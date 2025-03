Esker est nommée “Leader” dans le tout premier Magic Quadrant™ de Gartner® pour les applications Accounts Payable

Lyon, France, 24 mars 2025 – Esker, la plateforme de référence pilotée par l’IA pour la digitalisation des directions Finance et Achats et Service Client, annonce sa nomination en tant que "Leader" dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les applications Accounts Payable (dématérialisation du traitement des factures fournisseurs).

Le rapport de Gartner® a évalué 14 fournisseurs en fonction de leur capacité d'exécution et de leur vision stratégique. Esker se distingue en tant que "Leader", une reconnaissance qui repose sur son excellence technologique, son innovation continue et son approche centrée sur le client.

Accounts Payable : une solution de référence

En exploitant la puissance de l’intelligence artificielle, Esker Accounts Payable optimise et automatise l’ensemble du processus de traitement des factures fournisseurs : routage intelligent, reconnaissance et réconciliation automatisées, workflows d’approbation électroniques, archivage sécurisé, etc.

Cette solution réduit considérablement les tâches manuelles des équipes comptables, leur permettant ainsi de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Elle garantit également la conformité aux réglementations internationales en matière de facturation électronique, tout en optimisant la gestion de la trésorerie et des relations fournisseurs.

Une reconnaissance basée sur des critères clés

Cette distinction de Gartner® vient récompenser :

L’intégration avancée de l'IA au sein des processus,

La capacité à générer des rapports analytiques complexes,

Des tableaux de bord offrant une visibilité étendue sur les indicateurs métier,

Un engagement fort en matière de conformité et de support à l’échelle mondiale.

« Nous sommes honorés d’être reconnus comme Leader dans le premier Magic Quadrant™ de Gartner® dédié aux applications Accounts Payable. A notre sens, grâce à l’IA, nos solutions révolutionnent la gestion des processus comptables, permettant aux entreprises de gagner en efficacité et d’optimiser leur trésorerie. »

Catherine Dupuy-Holdich, Responsable Produit S2P chez Esker

Esker : un acteur incontournable de la digitalisation financière

Esker est la seule entreprise distinguée dans trois Magic Quadrant™ : le Gartner Magic Quadrant for Source-to-Pay Suites, le Gartner Magic Quadrant for Invoice-to-Cash Applications, et cette première édition du Gartner Magic Quadrant for Accounts Payable Applications. Selon Esker cette reconnaissance confirme sa position de partenaire stratégique pour les entreprises souhaitant automatiser et optimiser leurs processus financiers et achats.

Pour accéder à un exemplaire gratuit du rapport Gartner® Magic Quadrant™ 2025 pour les applications Accounts Payable cliquer ICI.

Gartner, Magic Quadrant pour les applications Accounts Payable, par Mike Helsel, Miles Onafowora and Nick Duffy, publié le 19 mars 2025.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et est utilisée ici avec autorisation. Tous les droits sont réservés.

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou désignés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

A propos d’Esker

Esker est la plateforme de référence pilotée par l’IA pour la digitalisation des directions Finance, Achats et Service Client.

Les suites de solutions Source-to-Pay (cycle fournisseurs) et Order-to-Cash (cycle clients) d'Esker s'appuient sur les dernières technologies d'automatisation. Elles optimisent le fonds de roulement et les flux de trésorerie, améliorent la prise de décision, favorisent une meilleure collaboration avec les clients, les fournisseurs et les équipes.

Esker est présente en Amérique du Nord, en Amérique Latine, en Europe et en Asie-Pacifique. Le siège social se trouve à Lyon, en France et le siège social américain à Madison, dans le Wisconsin. L’entreprise a réalisé 205,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024 dont plus des 2/3 à l’international.

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.