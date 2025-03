มีการตกลงกันเกี่ยวกับโครงการริเริ่มของภาครัฐและเอกชนมูลค่า 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ…

ข้อตกลงในโครงการริเริ่มเกี่ยวกับอนาคตด้านสภาพภูมิอากาศมูลค่า 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ของ Ghana Green Guard มุ่งมั่นที่จะนำเสนอวิธีปรับปรุงการฟื้นฟูที่หลากหลายเพื่อขับเคลื่อนอนาคตที่มีสุขภาพดีและยั่งยืนมากขึ้นสำหรับชาวกานาทุกคน ข้อตกลงดังกล่าวคือการเป็นพันธมิตรด้านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนระหว่างผู้พัฒนา CarbonPura Africa, สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (EPA) ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลกานา และ PSPH (การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในด้านสุขภาพ) ข้อตกลงดังกล่าวจะขับเคลื่อนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การเข้าถึงน้ำสะอาด และโปรแกรมด้านสังคมในชุมชนในประเทศกานา โดยอาศัยการระดมทุนด้านคาร์บอน การสร้างรายได้จากคาร์บอน และความหลากหลายทางชีวภาพ

อักกรา สาธารณรัฐกานา, March 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CarbonPura เป็นผู้บุกเบิก Ghana Green Guard ซึ่งเป็นชุดโครงการและโครงการริเริ่มที่ได้รับทุนจากภาคเอกชนเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟู และสภาพภูมิอากาศอัจฉริยะที่เหมาะกับภูมิทัศน์ของประเทศกานาโดยเฉพาะ "ข้อตกลง Ghana Green Guard ใช้ประโยชน์จากพลังของการสร้างระบบนิเวศอนาคตสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับกระแสเงินทุนที่ปลดล็อกจากเงินทุนด้านคาร์บอน เพื่อรับมือความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนที่สำคัญ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมเป้าหมายด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกานา"

ศาสตราจารย์ Nana Ama Browne Klutse ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งกานา กล่าวว่า “ข้อตกลง Ghana Green Guard เป็นก้าวสำคัญในกระบวนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของกานา และเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่แห่งการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำแนวทางการพัฒนาไปปฏิบัติ และใช้ประโยชน์จากตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศ เพื่อบรรลุความยั่งยืน ปกป้องแหล่งน้ำของเรา และสร้างอนาคตที่แข็งแรงและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสำหรับชาวกานาทุกคน”

วิธีการดำเนินการโครงการตามธรรมชาติที่สำคัญอย่างหนึ่งในโลกจะสร้างเครดิตคาร์บอนคุณภาพสูงระดับการลงทุนมากกว่า 305 ล้านเครดิตในพื้นที่หลากหลายขนาด 12 ล้านเฮกตาร์ โดยมีรายได้สะสมที่คาดการณ์ไว้ถึง 10,400 ล้านเหรียญสหรัฐในระยะเวลา 25 ปี

แต่ละโครงการสนับสนุนโปรแกรมและความคิดริเริ่มพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และชุมชนของประเทศกานาเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี เด็ก และเกษตรกรและชุมชนที่เปราะบางที่สุด

มีการประสานความร่วมมือระหว่างพันธมิตรระดับนานาชาติและระดับท้องถิ่น การสนับสนุนจากรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชนและความร่วมมือของมหาวิทยาลัย เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ประการของสหประชาชาติ และพันธสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศสุทธิเป็นศูนย์และสภาพภูมิอากาศโลกของกานา

การแทรกแซงโดยทันทีเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำของกานา โดยใช้แนวทางแก้ไขและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผลและยั่งยืนที่สุด ซึ่งช่วยรับประกันการปกป้องและรักษาในระยะยาวสำหรับการจัดหาน้ำสะอาดและการฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนซึ่งเกิดจากการทำเหมืองแร่อย่างผิดกฎหมาย

