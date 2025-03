加纳政府和私营部门同意斥资 250 亿美元用于气候期货与社会经济计划

Ghana Green Guard 耗资 250 亿美元用于气候期货计划,协议承诺提供一系列多样化可再生解决方案,为所有加纳人缔造更健康、更可持续的未来。 该计划为公私合作伙伴关系协议,缔约方包括开发商 CarbonPura Africa、代表加纳政府的环境保护局 (EPA) 及 PSPH (Private Sector Participation in Health)。 该协议利用碳融资、碳和生物多样性货币化,将推动加纳的环境修复、净水供应和社区社会项目。

阿克拉,加纳共和国, March 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CarbonPura 开创了 Ghana Green Guard 项目,这是一系列由私人资金支持且具有革新性的环境保护、修复及气候智能型项目和举措,专门针对加纳的地形地貌而制定。 Ghana Green Guard 协议发挥气候期货生态系统的作用,结合从碳融资中释放的资金流,应对关键的气候和可持续发展挑战,同时推进加纳的环境修复和社会经济发展目标。

加纳 EPA 首席执行官 Nana Ama Browne Klutse 教授表示:“Ghana Green Guard 协议是加纳环境保护历程中的重要里程碑,标志着公私利益相关方合作迈入新时代,将落实发展实践,利用国际碳市场实现可持续发展,保护水体,为加纳人缔造更健康、更繁荣的未来。”

作为全球最重要的项目方法解决方案之一,该协议立足自然环境,将在 1200 万公顷的多样化地貌上生成超过 3.05 亿个高质量、投资级的碳信用额,预计 25 年内将带来累计 104 亿美元的收益。

每个项目都旨在支持加纳的社会经济和社区改善计划和举措,为妇女、儿童和最弱势的农民和社区赋能。

汇聚了国际和当地合作伙伴、政府支持、非政府组织和大学的合作力量,同时契合联合国所有 17 个可持续发展目标以及加纳的净零排放和全球气候承诺。

立即落实干预措施,采用最有效和可持续的解决方案和技术,加强加纳的水源安全,确保净水供应得到长期保护和保障,并修复非法采矿造成的受污染水源。

Ghana Green Guard 结合了公私合作伙伴带来的关系驱动型社会经济效益,所提供的项目与加纳总统 Mahama 的“加纳未来政策”、加纳净零排放任务、全球气候承诺以及联合国所有 17 个可持续发展目标无缝衔接。 该协议将利用恢复性和生态系统愿景,将其融入项目执行以及由投资级生物多样性和碳信用项目推动的全新关系驱动型经济模式。

CarbonPura Africa 运营副总裁 Fred Bedzrah 博士表示:“Green Guard Ghana 协议为环境和社会经济影响树立了新的标杆,通过整合透明治理、投资级碳信用额供应和包容性社区参与,助力加纳朝着可持续碳金融领导者地位迈出了大胆一步。 CarbonPura 很荣幸能够提供框架,加强全球气候行动,确保为更健康的当地社区和生态系统带来切实利益。 加纳证明,完璧无暇的恢复性生物多样性和气候智慧项目可推动可持续发展,增进长期投资信心。”

Ghana Green Guard 项目利用加纳各地区经过风险评估、符合条件的 1200 万公顷土地,按照战略性和严谨的科学态度,根据生态、生物多样性和社会经济潜力进行选择。 该项目规模庞大,通过精心整合植树造林、再生农业、非法采矿区和沿海环境修复等有针对性的活动,确保实现可扩展的投资级碳信用额生成目标和持续的环境改善。

PSPH 执行董事 Francis Adjei 博士补充道:“真正的可持续发展不仅在于恢复环境,还意味着帮助最弱势的群体重拾希望、尊严和机会。 通过 Ghana Green Guard 计划,我们正在确保将气候行动转化为更出色的医疗保健、更强大的社区以及不让任何人掉队的未来。”

Carbon Planet 首席执行官 Cath Thrupp 表示:“加纳敢为人先,为本国和世界勾画可持续未来。 加纳正在积极发起大规模脱碳和地貌恢复计划,支持本国的净零排放转型。 通过与全球碳市场合作支持这一转型,加纳正在积极为当地社区创造新的就业机会和机遇。 作为一家公司,Carbon Planet 很荣幸能够与加纳政府和人民合作,缔造可持续发展的未来,不让任何一个人掉队。”

