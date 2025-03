Purpose Unlimited fait l’acquisition de Steadyhand, une société canadienne de gestion de placements et de patrimoine 

L’acquisition vise à accélérer l’engagement des deux sociétés à offrir une expérience client exemplaire aux investisseurs canadiens

TORONTO, 24 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Unlimited Inc. (« Purpose »), une société canadienne de services financiers en pleine croissance, et reconnue pour aider les conseillers en gestion de placements et de patrimoine à offrir une expérience client exceptionnelle grâce à ses plateformes de gestion d’actifs et de fortune, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu un accord contraignant en vue d’acquérir toutes les actions émises et en circulation de Steadyhand Investment Management Ltd. (« ShIM ») et Steadyhand Investment Funds, Inc. (« SIFI » et, avec ShIM, « Steadyhand » ou la « Société »), une société indépendante de gestion de patrimoine au service des investisseurs canadiens basée à Vancouver (la « Transaction »).

Fondée en 2006, Steadyhand est un société de gestion de placements réputée pour les Canadiens et détient des actifs sous gestion de plus de 1,3 milliard de dollars auprès de 3 900 investisseurs. En mettant l’accent sur les placements axés sur les résultats et les fonds communs de placement à faible coût, Steadyhand s’efforce d’offrir des conseils personnalisés avec une touche humaine, assurant une expérience positive pour chaque client.

La Transaction augmentera le total des actifsde Purpose à plus de 30 milliards de dollars et combinera le service à la clientèle personnalisé de Steadyhand avec la plateforme technologique avancée et les capacités de gestion de placements de Purpose. Cela accélérera l’engagement des deux entreprises à donner aux investisseurs canadiens les outils et les conseils dont ils ont besoin pour réussir.

« Purpose se concentre sur l’amélioration de l’expérience des services financiers grâce à latechnologie, aux solutions de placement novatrices et à un engagement profond envers le service à la clientèle, afin qu’il soit plus facile pour les Canadiens d’atteindre leurs objectifs financiers », a déclaré Som Seif, président et chef de la direction et fondateur de Purpose. « Tom Bradley et l’équipe de Steadyhand partagent notre passion pour un service client exceptionnel et l'investissement axé sur les objectifs, et nous sommes ravis d'accueillir leur équipe pour accélérer notre vision visant à permettre à plus de gens de de prendre le contrôle de leur avenir financier et de bâtir un succès durable. »

« Steadyhand a cherché de nouvelles opportunités pour s’associer à une entreprise de premier plan en mesure de créer de la valeur à long terme pour nos clients », a déclaré Tom Bradley, président du conseil d’administration et co-fondateur de Steadyhand. « Purpose s'est démarqué pour nous en raison de leur engagement envers l’innovation axée sur l’expérience client en gestion de patrimoine. Ils partagent notre vision d’offrir aux investisseurs canadiens une nouvelle solutiondifférenciée, qui leur donne accès à une technologie de pointe et à un service personnalisé, plutôt que de faire des compromis entre des frais élevés et un service impersonnel qui ne correspond pas à leurs besoins financiers. »

En tirant parti des capacités de placements et des plateformes de gestion de patrimoine de Purpose, Purpose et Steadyhand se concentreront ensemble sur l’offre de solutions sur mesure aux particuliers et aux familles qui recherchent des services de gestion de patrimoine plus personnalisés, qu’ils épargnent en vue de la retraite, qu’ils planifient un événement de vie important ou qu’ils cherchent à simplifier leurs stratégies de placements.

Au cœur de cette Transaction stratégique se trouve un respect commun des cultures axées sur le client que Purpose et Steadyhand ont cultivées. Les relations de confiance de Steadyhand avec ses clients se poursuivront, et la Société restera fidèle à son engagement à offrir des conseils personnalisés de grande qualité. Tous les efforts seront faits pour assurer la continuité et un niveau de service supérieur pour les clients de Steadyhand. »

« En fin de compte, la Transaction permettra à notre équipe de faire ce que nous faisons de mieux : offrir un service réactif, des conseils personnalisés et, surtout, une main ferme (« SteadyHand »)», a conclu M. Bradley.

Autres détails de la Transaction

En plus des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires requises, les porteurs de parts des Fonds pertinents (définis ci-après) seront appelés à approuver le changement de gestionnaire de placements pour Purpose Investments Inc. (« Purpose Investments »), la société de gestion d’actifs de Purpose et filiale détenue intégralement par Purpose, et les modifications techniques apportées aux objectifs de placement des Fonds lors d’une assemblée extraordinaire. Les détails concernant les changements figureront dans les documents relatifs à l’assemblée et seront envoyés par la poste aux détenteurs de parts des Fonds, lesquels seront disponibles sous le profil de chaque Fonds Steadyhand à l’adresse www.sedar.com. La transaction devrait être conclue au [Deuxième trimestre 2025].

Après la clôture de la Transaction, Steadyhand fusionnera avec Purpose Investments et tous les fonds d’investissement et portefeuilles gérés par Steadyhand (les « Fonds ») seront gérés par Purpose Investments de sorte que Purpose Investments agira à titre de gestionnaire et/ou de fiduciaire et/ou de gestionnaire de portefeuille à l’égard des Fonds à l’avenir. SIFI continuera d’exercer ses activités à titre de filiale de Purpose.

En lien avec la Transaction proposée, Steadyhand a soumis la Transaction au comité d’examen indépendant (le « CEI ») des Fonds, qui agit à titre de conseiller représentant les intérêts des Fonds et des porteurs de titres en ce qui a trait aux questions de conflit d’intérêts. Le CEI a examiné la proposition visant la réalisation de l’opération et a déterminé que, si elle était mise en œuvre, l’opération, y compris le changement de gestionnaire, aboutirait à un résultat juste et raisonnable pour chaque Fonds.

Purpose a été conseillée par Osler, Hoskin et Harcourt LLP. Steadyhand a été conseillée par Relay Transition Partners et McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

À propos de Purpose Unlimited

Purpose Unlimited est une société de services financiers indépendante en pleine croissance dont la mission est de redéfinir le secteur en accordant la priorité aux clients et en offrant des solutions novatrices qui façonnent l’avenir de la finance. Purpose offre une technologie de pointe et une gamme diversifiée de produits et de services financiers afin de donner aux Canadiens les outils et les conseils dont ils ont besoin pour réussir. Fondée et dirigée par l’entrepreneur Som Seif, l’entreprise exerce ses activités dans les domaines de la gestion de placements et de patrimoine et du financement des petites entreprises, et comprend Purpose Investments, Driven par Purpose, Advisor Solutions par Purpose, et Longevity. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://www.purpose-unlimited.com/

À propos de Steadyhand

Steadyhand est une société de placements à faible coût dont la mission est d’offrir aux Canadiens un meilleur résultat de placements,une expérience plus simple et plus personnalisée. Elle offre des conseils clairs, des plans financiers personnalisés et, surtout, une main ferme pour aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. La société a un actif sous gestion d’environ 1,3 milliard de dollars et a des bureaux à Vancouver et à Toronto.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Jeff Gans

Responsible de l’expérience clients

Purpose Unlimited

jeff@purposeadvisorsolutions.com

David Toyne

Responsable du développement

Steadyhand Investment Funds Inc.

1-888-888-3147

Pour les questions des médias, veuillez contactez :

Keera Hart

keera.hart@kaiserpartners.com

905-580-1257

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.