Jan Lööfs original i utställning på Bror Hjorths Hus

Jan Lööf - Originalillustrationer (29 mars - 8 juni 2025) på Bror Hjorths Hus, Uppsala

Pennstreck och pojkstreck av olika typer

- Jan Lööfs originalillustrationer

Bror Hjorths Hus visar originalbilder från flera av illustratören Jan Lööfs älskade böcker, däribland Pelle i djungeln, ABC-boken, Bergtrollens nya hem och Ta fast Fabian. Originalillustrationerna visas i ett utställningsrum som gestaltats med inspiration av Jan Lööfs miljöer och inbjuder till ett närmare betraktande av bilderna och har plats för läsning, lek och eget skapande. Utställningen pågår 29 mars-8 juni 2025.

Pressvisning: torsdag 27 mars kl 13-16 (se mer nedan)

Att läsa Jan Lööfs (f.1940) berättelser är som att gå in i en annan värld befolkad av karaktärer som apor, enstöriga gubbar och inte sällan pojkar med keps. Bilderna bjuder på miljöer som myllrar av detaljer. Många av berättelserna utspelar sig vid tiden för Jan Lööfs egen barndom, de har en tydlig doft av 1950-tal. Ofta påminner historierna om äldre tiders äventyrsberättelser och ändå, eller kanske just därför, har hans böcker älskats av generationer av barn och vuxna. Den genuina känslan av lekfullhet och upptäckarlust lyser igenom de tidsmarkörer som finns i berättelserna. Det känns att Jan Lööf har roligt när han gör sina berättelser och den glädjen smittar av sig på läsaren.

I utställningen visas originalbilder gjorda 1966–2006. De flesta av bilderna är målade med akvarell och gouach på slät kartong eller pannå. Kännetecknade för Jan Lööfs bilder är hans tunna konturlinjer, de lägger han på sist i bilderna. Trots att Jan Lööf passerat pensionsåldern med god marginal så skapar han fortfarande nya böcker.



PRESSVISNING:

Torsdag 27 mars kl 13-16

Avtala tid med: Maria Malmberg Wallin, utställningskommissarie, 018-567031 eller maria@brorhjorthshus.se



PRESSBILDER:

Pressmaterial hittar du på: press.brorhjorthshus.se

Frågor eller önskemål? Kontakta mattias@brorhjorthshus.se



INVIGNING:

Utställningen öppnar lör 29 mars kl 14

Maria Malmberg Wallin, museilektor i Bror Hjorths Hus, samtalar med illustratören Jan Lööf.



VISNINGAR:

Söndagar och röda dagar kl 13.00

Torsdag-fredag kl 14.00 (tillsammans med visning av Bror Hjorths konst).



FAMILJEVERKSTÄDER:

Söndag 6 april, 4 maj och 1 juni, samt tors 17 april och mån 21 april kl 12.30-13.45 & 14.15-15.30.

Biljetter köps på Tickster.com eller i museet under öppettid.



ÖPPETTIDER FÖR ALLMÄNHETEN:

Torsdag-söndag kl 12–16

Påskens alla dagar kl 12–16

Kvällsöppet 10 april & 15 maj kl 18–20



Bror Hjorths Hus är ett konstnärsmuseum i Uppsala inrymt i Bror Hjorths tidigare bostad och ateljé. Förutom Bror Hjorths konst, visas utställningar med andra konstnärer i en tillbyggd konsthall. Museet har också en museibutik och kafédel. Oavsett om du kommer för att se Bror Hjorths konst, någon av de tillfälliga utställningarna i konsthallen, delta i konstskola eller lyssna på ett föredrag eller konsert hoppas vi att du lämnar huset med en känsla av att du upplevt något utöver det vanliga. Bror Hjorth (1894-1968) räknas som en av de stora modernisterna i svensk konst, lika mycket målare som skulptör och dessutom en skicklig tecknare. Hans konst är en hyllning till kärleken, musiken och livet. Med sina många målningar, skulpturer, reliefer och teckningar ger museet en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