每个项目方法活动都旨在带来长期的环境和社会经济效益,形成正反馈循环,改善生态(如增加生物多样性、提高土壤肥力和增强海岸恢复力)、促进可持续社区发展、创造就业机会、加强粮食保障、提供清洁水源、消除物种灭绝现象,并推动依赖农业和沿海生计的地区实现长期经济恢复。

Carbon Capital Corporation 首席执行官 Mark Phillips 表示:“通过与 Carbon Planet 的战略合作,我们领导 Ghana Green Guard 项目的启动工作,并确保所有信用额度都满足投资条件,符合监管合规和财务诚信的最高标准,并带来长期的环境和社会影响。 这一计划体现碳融资如何推动真正变革,保护生态系统,赋能社区,并支持加纳的气候承诺。 通过 Ghana Green Guard 协议,我们证明碳市场可以成为促进公平和可持续发展的力量。”

Ghana Green Guard 协议缔约方

关于 EPA

EPA 是加纳保护和改善环境的主要法定机构,由其首席执行官 Nana Ama Browne Klutse 教授领导。 加纳政府认识到加强监督的必要性,颁布了《2025 年环境保护法案》(第 1124 号法案)。 该法案自 2025 年 1 月 6 日起生效,将 EPA 升格为主管部门,扩大其职权范围,包括监管、保障、协调和监督所有环境相关事务。 这项新的立法标志着 EPA 在环境监管和治理方面迈向更高水平的关键时刻。

关于 CarbonPura

CarbonPura Africa 是 Ghana Green Guard 的牵头开发商,致力于通过大规模创新碳管理和监管举措,将环境目标转化为具有影响力的现实行动,从而推动全球可持续发展。

CarbonPura 致力于开创符合联合国可持续发展目标的项目,推动世界迈向更加绿色、更加繁荣的未来。

CarbonPura 在净零排放咨询和定制解决方案方面提供端到端的专业知识,确保每个项目都有助于减少碳排放,提高生态和社会价值。 CarbonPura 将顶级方法与社区保护工作相结合,通过可扩展的碳解决方案保护和恢复土地、林业湿地和海洋生态系统。

社会资本和生态模型要求具备最高程度的团队专业知识,包括生态学家和环境审计师、值得信赖的合作伙伴和战略联盟,以增强 CarbonPura 在碳支持融资、项目开发和社区再投资方面的能力。 CarbonPura 以数据为导向,精准驾驭复杂的市场,确保每个项目都能实现价值最大化,支持全球可持续发展。

关于 Private Sector Participation in Health

PSPH 是领先的非营利组织,致力于推动加纳最弱势社区的变革性医疗保健和社会发展。 作为 Ghana Green Guard 协议的重要合作伙伴,PSPH 将医疗保健、教育和社会赋能融入气候应对工作中。 通过创新公私伙伴关系,PSPH 扩大了基本医疗保健的覆盖范围,赋能妇女和青年,并促进了替代生计,带来持久社会经济影响。 通过将加纳企业与基层需求相结合,PSPH 确保可持续发展、健康和发展齐头并进,为子孙后代建设更强大、更健康、更具韧性的社区。

关于 Carbon Capital Corporation [CCC]

CCC 是澳大利亚注册公司,持澳大利亚授权金融服务许可证 [278530] 开展经营。 CCC 为 GBC 集团旗下企业,在全球碳市场中脱颖而出,为买卖双方提供独特而专业的可行性、发起、采购、交易和咨询服务。 CCC 的业务遍及非洲、欧洲、亚洲、澳大利亚和太平洋地区,利用可叠加价值方法带动大型碳项目,助力项目产生多种环境和社会协同效益。

CCC 采用综合方法,将财务结构、技术专长和先进技术相结合,在碳市场上提供无与伦比的价值。 通过优化碳和生物多样性信用额以满足机构买家的高标准要求,CCC 收获经济回报,带来可衡量的可持续发展影响。

关于 Carbon Planet

Carbon Planet 是在澳大利亚注册的生态公司,在项目可行性、发起和技术开发方面处于全球领先地位,在碳项目执行和创新方面拥有丰富的专业知识。 Carbon Planet 描绘了这样一个世界:自然资本具有价值,投资透明,土地所有者可以养家糊口,当地社区可以创造新的就业机会和再生产业。 这就需要营造重视树木和自然资本的世界。

加纳环境保护局首席执行官 Nana Ama Browne Klutse 教授与 CarbonPura Africa 副总裁 Fred Bedzrah 博士





加纳的航拍照片,展示非法采矿 (“galamsey”) 造成的地貌破坏和普拉河河道,这是 Ghana Green Guard 恢复计划的重点。

