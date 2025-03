PHILIPPINES, March 24 - Press Release

March 24, 2025 KOKO, KAISA SA PAGTATAGUYOD NG MALINIS NA MARIKINA Nagkaisa ang mga residente ng Brgy. IVC (Industrial Valley Complex), District 1, Marikina, mula sa Phase 1 at Phase 2 sa isang malawakang paglilinis ng kanilang mga kalye at iskinita. Bahagi ito ng "Programa ng Kilos Pagbabago: Malinis na Kapaligiran at Kaunlaran kasama si Senator Koko," isang inisyatiba sa pangunguna ni Senate Minority Leader Aquilino "Koko" Pimentel III. Layon ng programa na mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran upang maiwasan ang pagdami ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, hindi lamang pinapangalagaan ang kalusugan ng mga residente kundi pinapalakas din ang diwa ng bayanihan sa komunidad. "Ang kalinisan ng ating komunidad ay kalusugan ng bawat pamilya. Sama-sama tayong kumilos para sa isang mas ligtas, mas maayos, at mas malusog na Marikina," ani Pimentel. Ayon sa Department of Health (DOH), mula Enero 1 hanggang Pebrero 1, 2025, naitala ang 28,234 kaso ng dengue sa bansa, tumaas ng 40% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Bagama't walang partikular na datos para sa Marikina sa ulat na ito, ang pagtaas ng mga kaso sa pambansang antas ay nagbibigay-diin sa pangangailangan ng mga hakbang sa pag-iwas sa dengue sa lahat ng komunidad. Ang mga inisyatibang tulad ng paglilinis sa Brgy. IVC ay mahalaga upang mapanatili ang kalinisan sa lungsod at maprotektahan ang kalusugan ng bawat pamilya laban sa banta ng dengue.

