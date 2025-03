Bitget Wallet 推出 Super DEX，升级兑换体验

萨尔瓦多圣萨尔瓦多, March 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的 Web3 非托管钱包 Bitget Wallet 正式推出 Super DEX,这一解决方案集成智能交易、全链访问 130 多个区块链和数百万种代币,开启 Bitget Wallet 兑换体验的新时代。 随着去中心化交易需求的持续增长,Super DEX 集智能交易执行、无缝跨链兑换和强大的安全措施于一体,为全球用户提供更快、更智能、更安全的交易体验。

Super DEX 提供先进的智能交易工具,助力用户更高效地识别并交易高潜力代币。 MemeX 可在 60 秒内追踪 Solana、BNB、Base 和以太坊上新发行的代币,并根据流动性和持有者活动提供早期预警,在 24 小时内识别盈利代币的成功率高达 90%。 Hot Picks 狙击手通过分析市场趋势、社会情绪及智能资金流向,每天从数百万种代币中精选最多 10 种热门代币。 Super DEX 还支持即时交易,其速度是标准交易的两倍,使用户能够更迅速地响应市场变动。 此外,其多链限价单功能可在 Solana、BNB 和 Base 等链上自动执行交易,有效降低错失交易良机的风险。 借助这些工具,用户可以更从容地应对瞬息万变的市场及新代币的发行。

作为高端全链交易枢纽,Super DEX 支持一键访问 130 多个区块链,让用户能够无缝兑换数百万种代币。 随着最近 Berachain、Sonic 等新主网的集成,Super DEX 继续扩大其多链覆盖范围,使用户能够访问具备高增长潜力的新兴生态系统。 其智能路由系统聚合来自 Uniswap、PancakeSwap、Jupiter 等数百个领先 DEX 的流动性,自动执行最优路径路由及交易拆分,以实现最佳定价和最低滑点。 借助一键式跨链兑换,用户可轻松迁移资产——例如,仅需一步即可将基于 Solana 的 TRUMP 代币兑换为 BNB Chain 上的 MUBARAK 代币,并自动覆盖跨链 Gas 费用。 此外, GetGas 账户还支持用户使用 ETH、USDT、USDC 和 BGB 直接支付 Gas 费用,无需持有多种原生代币,从而大幅简化跨链交易体验。

Bitget Wallet 首席运营官 Alvin Kan 表示:“Super DEX 不仅仅是一次升级,更是对链上交易的全新定义。 通过融合智能市场情报、无缝多链访问和强大的安全保障,我们正在消除去中心化交易中的常见障碍。 我们的目标是,让链上交易具备与中心化交易所同样的强大功能、直观体验和安全性,同时保持完全去中心化。 我们致力于让所有交易者都能便捷获取最新代币,降低准入门槛,并帮助更多人迈入 Web3 时代。 我们期待全球用户借助 Super DEX 解锁全新的交易机遇。”

安全和价格稳定是 Super DEX 基础设施的核心,其默认启用 MEV 保护,覆盖 Solana、BNB Chain、Base、以太坊等区块链。 这一机制可防止用户遭受抢先交易、夹层攻击以及过高的 Gas 费用竞标,确保交易执行更加公平且可预测。 Super DEX 还集成了高级交易风险检测功能,能够自动识别销毁代币、蜜罐骗局和劣质资产,向用户发出潜在交易风险警告。 Super DEX 集成于 Bitget Wallet 中,后者是一款去中心化、完全自主托管的钱包,并作为独立应用程序运行,从而有效规避中心化安全风险,确保用户始终对其资产拥有 100% 控制权。

为庆祝 Super DEX 上线,Bitget Wallet 推出一项推荐计划,用户可邀请好友以赚取返利。 该计划首阶段将以邀请制的方式启动。 此外,3 月 17 日至 24 日期间,用户在 Bitget Wallet 上存款及交易,将有机会参与瓜分 90,000 美元的奖励活动。 未来几周,Bitget Wallet 还将推出交易竞赛,进一步激励用户体验平台的交易速度、安全性和高效性能。

更多详情,请访问 Bitget Wallet 博客。

关于 Bitget Wallet

Bitget Wallet是 Web3 的载体,用一个非托管钱包汇集了无限可能。 它拥有超过 6000 万用户,提供全面的链上服务,包括资产管理、即时兑换、奖励、质押、交易工具、实时市场数据、DApp 浏览器和加密货币支付解决方案。 Bitget Wallet 支持 130 多个区块链、2 万多个 DApp 和数百万种代币,实现数百个 DEX 和跨链桥上的顺畅多链交易,并设立超过 3 亿美元的保护基金,确保用户的资产安全。 体验 Bitget Wallet Lite,开启 Web3 之旅。

更多信息,请访问:X | Telegram | Instagram | YouTube | LinkedIn | TikTok | Discord | Facebook

媒体垂询,请联系 media.web3@bitget.com

本公告所附照片可在以下网址获取:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/395be225-1541-44c0-ab15-cf3df6d09bb7

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.