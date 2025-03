Mongolian Mining Corporation公佈2024年全年業績

香港, March 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 蒙古國最大的洗選硬焦煤(「硬焦煤」)生產商及出口商Mongolian Mining Corporation (「MMC」或「本公司」,或連同其附屬公司統稱「本集團」; 股份代號:975) 今天公佈其截至2024年12月31日止年度(「2024財年」或「回顧年內」)的全年業績。

回顧年內,本集團收益創歷年新高,達1,039.9百萬美元(2023財年:1,034.8百萬美元)。本集團於2024財年合共售出8.6百萬噸(「百萬噸」)煤炭產品,其中包括7.8百萬噸主要產品(包括4.7百萬噸硬焦煤)及0.8百萬噸次產品。

本集團的硬焦煤平均售價(「平均售價」)(不包括適用於中國的增值稅)為每噸168.4美元,截至2023年12月31日止年度每噸為160.2美元。

本集團回顧年內毛利潤約為411.7百萬美元,本公司於2024財年的權益持有人應佔利潤保持穩定,約為242.0百萬美元。

截至2024年底,Bayan Khundii金礦場選礦廠建設安裝工程已完成約67%,並預計於2025年下半年開始黃金生產。

MMC行政總裁Battsengel Gotov博士表示 :「我們欣然宣布本集團於2024年再次實現了強勁的營運和財務表現,收益達1,039.9百萬美元。MMC致力鞏固我們作為在蒙古國營運的最大國際上市私營採礦公司之地位。我們的目標非常明確:維持穩健的資本結構、通過優化資產利用率擴大生產和銷售規模,並支持改善和發展區域基礎設施的相關計劃。我們一直專注於擴大及多元化業務拓展,投資於黃金、銅及其他有色金屬,以強化業務組合和長遠增長策略。最重要的是,我們致力於秉持最高的安全、環境和社會責任之相關標準,推動未來的可持續增長。」

有關 Mongolian Mining Corporation(股份代號: 975)

Mongolian Mining Corporation(MMC,股份代號:975)是蒙古國最大的硬焦煤生產商及出口商。本集團擁有及經營Tavan Tolgoi煤田的Ukhaa Khudag礦場,以及Baruun Naran礦場,兩個露天焦煤礦場均位於蒙古國南戈壁。

MMC 亦持有 Erdene Mongol LLC 50%的股權,該公司持有位於蒙古國Bayankhongor的兩個採礦許可證和一個勘探許可證。Bayan Khundii金礦場目前正在開發中,預計將於 2025 年下半年開始首次黃金生產。

MMC於2010年10月在香港聯合交易所有限公司上市。如欲了解本公司的更多詳情,請瀏覽MMC網站:www.mmc.mn.

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

