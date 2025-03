250억 달러 규모의 민관 협력체로 추진되는 가나 기후 선물 및 사회경제적 이니셔티브 합의

미화 250억 달러 규모의 가나 그린 가드 (Ghana Green Guard) 기후 선물 이니셔티브 협약은 모든 가나 국민에게 보다 건강하고 지속 가능한 미래를 제공하기 위해 다양한 재생 솔루션을 제공할 것을 약속으로 내걸었다. 이 협약은 개발사인 CarbonPura Africa, 가나 정부를 대표하는 환경보호청(EPA), PSPH(민간 부문 보건 참여) 간의 민관 협력 파트너십으로 추진된다. 이 협약은 탄소 금융과 탄소 및 생물 다양성 수익 창출을 활용하여 가나의 환경 복원, 깨끗한 물 공급, 지역 사회 기반 사회 프로그램을 추진하게 된다.

아크라, 가나 공화국, March 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 가나의 환경 보호와 복원, 가나 특유의 환경에 맞는 기후 스마트 프로젝트 및 이니셔티브에 민간 자금을 지원하는 혁신적인 시리즈인 가나 그린 가드(Ghana Green Guard) 추진에 나선다고 CarbonPura가 발표했다. 가나 그린 가드 협약은 기후 선물 생태계와 탄소 금융을 통해 확보한 자금을 활용하여 가나의 환경 복원 및 사회경제적 개발 목표를 진전시키는 동시에 중요한 기후 및 지속가능성 문제를 해결하는 데 주력하게 된다.

가나 환경보호청 (EPA)의 최고 경영자인 Nana Ama Browne Klutse 교수는 “가나 그린가드 협정은 가나의 환경 보호 여정에 있어 중요한 이정표에 해당하며, 지속가능성의 실현과 수역 보호는 물론 모든 가나 국민에게 더 건강하고 번영된 미래를 보장하기 위해 개발 사례를 구현하고 국제 탄소 시장을 활용하는 민관 이해 관계자 참여의 새로운 시대의 시작을 알리는 것”이라고 그 의미를 부여했다.

전 세계에서 가장 중요한 자연 기반 프로젝트 방법론 솔루션 중 하나인 이 프로젝트는 1,200만 헥타르의 다양한 경관 에서 3억 5,000만 개 이상의 고품질 투자 등급 탄소배출권 을 창출하여 25년간 104억 달러 의 누적 수익을 올릴 것으로 예상된다.

에서 을 창출하여 25년간 의 누적 수익을 올릴 것으로 예상된다. 각 프로젝트는 가나의 사회경제 및 지역사회 개선 프로그램과 여성, 어린이, 가장 취약한 농부 및 지역사회의 역량을 강화하기 위한 이니셔티브를 지원한다.

국제 및 지역 파트너, 정부 지원, NGO 및 대학 협력, 17개의 UN 지속 가능한 개발 목표, 가나의 탄소중립 및 글로벌 기후 공약을 연계하는 방식으로 운영된다.

깨끗한 물 공급과 불법 채굴로 인한 오염된 수원의 복원을 위해 장기적인 보호와 안전을 보장하는 가장 효과적이고 지속 가능한 솔루션과 기술을 사용하여 가나의 물 안보를 강화하기 위해 즉각적으로 개입하게 된다.

가나 그린 가드는 민관 파트너십의 관계 중심 사회경제적 이점을 결합하여 마하마 (Mahama) 대통령의 가나의 미래를 위한 정책, 가나의 탄소중립 및 글로벌 기후 공약, 17개 유엔 지속가능발전목표 (UN Sustainable Development Goals)에 부합하는 프로젝트를 제공하게 된다. 이 협약은 프로젝트 실행뿐만 아니라 투자 등급의 생물다양성 및 탄소배출권 프로젝트에 의해 촉진되는 새로운 관계 중심의 경제 모델에서 복원 및 생태계 비전을 활용할 예정이다.

