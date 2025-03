Rush Factory Oyj - Tilinpäätöstiedote

Rush Factory Oyj

Tilikauden 1.1.-31.12.2024 liikevaihto oli 0,831 miljoonaa euroa. Tilikauden liiketappio oli 0,602 miljoonaa euroa ja käyttökate -0,562 miljoonaa euroa. Vuosi 2024 oli yhtiön vaikein vuosi jonka aikana järjestettiin 11 Color Obstacle Rush tapahtumaa Englannin tapahtumien sekä Saksan ja Itävallan tapahtumien peruuntuessa taloudellisten vaikeuksien takia.



TILIKAUDEN 2024 PÄÄKOHDAT

Tilikauden 1.1.-31.12.2024 liikevaihto oli 0,831 miljoonaa euroa. Tilikauden liiketappio oli 0,602 miljoonaa euroa ja käyttökate -0,562 miljoonaa euroa.

Yhtiö allekirjoitti 5.12.2024 Sunborn Oy:n, PM Ruukki Oy:n, Jerovit Investment Oy:n ja Oy Haapalandia Invest Ltd:n kanssa ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jonka mukaan se hankkii Sunborn International Holding Oy:n osakevaihdolla. SBIH on majoitusalalla toimiva yhtiö, joka kehittää ja omistaa jahtihotelleja ja muita kelluvia rakenteita sekä tarjoaa niissä hotellipalveluita.

Yhtiö järjesti tilikauden aikana yhteensä 11 Color Obstacle Rush –tapahtumaa. Englannin tapahtumat peruuntuivat tytäryhtiön taloudellisiin vaikeuksiin. Saksan tytäryhtiön loppukauden tapahtumat peruuntuivat tytäryhtiön käyttämän maksuvälittäjän tilityspolitiikan muutoksen tuomien taloudellisten vaikeuksien takia. Suomen tytäryhtiö asetettiin maksuvaikeuksien takia konkurssiin.

TILIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Yhtiö on allekirjoittanut 18.3.2025 tiedotetun rahoitussopimuksen muutossopimuksen. Rahoitusjärjestelyn yhteydessä Sijoittajat ovat antaneet Yhtiölle Siltarahoituksen lisäksi yhteensä 42 513 euroa vieraan pääoman ehtoista rahoitusta (”Uusi Laina”). Muutossopimuksessa on sovittu, että Uusi Laina ja muut lisälainat, joista osapuolet kirjallisesti sopivat, konvertoidaan yhdessä Siltarahoituksen kanssa Yhtiön uusiksi osakkeiksi. Sijoitus on kuitenkin suuruudeltaan aina enintään 400 000 euroa.

Lisäksi Yhtiö on sopinut Sunborn International Holding Oy:n kanssa tapauskohtaisesta lisärahoituksesta, joka on tarpeen Yhtiön välttämättömien liiketoiminnan juoksevien kulujen kattamiseksi.

Yllä kuvatut lisärahoitukset turvaavat yhtiön rahoitusaseman tulevaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiö on myynyt saksalaisen tytäryhtiönsä Boninvest Beteiligungen GmbH:lle negatiivisella kauppahinnalla 25.000,00 euroa. Tytäryhtiö ei tule jatkamaan toimintaansa vaan uusi omistaja tulee lopettamaan yhtiön.

Yhtiön omistamalle kiinteistölle Maskun kunnan määräämä rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä johtuva sakko 168 640 euroa on edelleen avoin. Yhtiö neuvottelee kunnan kanssa sakon kohtuullistamisesta. Mahdollista sakkoa ei ole kirjattu tulosvaikutteisena tilinpäätöstiedotteen lukuihin.

H2 2024 KATSAUS

Vuoden 2024 toisella puoliskolla järjestettiin 7 Color Obstacle Rush -tapahtumaa. Tapahtumamäärä H2 aikana oli kuitenkin merkittävästi pienempi edelliseen puoliskoon verrattuna, joka rasittaa H2 kannattavuutta.

H2 2024 liikevaihto oli 0,164 miljoonaa euroa ja käyttökate -0,365 miljoonaa euroa. Liiketappio raportointikaudella oli 0,370 miljoonaa euroa.

Ennakkomyyntiä kaudelle 2025 ei aloitettu H2 2024 aikana.

NÄKYMÄT JA TAVOITTEET

Näkymät vuodelle 2025 nojaavat pääosin 5.12.2024 allekirjoitetun ehdollisen osakevaihtosopimukseen yhtiön oman tapahtumaliiketoiminnan ollessa pysäytettynä. Ehdollisen osakevaihtosopimuksen mukaan Yhtiö hankkii Sunborn International Holding Oy:n (”SBIH”) koko osakekannan osakevaihdolla.

Yhtiö ei julkaise taloudellisia tavoitteita yhdistymisen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi.

YHTIÖN TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2024 oli 2,128 miljoonaa euroa ja oman pääoman määrä raportointikauden lopussa oli -1,781 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste tarkastelukauden lopussa oli -143,23%.