Ghana Green Guard ผสมผสานผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยความสัมพันธ์จากความร่วมมือระหว่างทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งมอบโครงการที่สอดคล้องอย่างลงตัวกับ นโยบายเพื่ออนาคตของกานา ของประธานาธิบดี Mahama พันธสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศสุทธิเป็นศูนย์และสภาพภูมิอากาศโลกของกานา และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อของสหประชาชาติทั้งหมด ข้อตกลงดังกล่าวจะใช้ประโยชน์จากวิสัยทัศน์ด้านการฟื้นฟูและระบบนิเวศ ซึ่งไม่เพียงแต่ในการดำเนินโครงการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงรูปแบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความสัมพันธ์ใหม่ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความหลากหลายทางชีวภาพระดับการลงทุนและโครงการเครดิตคาร์บอนอีกด้วย

ดร. Fred Bedzrah รองประธานฝ่ายปฏิบัติการของ CarbonPura Africa กล่าวว่า “ข้อตกลง Green Guard Ghana ได้กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสังคม และเป็นก้าวย่างอันกล้าหาญสู่อนาคตในการวางตำแหน่งให้กานาเป็นผู้นำด้านการเงินคาร์บอนที่ยั่งยืน โดยการบูรณาการการกำกับดูแลที่โปร่งใส การสร้างเครดิตคาร์บอนระดับการลงทุน และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในชุมชน CarbonPura ภาคภูมิใจที่ได้ส่งมอบกรอบการทำงานซึ่งช่วยส่งเสริมการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศโลก ทั้งยังสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมให้กับชุมชนท้องถิ่นและระบบนิเวศที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้น กานาได้แสดงให้เห็นว่าความหลากหลายทางชีวภาพฟื้นฟูที่มีความสมบูรณ์สูงและโครงการอัจฉริยะด้านสภาพภูมิอากาศ จะสามารถขับเคลื่อนความยั่งยืนและความเชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาวได้อย่างไร”

โครงการ Ghana Green Guard ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการประเมินความเสี่ยง 12 ล้านเฮกตาร์ทั่วภูมิภาคต่าง ๆ ของกานา โดยพิจารณาเชิงกลยุทธ์และด้วยความเข้มงวดทางวิทยาศาสตร์ โดยเลือกพื้นที่ดังกล่าวตามศักยภาพด้านนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และสังคมเศรษฐกิจ โครงการขนาดใหญ่ดังกล่าวช่วยรับประกันเป้าหมายด้านการสร้างเครดิตคาร์บอนในระดับการลงทุนที่ขยายขนาดได้ และการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการกิจกรรมเป้าหมายอย่างรอบคอบ เช่น การปลูกป่า การเกษตรเชิงฟื้นฟู การฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่อย่างผิดกฎหมาย และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายฝั่ง

ดร. Francis Adjei ผู้อำนวยการบริหารของ PSPH กล่าวเสริมว่า “ความยั่งยืนที่แท้จริงไม่ได้เป็นเพียงแค่การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นการฟื้นฟูความหวัง ศักดิ์ศรี และโอกาสสำหรับผู้ที่เปราะบางที่สุดอีกด้วย. เราดำเนินการผ่านโครงการริเริ่ม Ghana Green Guard เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศจะแปรเปลี่ยนเป็นการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น ชุมชนที่แข็งแกร่งขึ้น และอนาคตที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

Cath Thrupp ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Carbon Planet กล่าวว่า “กานากำลังเป็นผู้นำในการแสดงให้เห็นถึงอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับประเทศของตนและโลก” พวกเขากำลังริเริ่มโปรแกรมลดการปล่อยคาร์บอนและการฟื้นฟูภูมิทัศน์ขนาดใหญ่อย่างแข็งขัน ซึ่งจะสนับสนุนประเทศของพวกเขาให้เปลี่ยนผ่านไปสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์. กานาซึ่งทำงานร่วมกับตลาดคาร์บอนระดับโลกเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านนี้ กำลังสร้างงานและโอกาสใหม่ ๆ ให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างจริงจัง ในฐานะบริษัท Carbon Planet รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลและประชาชนชาวกานา เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

กิจกรรมตามระเบียบวิธีของแต่ละโครงการได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งมอบผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสังคมในระยะยาว โดยสร้าง วงจรป้อนกลับเชิงบวก ซึ่งการปรับปรุงต่าง ๆ ด้านระบบนิเวศ เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้น ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ดีขึ้น และความยืดหยุ่นของชายฝั่งที่เพิ่มขึ้น ช่วยส่งเสริมการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน การสร้างงาน การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร การจัดหาน้ำสะอาด การกำจัดการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์ และขับเคลื่อนความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจในระยะยาว ทั่วทั้งภูมิภาคที่พึ่งพาการเกษตรและการดำรงชีวิตตามชายฝั่ง