카본푸라 아프리카 (CarbonPura Africa) 운영 담당 부사장인 프레드 베드즈라 (Fred Bedzrah)박사는 “그린가드 가나 협약은 환경 및 사회경제적 영향에 대한 새로운 기준을 제시하고 투명한 거버넌스, 투자 등급 탄소배출권 생성, 포괄적인 지역사회 참여를 통합함으로써 가나가 지속 가능한 탄소 금융의 리더로 자리매김하기 위한 대담한 진전”에 다름 아니라며 “가나를 지속 가능한 탄소 금융의 선두주자로 자리매김할 수 있는 계기가 될 것”이라고 강조했다. 그는 이어 "카본푸라는 글로벌 기후 행동을 강화하고 더 건강한 지역 사회와 생태계를 위한 실질적인 혜택을 보장하는 프레임워크를 제공하게 된 것에 대해 자긍심을 느낀다. 가나는 무결성 높은 생물다양성 복원 및 기후 스마트 프로젝트가 어떻게 지속 가능성과 장기적인 투자 신뢰를 이끌어낼 수 있는지 보여주고 있다.”고 덧붙였다.

가나 그린가드 프로젝트는 가나의 여러 지역에서 생태, 생물 다양성, 사회경제적 잠재력을 고려하여 전략적이고 과학적으로 엄격하게 선정된 1,200만 헥타르의 위험 평가 대상 토지를 활용하게 된다. 이 광범위한 프로젝트는 재조림, 재생 농업, 불법 광산 복구 및 해안 환경 복원과 같은 목표 활동을 신중하게 통합하여 확장 가능한 투자 등급의 탄소배출권 생성 목표와 지속적인 환경 개선을 보장하게 된다.

PSPH의 상임이사인 Francis Adjei 박사는 “진정한 지속가능성은 단순히 환경을 복원하는 것이 아니라 가장 취약한 사람들에게 희망과 존엄성, 기회를 되찾아주는 것”이라고 설명했다. 그는 또 "가나 그린 가드 이니셔티브를 통해 우리는 기후 행동이 더 나은 의료 서비스, 더 강력한 지역사회, 누구도 뒤처지지 않는 미래로 이어질 수 있도록 노력하고 있다."고 밝혔다.

카본 플래닛 (Carbon Planet)의 CEO인 Cath Thrupp는 “가나는 국가와 세계를 위해 지속 가능한 미래를 보여주는 데 앞장서고 있다. 가나는 대규모 탈탄소화 및 경관 복원 프로그램을 적극적으로 시작하여 자국의 순 탄소 배출 제로 전환을 지원하고 있다. 가나는 이러한 전환을 지원하기 위해 글로벌 탄소 시장과 협력하여 지역 사회를 위한 새로운 일자리와 기회 창출에 적극적으로 나서고 있다. 카본 플래닛이 기업으로서 가나 정부 및 국민과 협력하여 누구도 소외되지 않는 지속 가능한 미래를 구축하는데 일조하게 되어 영광이다.”라고 밝혔다.

각 프로젝트의 방법론 활동은 장기적인 환경 및 사회경제적 혜택을 제공하도록 설계되어 생물 다양성 증가, 토양 비옥도 향상, 해안 복원력 강화와 같은 생태적 개선이 지속 가능한 지역사회 개발, 고용 창출, 식량 안보 강화, 깨끗한 물 공급, 종 멸종 방지, 농업 및 해안 생계에 의존하는 지역의 장기 경제 회복을 촉진하는 긍정적인 피드백 루프를 만들어낼 것으로 전망된다.