Konsernin rahavarat raportointikauden lopussa olivat 0,048 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 0,327 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA MIKA METSÄMÄEN KOMMENTIT

“Lähdimme kauteen 2024 innolla, mutta samalla myös monen vuoden taakalla. Pandemiavuodet olivat verottaneet taloutta ja oman hännän jahtaaminen vuosi toisensa jälkeen on kuluttavaa myös sitä tekeville ihmisille. Kalenteriin valittiin suurimmat ja historiassa paremmin toimineet kaupungit sekä lisättiin Suomen osuutta edullisten järjestämiskustannusten takia. Englannin tapahtumat eivät kuitenkaan saaneet riittävää myyntiä aikaiseksi tapahtumien järjestämiseksi. Valopilkkujakin valituissa kaupungeissa oli Wienin ollessa edellä aiempien vuosien myyntiä, todennäköisesti löytämämme paremman tapahtumapaikan johdosta. Kesällä tapahtuneen yllättävän maksuvälittäjän tilityspolitiikan muutoksen johdosta Wienin tapahtuma jäi Saksan loppukauden tapahtumien kanssa tekemättä.

Color Obstacle Rush -konsepti tuli tiensä päähän Englannin sekä Saksan ja Itävallan loppukauden tapahtumien jäädessä tekemättä. On luonnollisesti surullista päättää yksi aikakausi kun Color Obstacle Rush tapahtumaa ei jatkossa enää järjestetä. Tapahtuma ehti kuitenkin hauskuuttaa kymmenen vuoden aikana yli kymmenessä maassa valtavan määrän ihmisiä ja siitä olen hyvin kiitollinen kaikille matkan varrella mukana olleille.

Tulevaa vuotta yhtiö odottaa innolla toiminnan fokuksen siirtyessä ehdollisen yhdistymisen onnistuessa Sunborn International Holding yhtiön kelluviin hotelleihin.“

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS 2024

Rush Factory Oyj:n vuosikertomus tilikaudelta 2024, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkaistaan 29.4.2025 yhtiön internetsivuilla osoitteessa: rushfactory.fi/sijoittajille. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 13.6.2025 ja siitä lähetetään erillinen kutsu myöhemmin. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Q1 neljännesvuositiedote julkaistaan 29.4.2025. Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2025 julkaistaan 28.8.2025.

RUSH FACTORY OYJ -KONSERNIN TUNNUSLUVUT

(Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu) 1.1.-31.12.2024 1.7.-31.12.2024 1.1.-31.12.2023* 1.7.-31.12.2023 Liikevaihto, t€ 831 164 3,213 1 140 Käyttökate (EBITDA), t€ -562 -365 90 -53 Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta neg. neg. 2.8 % neg. Liikevoitto, (EBIT) t€ -602 -370 1 -97 Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta neg. neg. 0.0 % neg. Tulos ennen veroja (EBT) -1135 -788 -73 -172 Tulos ennen veroja (EBT), % liikevaihdosta neg. neg. neg. neg. Tilikauden tulos -1135 -788 -73 -172 Oman pääoman tuotto, % neg. neg. neg. neg. Sijoitetun pääoman tuotto, % neg. neg. neg. neg. Omavaraisuusaste, % -143.23% -143.23% -30.00% -30,00 % Nettovelkaantumisaste, % -6.18% -6.18% -123.16% -123,16 % Osakekohtainen tulos, € -0.481 -0.334 -0.031 -0,073 Osakekohtainen oma pääoma, € -0.754 -0.346 -0.247 -0,247 Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden aikana keskimäärin 2,360,798 0 2,360,798 2 360 798 Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 2,360,798 0 2,360,798 2 360 798 Henkilöstö 11 8 13 14 *tilintarkastettu

OSAKKEEN KURSSIKEHITYS

1.1.-31.12.2024 1.1.-31.12.2023 Alin kurssi 0,23 0,32 Ylin kurssi 0,815 1,20 Tilikauden keskikurssi 0,25 0,64 Osakkeiden vaihdon kehitys kpl 923 466 1 459 988 Osakkeiden vaihdon kehitys % 39,12 % 61,84 %