Mark Phillips ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Carbon Capital Corporation กล่าวว่า “ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Carbon Planet ช่วยให้เราเป็นผู้นำในการริเริ่มโครงการ Ghana Green Guard และยังช่วยรับรองว่าเครดิตทั้งหมดจะพร้อมสำหรับการลงทุน เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความสมบูรณ์ทางการเงิน และบรรลุผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะยาว โครงการริเริ่มนี้แสดงให้เห็นว่าการเงินด้านคาร์บอนสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้อย่างไร โดยการปกป้องระบบนิเวศ การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน และการสนับสนุนพันธสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศของกานา Ghana Green Guard ช่วยเราแสดงให้เห็นว่า ตลาดคาร์บอนสามารถเป็นพลังสำหรับการพัฒนาที่เท่าเทียมและยั่งยืนได้”

ภาคีในข้อตกลง Ghana Green Guard

เกี่ยวกับ EPA

EPA เป็นองค์กรตามกฎหมายชั้นนำด้านการปกป้องและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในกานา และนำโดยศาสตราจารย์ Nana Ama Browne Klutse ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีการตรากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 2025 (กฎหมาย 1124) ขึ้น เพื่อให้ความสำคัญกับความจำเป็นในการกำกับดูแลที่เข้มงวดยิ่งขึ้น กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2025 โดยมีการยกระดับ EPA ให้เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจ ขยายขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล ปกป้อง ประสานงาน และดูแลทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การบัญญัติกฎหมายฉบับใหม่นี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการพัฒนาของ EPA ไปสู่การดูแลและกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ghana EPA โปรดไปที่: www.epa.gov.gh/new/

หากต้องการสอบถามข้อมูลสื่อ โปรดติดต่อ: info@epa.gov.gh

เกี่ยวกับ CarbonPura

CarbonPura Africa เป็นผู้พัฒนาหลักของหน่วยพิทักษ์สีเขียวแห่งกานา และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความยั่งยืนระดับโลกผ่านโครงการนวัตกรรมริเริ่มขนาดใหญ่ด้านการจัดการคาร์บอนและการดูแล ซึ่งเปลี่ยนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นความจริงที่ให้ผลลัพธ์ที่ดี

CarbonPura มุ่งมั่นที่จะริเริ่มโครงการต่าง ๆ ซึ่งตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น

CarbonPura มีความเชี่ยวชาญอย่างครบวงจรในการให้คำแนะนำด้านการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์และการปรับปรุงเฉพาะ ซึ่งช่วยรับประกันว่าแต่ละโครงการจะช่วยลดคาร์บอนและเพิ่มมูลค่าทางนิเวศวิทยาและสังคมได้ CarbonPura ผสานวิธีการชั้นนำเข้ากับความพยายามในการอนุรักษ์ตามชุมชนเพื่อการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศดิน ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ และทางทะเลด้วยโซลูชันคาร์บอนที่ปรับขนาดได้

รูปแบบทุนทางสังคมและระบบนิเวศต้องการความเชี่ยวชาญของทีมในระดับสูงสุด ซึ่งรวมถึงนักนิเวศวิทยาและผู้ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม พันธมิตรที่เชื่อถือได้ และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ CarbonPura ในการระดมทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากคาร์บอน การพัฒนาโครงการ และการลงทุนต่อในชุมชน CarbonPura รับมือกับความซับซ้อนของตลาดด้วยความแม่นยำที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ช่วยให้มั่นใจว่าโครงการแต่ละโครงการจะเพิ่มมูลค่าสูงสุดและสนับสนุนความยั่งยืนระดับโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: www.carbonpura.com/greenguard

สำหรับสื่อมวลชน โปรดติดต่อ:

