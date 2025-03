Bitget Wallet 推出 Super DEX，提供升級的兌換體驗

聖薩爾瓦多,薩爾瓦多, March 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的 Web3 非託管錢包 Bitget Wallet 正式推出 Super DEX,這是 Bitget Wallet 的下一代兌換體驗,具有智能交易、全鏈存取逾 130 個區塊鏈和數百萬代幣的功能。 隨着分散式交易需求的增長,Super DEX 結合智能交易執行、順暢跨鏈兌換以及強大的安全措施,為全球用戶提供更快速、更智能、更安全的交易體驗。

Super DEX 提供先進的智能交易工具,協助用戶更高效率地識別及捕捉高潛力代幣的機遇。 MemeX 在 60 秒內追蹤 Solana、BNB、Base 和 Ethereum 上新推出的代幣,根據流動性和持有者活動提供早期警示,在 24 小時內識別可獲利代幣的成功率高達 90%。 Hot Picks sniper 分析市場趨勢、社會觀點和聰明資金流動,每天在上百萬代幣中選出最多 10 個熱門代幣。 Super DEX 也支援即時交易,其速度是標準交易的兩倍,讓用戶能更快應對市場變動。 此外,其多鏈限價單功能可在 Solana、BNB 和 Base 等鏈上自動進行交易,降低錯失機會的風險。 用戶可以利用這些工具,更好地應對快速變化的市場和新代幣推出。

作為終極的全鏈交易中心,Super DEX 提供一鍵式存取逾 130 個區塊鏈的功能,使用戶能順暢兌換數百萬個代幣。 隨着近期 Berachain 和 Sonic 等主網的整合,Super DEX 繼續擴大其多鏈覆蓋,使用戶能參與具有高增長潛力的新興生態系統。 其智能路由系統聚合了 Uniswap、PancakeSwap 和 Jupiter 等數百個領先分散式交易所 的流動性,進行自動路由和分割交易,以獲得最優價格和最低滑點。 藉著一鍵式跨鏈兌換,用戶可以毫不費力地轉移資產,例如只需一個步驟就能將基於 Solana 的 TRUMP 代幣兌換成 BNB Chain 的 MUBARAK 代幣,且自動涵蓋汽油費。 此外,GetGas 帳戶幫助用戶使用 ETH、USDT、USDC 和 BGB 支付汽油費,毋須持有多個原生代幣並簡化跨鏈交易體驗。

Bitget Wallet 的營運總監 Alvin Kan 表示:「Super DEX 不僅僅是升級,更是重新定義鏈上交易的意義。 通過結合智能市場資訊、無縫多鏈存取和強大的安全性,我們正在消除分散式交易中的一般障礙。 我們的目標是讓鏈上交易與任何集中交易所一樣強大、直接易明和安全,同時保持完全分散, 我們致力讓所有交易商使用最新的代幣,降低准入門檻並幫助更多人參與 Web3。 我們很高興見證全球用戶利用 Super DEX 發掘新的交易機會。」

安全性和價格穩定性是 Super DEX 基礎架構的核心,Solana、BNB Chain、Base、Ethereum 等都啟用了預設 MEV 保護功能。 這保障用戶免受搶先交易、三明治攻擊和汽油費過度競價,確保交易執行更公平、更可預測。 Super DEX 還整合了先進交易風險監測,自動識別燃燒代幣、貔貅詐騙和低質素資產,以警告用戶潛在的交易風險。 Super DEX 整合至 Bitget Wallet 中,而 Bitget Wallet 是一個分散且完全自託管的錢包,以獨立應用程式的方式運作,可有效降低集中式安全風險,並確保用戶在任何時候都能保持對其資產 100% 的控制。

為了慶祝推出 Super DEX,Bitget Wallet 推出了一個推薦計劃,用戶可邀請其朋友賺取回扣。 推薦計劃的第一階段僅提供予獲邀用戶。 此外,3 月 17 日至 24 日在 Bitget Wallet 存款和交易的用戶可參與 9 萬美元的獎勵活動。 接下來幾週,Bitget Wallet 還將推出交易比賽,進一步吸引用戶體驗平台的速度、安全性和效率。

如欲了解更新資訊,請瀏覽 Bitget Wallet 網誌。

關於 Bitget Wallet

Bitget Wallet 為 Web3 的發源地,將無限的可能性集中在一個非託管型錢包中。 Bitget Wallet 擁有超過 6,000 萬用戶,提供全面的鏈上服務,包括資產管理、即時兌換、獎勵、質押、交易工具、即時市場數據、DApp 瀏覽器和加密貨幣支付解決方案。 Bitget Wallet 支援超過 130 個區塊鏈、逾 2 萬個 DApp 及數百萬代幣,可實現數以百計 DEX 和跨鏈橋的順暢多鏈交易,並且提供 3 億美元的保障基金,確保用戶的資產安全。 體驗 Bitget Wallet Lite,開啟 Web3 之旅。