KONSERNIN TULOSLASKELMA

K O N S E R N I - 1.1.2024 1.7.2024 1.1.2023 1.7.2023 T U L O S L A S K E L M A -31.12.2024 -31.12.2024 -31.12.2023* -31.12.2023 LIIKEVAIHTO 831,209.47 164,378.26 3 212 707,31 1 139 894,58 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 217,893.04 217,064.50 69 747,25 67 546,48 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -278,788.58 -79,804.14 -996 535,74 -395 948,95 Varastojen lisäys / vähennys 16,280.01 -60 350,88 -135 890,29 Ulkopuoliset palvelut -122,178.95 -92,521.76 -219 996,56 -57 808,06 Materiaalit ja palvelut yhteensä -384,687.52 -172,325.90 -1 276 883,19 -589 647,29 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -312,749.20 -97,677.76 -369 387,40 -147 817,66 Henkilösivukulut 0,00 Eläkekulut -53,986.17 -15,599.97 -62 417,91 -25 262,25 Muut henkilösivukulut -4,835.20 -1,454.63 -10 789,09 -4 595,17 Henkilöstökulut yhteensä -371,570.57 -114,732.36 -442 594,40 -177 675,08 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -39,903.83 -4,967.76 -89 054,45 -43 933,61 Konserniliikearvon poisto Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -39,903.83 -4,967.76 -89 054,45 -43 933,61 Liiketoiminnan muut kulut -854,647.31 -458,931.87 -1 472 963,23 -493 298,40 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -601,706.72 -369,515.13 959,29 -97 113,32 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 23,808.97 272.74 3 517,68 -18 924,78 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille -556,837.40 -418,938.93 -77 006,31 -56 283,92 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -533,028.43 -418,666.20 -73 488,63 -75 208,71 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA -1,134,735.15 -788,181.33 -72 529,33 -172 322,03 Tuloverot Tilikauden verot 0,00 0,00 0,00 Tuloverot yhteensä 0.00 0.00 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -1,134,735.15 -788,181.33 -72 529,33 -172 322,03 *tilintarkastettu

KONSERNITASE

K O N S E R N I T A S E 12/31/24 12/31/23 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 0.00 1520.7 Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet 0.00 300 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 0.00 1,820.70 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut 113,224.80 113,224.80 Rakennukset ja rakennelmat Omistetut 0.00 24,665.12 Koneet ja kalusto 29,633.72 177,956.68 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1,301,311.29 1,509,692.69 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1,444,169.81 1,825,539.29 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1,444,169.81 1,827,359.99 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 17,062.81 62,510.43 Ennakkomaksut 0.00 0.00 Vaihto-omaisuus yhteensä 17,062.81 62,510.43 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 17,015.44 111,221.02 Lainasaamiset 24,138.31 23,030.90 Muut saamiset 197,775.30 196,723.48 Siirtosaamiset 379,940.31 148,466.64 Lyhytaikaiset yhteensä 618,869.36 479,442.04 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 0.00 0.00 Rahat ja pankkisaamiset 47,744.03 27,215.20 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 683,676.20 569,167.67 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2,127,846.01 2,396,527.66





K O N S E R N I T A S E 12/31/24 12/31/23 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1,874,201.08 1,874,201.08 Osakeanti Muut rahastot yhteensä 1,874,201.08 1,874,201.08 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -3,122,282.80 -2,987,472.69 Tilikauden voitto (tappio) -1,134,735.15 -72,529.33 Oman pääoman ehtoinen laina 352,000.00 352,000.00 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -1,780,816.87 -583,800.95 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 157,796.00 607,550.84 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 0.00 138,700.23 Saadut ennakot 884,556.86 450,525.72 Ostovelat 1,055,114.96 928,148.07 Muut velat 1,664,699.47 650,852.35 Siirtovelat 146,495.59 204,551.40 Lyhytaikainen yhteensä 3,750,866.88 2,372,777.77 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3,908,662.88 2,980,328.61 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2,127,846.01 2,396,527.66 *tilintarkastettu

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

Oma pääoma Tilinpäätös Tilinpäätös 12/31/24 12/31/23 Sidottu oma pääoma Osakepääoma 250,000.00 250,000.00 Osakepääoma 250,000.00 250,000.00 Sidottu oma pääoma yhteensä 250,000.00 250,000.00 Vapaa oma pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1,874,201.08 1,874,201.08 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1,874,201.08 1,874,201.08 Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta -3,029,387.78 -2,956,858.45 Muuntoerot -92,895.02 -30,614.24 Voitto edellisiltä tilikausilta -3,122,282.80 -2,987,472.70 Tilikauden voitto/tappio -1,134,735.15 -72,529.33 Oman pääoman ehtoinen pääomalaina 1.1. 352,000.00 352,000.00 Oman pääoman ehtoinen pääomalaina 31.12. 352,000.00 352,000.00 Vapaa oma pääoma yhteensä -2,382,816.87 -1,185,800.95 Oma pääoma yhteensä -1,780,816.87 -583,800.95

RUSH FACTORY OYJ TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Oman pääoman tuotto ‐%

Oman pääoman tuotto ‐% = 100 * nettotulos (12 kk) / Oikaistu oma pääoma keskimäärin.

Sijoitetun pääoman tuotto ‐%

Sijoitetun pääoman tuotto ‐% = 100 * [ nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk) ] / sijoitettu pääoma keskimäärin.

Omavaraisuusaste -%

Omavaraisuusaste ‐% = 100 * omat varat / (oikaistun taseen loppusumma ‐ tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut).

Nettovelkaantumisaste ‐% = 100 * (korolliset velat ‐ likvidit rahavarat ) / omat varat.

Osakekohtainen tulos (EPS) = Nettotulos ilman vähemmistöosuutta / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita.

Liiketulos = liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot ‐ toimintakulut ‐ poistot ja arvonalennukset. Liiketulos ‐% = 100 * liiketulos / liikevaihto

Käyttökate = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset

Käyttökate‐% = 100 * käyttökate / liikevaihto.





Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Nordic Certified Adviser, puh. +46 70 551 67 29

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