Melanie Budden

melanie.budden@therealizationgroup.com

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในด้านสุขภาพ

Private Sector Participation in Health (PSPH) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรชั้นนำที่ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพและการพัฒนาทางสังคม ซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่เปราะบางที่สุดของกานา Ghana Green Guard PSPH ซึ่งเป็นพันธมิตรหลักในข้อตกลงดังกล่าว ได้ผสานการดูแลสุขภาพ การศึกษา และการเสริมพลังทางสังคมเข้ากับความพยายามในการสร้างความสามารถในการปรับฟื้นตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ PSPH ดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่มีนวัตกรรม เพื่อขยายการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่จำเป็น ส่งเสริมพลังสตรีและเยาวชน และส่งเสริมการดำรงชีวิตทางเลือก สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน PSPH เชื่อมโยงองค์กรต่าง ๆ ในกานาเข้ากับความต้องการระดับรากหญ้า โดยรับประกันว่าความยั่งยืน สุขภาพ และการพัฒนาจะไปควบคู่กัน สร้างชุมชนที่แข็งแกร่ง สุขภาพดีขึ้น และยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PSPH โปรดไปที่: www.psphghana.com

หากต้องการสอบถามข้อมูลสื่อ โปรดติดต่อ: DrFred@carbonpura.com

เกี่ยวกับ Carbon Capital Corporation [CCC]

CCC เป็นบริษัทจดทะเบียนในออสเตรเลียที่ดำเนินงานภายใต้ใบอนุญาตบริการทางการเงินที่ได้รับอนุญาตของออสเตรเลีย [278530] CCC เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม GBC และมีความโดดเด่นในตลาดคาร์บอนโลก โดยนำเสนอบริการเฉพาะทางและเฉพาะด้านที่ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษาความเป็นไปได้ แหล่งกำเนิด การจัดซื้อ การซื้อขาย และการให้คำปรึกษาสำหรับทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขาย CCC ซึ่งมีการดำเนินงานทั่วทั้งแอฟริกา ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย และแปซิฟิก อำนวยความสะดวกให้กับโครงการคาร์บอนขนาดใหญ่ด้วยวิธีการมูลค่าซ้อนกันที่ช่วยให้โครงการต่างๆ สามารถสร้างประโยชน์ร่วมทางสิ่งแวดล้อมและสังคมได้มากมาย

CCC ใช้แนวทางบูรณาการที่ผสมผสานการจัดโครงสร้างทางการเงิน ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งมอบมูลค่าที่ไม่มีใครเทียบได้ในตลาดคาร์บอน CCC ได้รับผลตอบแทนทางการเงินและผลกระทบด้านความยั่งยืนที่วัดได้ ด้วยการปรับปรุงเครดิตคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพให้เหมาะสมเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานสูงที่ผู้ซื้อสถาบันต้องการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: www.carboncapitalcorporation.com

สำหรับสื่อมวลชน โปรดติดต่อ: markphillips@greenbondcorporation.com

เกี่ยวกับ Carbon Planet

Carbon Planet เป็นบริษัทนิเวศวิทยาที่จดทะเบียนในออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในด้านความเป็นไปได้ของโครงการ การเริ่มต้น และการพัฒนาทางเทคนิค โดยใช้ความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางในการดำเนินการและนวัตกรรมด้านโครงการคาร์บอน Carbon Planet จินตนาการถึงโลกที่ทุนธรรมชาติมีคุณค่า การลงทุนมีความโปร่งใส เจ้าของที่ดินสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ และชุมชนท้องถิ่นสามารถสร้างงานใหม่และอุตสาหกรรมฟื้นฟูให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้ ซึ่งต้องอาศัยการสร้างโลกที่ให้คุณค่ากับต้นไม้และทุนธรรมชาติ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CarbonPlanet โปรดไปที่: www.carbonplanet.io/

หากต้องการสอบถามข้อมูลสื่อ โปรดติดต่อ: cath@carbonplanet.io

ศาสตราจารย์ Nana Ama Browne Klutse ซีอีโอของ Ghana Environmental Protection Agency พร้อมด้วยดร. Fred Bedzrah รองประธานของ CarbonPura Africa





ภาพถ่ายทางอากาศในกานาแสดงให้เห็นภูมิประเทศที่ถูกทำลายและทางน้ำของแม่น้ำปราซึ่งเกิดจากการทำเหมืองอย่างผิดกฎหมาย (“Galamsey”) ซึ่งเป็นจุดเน้นของโครงการฟื้นฟูของ Ghana Green Guard