카본 캐피탈 코퍼레이션 (Carbon Capital Corporation)의 CEO인 Mark Philips는 “카본 플래닛과의 전략적 협력을 통해 가나 그린 가드 프로젝트의 시작을 주도하게 된다. 모든 크레딧이 투자 준비가 되어 있고 최고 수준의 규제 준수 및 재무 무결성 기준을 충족하며 장기적인 환경 및 사회적 영향을 달성할 수 있도록 보장하고 있다. 이 이니셔티브는 탄소 금융이 어떻게 생태계를 보호하고, 지역사회에 권한을 부여하며, 가나의 기후 공약을 지원하여 실질적인 변화를 이끌어낼 수 있는지 보여주는 한 사례이다. 가나 그린 가드를 통해 우리는 탄소 시장이 공평하고 지속 가능한 발전을 위한 힘이 될 수 있음을 보여줄 것”이라고 의견을 밝혔다.

Ghana Green Guard Agreement (가나 그린 가드) 협정 당사자

EPA (가나 환경청) 소개

EPA는 가나의 환경 보호와 개선을 총괄하는 주요 법정 기관으로, 최고 경영자인 Nana Ama Browne Klutse 교수가 이끌고 있다. 관련해 보다 강력한 관리감독 기능의 필요성을 인식하여 2025년 환경보호법(Act 1124)이 제정되었다. 2025년 1월 6일부터 시행되는 이 법에 따라 EPA는 기관으로 승격되어 환경과 관련된 모든 문제를 규제, 보호, 조정 및 감독할 수 있는 권한을 확대하게 되었다. 이 새로운 법안은 환경 관리와 거버넌스를 강화하기 위한 EPA의 발전에 있어 중요한 국면에 해당한다.

가나 EPA에 대한 자세한 정보는 www.epa.gov.gh/new/ 에서 확인하세요

언론 관련 문의는 info@epa.gov.gh 을 통해 연락하면 됩니다

CarbonPura (카본푸라) 소개

카본푸라 아프리카 (CarbonPura Africa)는 가나 그린 가드의 주요 개발사로서 환경 목표를 영향력 있는 현실로 바꾸는 혁신적인 대규모 탄소 관리 및 관리 이니셔티브를 통해 글로벌 지속가능성을 발전시키는 데 전념하고 있다.

CarbonPura는 유엔의 지속 가능한 개발 목표를 달성하고 전 세계를 더 친환경적이고 풍요로운 미래로 이끄는 선구적인 프로젝트를 추진하기 위해 최선의 노력을 기울이고 있다.

CarbonPura는 각 프로젝트가 탄소 감축에 기여하고 생태적, 사회적 가치를 향상시킬 수 있도록 넷제로 자문 및 맞춤형 솔루션에 대한 엔드투엔드 전문 지식을 제공한다. CarbonPura는 토지, 삼림 습지, 해양 생태계 보호 및 복원을 위한 지역사회 기반 보존 노력과 최고 수준의 방법론을 확장 가능한 탄소 솔루션과 통합하고 있다.

사회적 자본과 생태학적 모델은 생태학자 및 환경 감사관, 신뢰할 수 있는 파트너, 전략적 제휴를 포함한 최고 수준의 팀 전문성을 요구하며 탄소 지원 자금, 프로젝트 개발, 지역사회 재투자에서 CarbonPura의 역량을 강화하게 된다. CarbonPura는 데이터에 기반한 정밀함으로 시장의 복잡성을 탐색하여 각 프로젝트가 가치를 극대화하고 글로벌 지속가능성을 지원할 수 있도록 도움을 주고 있다.

보다 자세한 정보는 www.carbonpura.com/greenguard 에서 확인하세요

언론 관련 문의는 아래 연락처로 문의하면 됩니다:

Melanie Budden

melanie.budden@therealizationgroup.com

Private Sector Participation in Health 소개

민간 부문 보건 참여(PSPH: Private Sector Participation in Health)는 가나에서 가장 취약한 지역사회에서 혁신적인 의료 및 사회 개발을 주도하는 선도적인 비영리 단체이다. 가나 그린가드 협약의 핵심 파트너인 PSPH는 의료, 교육, 사회적 역량 강화를 기후 회복 노력에 통합하고 있다. 혁신적인 민관 파트너십을 통해 PSPH는 필수 의료 서비스에 대한 접근성을 확대하고, 여성과 청소년의 역량을 강화하며, 대안적 생계를 육성하여 지속적인 사회경제적 영향을 창출하고 있다. PSPH는 가나의 기업과 풀뿌리의 필요를 연결함으로써 지속가능성, 건강, 개발이 함께 진행되도록 하여 다음 세대를 위해 더 강하고 건강하며 회복력 있는 커뮤니티를 구축하고 있다.

