作,締造可持續發展的未來,不讓任何一個人被忽略。」

每個項目方法活動都旨在帶來長期的環境和社會經濟效益,形成正反饋循環,改善生態(如增加生物多樣性、提高土壤肥力和增強海岸復原力)、促進可持續社區發展、創造就業機會、加強糧食保障、提供清潔水源、消除物種滅絕現象,並推動依賴農業和沿海生計的地區實現長期經濟抗逆力。

Carbon Capital Corporation 行政總裁 Mark Phillips 表示:「透過與 Carbon Planet 的策略合作,我們領導 Ghana Green Guard 項目的啟動工作,並確保所有信用額度都滿足投資條件,符合監察合規和財務誠信的最高標準,並發揮長期的環境和社會影響力。 這一計劃體現碳融資如何推動真正變革,保護生態系統,賦能社區,並支持加納的氣候承諾。 透過 Ghana Green Guard 協議,我們證明碳市場可以成為促進公平和可持續發展的力量。」

Ghana Green Guard 協議締約方

關於 EPA

EPA 是加納保護和改善環境的主要法定機構,由其行政總裁 Nana Ama Browne Klutse 教授領導。 加納政府認識到加強監督的必要性,頒佈了《2025 年環境保護法案》(第 1124 號法案)。 該法案自 2025 年 1 月 6 日起生效,將 EPA 升格為主管部門,擴大其職權範圍,包括監察、保障、協調和監督所有環境相關事務。 這項新的立法標誌着 EPA 在環境監察和治理方面邁向更高水平的關鍵時刻。

有關加納 EPA 的更多資訊,請瀏覽:www.epa.gov.gh/new/

傳媒垂詢請聯絡:info@epa.gov.gh

關於 CarbonPura

CarbonPura Africa 是 Ghana Green Guard 的牽頭開發者,致力於透過大規模創新碳管理和監察舉措,將環境目標轉化為具有影響力的現實行動,從而推動全球可持續發展。

CarbonPura 致力於開創符合聯合國可持續發展目標的項目,推動世界邁向更加綠色、更加繁榮的未來。

CarbonPura 在淨零排放諮詢和自訂解決方案方面提供端到端的專業知識,確保每個項目都有助於減少碳排放,提高生態和社會價值。 CarbonPura 將頂級方法與社區保護工作互相結合,透過可擴展的碳解決方案保護和修復土地、林業濕地和海洋生態系統。

社會資本和生態模型要求最高程度的團隊專業知識,包括生態學家和環境審計師、值得信賴的合作伙伴和策略聯盟,以增強 CarbonPura 在碳支持融資、項目開發和社區再投資方面的能力。 CarbonPura 以數據為導向,精準駕馭複雜的市場,確保每個項目都能實現最大價值,支持全球可持續發展。

欲了解更多資訊,請瀏覽: www.carbonpura.com/greenguard

傳媒垂詢請聯絡:

Melanie Budden

melanie.budden@therealizationgroup.com

關於 Private Sector Participation in Health

PSPH 是領先的非牟利組織,致力於推動加納最弱勢社區的變革性醫療保健和社會發展。 作為 Ghana Green Guard 協議的重要合作伙伴,PSPH 將醫療保健、教育和社會賦能融入氣候應對工作中。 透過創新公私伙伴關係,PSPH 擴大了基本醫療保健的覆蓋範圍,賦能婦女和青年,並促進了替代生計,帶來持久社會經濟影響。 藉著將加納企業與基層需求互相結合,PSPH 確保可持續發展、健康和發展並肩前進,為子孫後代建設更強大、更健康、更具抗逆力的社區。

有關 PSPH 的更多資訊,請瀏覽:www.psphghana.com

傳媒垂詢請聯絡:DrFred@carbonpura.com

關於 Carbon Capital Corporation [CCC]

CCC 是澳洲註冊公司,以澳洲授權金融服務許可證 [278530] 開展營運。 CCC 為 GBC 集團轄下企業,在全球碳市場中脫穎而出,為買賣雙方提供獨特而專業的可行性、發起、採購、交易和諮詢服務, 其業務遍及非洲、歐洲、亞洲、澳洲和太平洋地區,利用可疊加價值方法帶動大型碳項目,幫助項目產生多種環境和社會協同效益。

CCC 採用綜合方法,將財務結構、技術專長和先進技術互相結合,在碳市場上提供無與倫比的價值。 透過改良碳和生物多樣性信用額以滿足機構買家的高標準,CCC 同時帶來經濟回報以及可衡量的可持續發展影響。

欲了解更多資訊,請瀏覽: www.carboncapitalcorporation.com

傳媒垂詢請聯絡: markphillips@greenbondcorporation.com

關於 Carbon Planet

Carbon Planet 是在澳洲註冊的生態公司,在項目可行性、發起和技術開發方面處於全球領先地位,在碳項目執行和創新方面引入豐富的專業知識。 Carbon Planet 憧憬自然資本具有價值,投資透明化,土地所有者可以養家餬口,本地社區可以建立新的就業機會和可再生產業, 這需要營造重視樹木和自然資本的世界。

有關 CarbonPlanet 的更多資訊,請瀏覽:www.carbonplanet.io/

傳媒垂詢請聯絡:cath@carbonplanet.io

加納環境保護局行政總裁 Nana Ama Browne Klutse 教授與 CarbonPura Africa 副總裁 Fred Bedzrah 博士





加納的航拍照片,展示非法採礦 (「galamsey」) 造成的地貌破壞和普拉河河道,這是 Ghana Green Guard 修復計劃的重點。

此公告隨附的照片可在以下網址獲取:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2bde12b4-932a-4a25-a144-dc2edc0cb373

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d0bb5dd6-e886-4d71-89d4-ddb793c08a70

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8ad39039-d081-4987-862b-aae74c12cebf

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fb7393fb-aab6-4276-aa2b-757084c3764f

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b1c55422-8468-4acc-ab59-282b4e076a3b

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/21dffd0d-14f2-45af-afca-f3659132ba7a

