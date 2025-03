Gestion privée de placement Pembroke ltée annonce un changement de conseiller en valeurs et la fin de la distribution des parts de catégorie F pour le Fonds de croissance international Pembroke

MONTRÉAL, 24 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion privée de placement Pembroke ltée (« Pembroke »), le gestionnaire du Fonds de croissance international Pembroke (le « fonds ») annonce aujourd’hui un changement de conseiller en valeurs pour le fonds.

Le ou vers le 1er mai 2025, Gestion Pembroke ltée remplacera William Blair Investment Management LLC (« William Blair ») à titre de conseiller en valeurs du fonds. Il n'y a aucun changement à l'objectif de placement du fonds. Le fonds continue de viser une croissance à long terme au moyen d’une plus-value du capital en effectuant principalement des placements dans un portefeuille diversifié de sociétés étrangères de grande qualité et de toutes capitalisations, situées ailleurs qu’aux États-Unis et au Canada.

Nicolas Chevalier, associé directeur de Gestion Pembroke ltée, a déclaré : « Nous avons bâti une solide équipe de placement dotée des compétences, de la profondeur et de l’expérience nécessaires pour prendre les rênes. Cette transition profitera aux clients grâce à une communication renforcée avec nos professionnels de placement, tout en alignant mieux le fonds avec l’approche qu’ils sont en droit d’attendre de nos portefeuilles. »

Pembroke tient à remercier William Blair pour le partenariat, les conseils et le leadership que cette firme américaine a procuré dans le développement du fonds.

Le fonds cessera la distribution des parts de catégorie F, à compter d’aujourd’hui. Il n’y a actuellement aucun porteur de parts de catégorie F du fonds. Le fonds continue de distribuer les parts de catégorie A, et aucun changement n’affecte les droits des porteurs de parts de catégorie A du fonds.

Cette transition souligne l’engagement de Pembroke envers l’intégrité, l’excellence et la concordance des intérêts. Elle reflète également la volonté de la firme d’évoluer de manière à mieux servir sa clientèle canadienne.

Pour de plus amples renseignements sur Pembroke et le fonds, veuillez-vous rendre à l’adresse www.pml.ca ou composer le 1-800-667-0716 (Montréal) ou 1-800-668-7383 (Toronto).

Au sujet de Pembroke

Gestion privée de placement Pembroke ltée sert des familles, des fondations et des institutions avec des solutions de gestion de placements et de patrimoine. Le cabinet a été fondé en 1988 par Gestion Pembroke ltée, gestionnaire de fonds institutionnels qui réalise des placements dans des actions de croissance de haute qualité depuis 1968.

Veuillez lire le prospectus avant de réaliser un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements historiques pourraient ne pas se reproduire.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter :

Mathieu Foucher, Directeur du marketing et des communications

514-448-5221

mfoucher@pml.ca