PSPH에 대한 보다 자세한 정보는 www.psphghana.com에서 확인하세요

언론 관련 문의는 DrFred@carbonpura.com를 통해 문의하면 됩니다.

Carbon Capital Corporation [CCC] 소개

CCC는 호주 공인 금융 서비스 라이선스[278530]에 따라 운영되는 호주 등록 회사이다. CCC는 GBC 그룹에 속해 있으며 글로벌 탄소 시장에서 독특하고 전문화된 타당성, 출처, 조달, 거래 및 자문 서비스를 구매자와 판매자 모두에게 제공하고 있다. 아프리카, 유럽, 아시아, 호주, 태평양 전역에서 사업을 운영하는 CCC는 프로젝트가 다양한 환경적, 사회적 공동 이익을 창출할 수 있는 스택형 가치 방법론을 통해 대규모 탄소 프로젝트를 촉진하고 있다.

CCC는 금융 구조화, 기술 전문성, 첨단 기술을 결합한 통합 접근 방식을 활용하여 탄소 시장에서 독보적인 가치를 제공중이다. 기관 구매자가 요구하는 높은 기준을 충족하도록 탄소 및 생물다양성 크레딧을 최적화함으로써 CCC는 재무적 수익과 측정된 지속가능성 영향을 모두 달성하고 있다.

보다 자세한 정보는www.carboncapitalcorporation.com에서 확인하세요

언론 관련 문의는 markphillips@greenbondcorporation.com를 통해 연락하면 됩니다.

Carbon Planet 소개

카본 플래닛 (Carbon Planet)은 프로젝트 타당성, 시작 및 기술 개발을 선도하는 호주 등록 생태 기업으로 탄소 프로젝트 실행 및 혁신에 대한 광범위한 전문 지식을 제공하고 있다. 카본 플래닛은 자연 자본이 가치를 갖고, 투자가 투명하며, 토지 소유주가 가족을 먹여 살리고, 지역 사회가 새로운 일자리와 재생 산업을 창출할 수 있는 세상을 꿈꾸고 있다. 이 같은 이상을 실현하기 위해서는 나무와 자연 자본이 소중히 여겨지는 세상을 만들어 나가야 한다.

CarbonPlanet에 대한 보다 자세한 정보는 www.carbonplanet.io/에서 확인하세요

언론 관련 문의cath@carbonplanet.io를 통해 연락하면 됩니다.

가나 환경보호청 (EPA)의 CEO인 Nana Ama Browne Klutse 교수와 카본푸라 아프리카 (CarbonPura Africa)의 부사장Fred Bezrah 박사

가나 그린가드 (Ghana Green Guard)의 복원 이니셔티브의 중점 사업 대상인 불법 채굴(일명 '갈람시' (galamsey))로 인해 황폐화되어버린 가나의 풍경과 프라강 (River Pra) 물길을 보여주는 항공 사진.

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용이 가능합니다

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2bde12b4-932a-4a25-a144-dc2edc0cb373

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d0bb5dd6-e886-4d71-89d4-ddb793c08a70

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8ad39039-d081-4987-862b-aae74c12cebf

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fb7393fb-aab6-4276-aa2b-757084c3764f

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b1c55422-8468-4acc-ab59-282b4e076a3b

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/21dffd0d-14f2-45af-afca-f3659132ba7a

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.