Bitget Wallet apresenta o Super DEX, uma experiência de swap atualizada

SAN SALVADOR, El Salvador, March 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget Wallet, uma das principais carteiras não custodiadas da Web3, apresentou oficialmente o Super DEX, uma experiência de swap de última geração na Bitget Wallet com negociação inteligente, acesso omnichain a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. À medida que a demanda por negociações descentralizadas cresce, o Super DEX combina execução inteligente de negociações, swaps contínuos entre blockchains e medidas de segurança robustas para oferecer uma experiência de negociação mais rápida, inteligente e segura para usuários de todo o mundo.

O Super DEX oferece ferramentas avançadas de negociação inteligente, ajudando os usuários a identificar e agir sobre tokens de alto potencial com mais eficiência. O MemeX rastreia tokens recém-lançados em 60 segundos na Solana, BNB, Base e Ethereum, fornecendo alertas antecipados com base na liquidez e na atividade do detentor, com uma taxa de sucesso de 90% na identificação de tokens lucrativos em 24 horas. O sniper Hot Picks analisa as tendências do mercado, o sentimento social e os movimentos de smart money, selecionando diariamente até 10 tokens em alta entre milhões. O Super DEX também é compatível com negociações instantâneas com o dobro da velocidade das transações padrão, permitindo que os usuários respondam mais rapidamente aos movimentos do mercado. Além disso, seu recurso de ordem de limite de várias blockchains automatiza as negociações em blockchains como Solana, BNB e Base, reduzindo o risco de perder oportunidades. Com essas ferramentas, os usuários podem navegar melhor por mercados em rápida evolução e lançamentos de novos tokens.

Como o mais moderno centro de negociação omnichain, o Super DEX oferece acesso com um clique a mais de 130 blockchains, permitindo que os usuários façam swap de milhões de tokens sem problemas. Com as recentes integrações de novas redes principais, como Berachain e Sonic, o Super DEX continua a expandir seu alcance de várias blockchains, oferecendo aos usuários acesso a ecossistemas emergentes com alto potencial de crescimento. Seu sistema de roteamento inteligente agrega a liquidez de centenas de DEXs líderes, como Uniswap, PancakeSwap e Jupiter, roteando e dividindo automaticamente as negociações para obter o melhor preço e o mínimo de slippage. Com swaps entre blockchains com um clique, os usuários podem mover ativos sem esforço, como fazer swap de tokens TRUMP baseados na Solana por tokens MUBARAK da BNB Chain em uma única etapa, com cobertura automatizada da taxa de gás. Além disso, a conta GetGas permite que os usuários paguem taxas de gás em ETH, USDT, USDC e BGB, eliminando a necessidade de manter vários tokens nativos e simplificando a experiência de negociação entre blockchains.

"O Super DEX é mais do que apenas um upgrade, é uma redefinição do que deve ser a negociação onchain," disse Alvin Kan, COO da Bitget Wallet. "Ao combinar smart market intelligence, acesso contínuo a várias blockchains e segurança robusta, estamos removendo as barreiras usuais da negociação descentralizada. Nosso objetivo é tornar a negociação onchain tão poderosa, intuitiva e segura quanto qualquer exchange centralizada, mantendo-se totalmente descentralizada. Temos o compromisso de tornar os tokens mais recentes acessíveis a todos os traders, reduzindo as barreiras de entrada e ajudando mais pessoas a entrar na Web3. Estamos entusiasmados em ver usuários de todo o mundo aproveitar o Super DEX para liberar novas oportunidades de negociação."

A segurança e a estabilidade de preços são fundamentais para a infraestrutura do Super DEX, com proteção padrão MEV habilitada para Solana, BNB Chain, Base, Ethereum e muito mais. Isso protege os usuários contra front-running, ataques sanduíche e lances excessivos de taxas de gás, garantindo uma execução de negociações mais justa e previsível. O Super DEX também integra a detecção avançada de riscos de transações, identificando automaticamente tokens queimados, golpes de honeypot e ativos de baixa qualidade para alertar os usuários sobre possíveis riscos de negociação. O Super DEX é integrado à Bitget Wallet, uma carteira descentralizada e totalmente autocustodiada, operando como um aplicativo independente que reduz efetivamente os riscos de segurança centralizados e garante que os usuários mantenham 100% de controle sobre seus ativos em todos os momentos.

Para comemorar o lançamento do Super DEX, a Bitget Wallet está introduzindo um programa de indicação em que os usuários podem convidar seus amigos para ganhar descontos. A primeira etapa do programa de indicação será lançada somente para convidados. Além disso, uma campanha de recompensa de US$ 90.000 está disponível para os usuários que depositarem e negociarem na Bitget Wallet de 17 a 24 de março. Nas próximas semanas, a Bitget Wallet também apresentará uma competição de negociação, incentivando ainda mais os usuários a experimentar a velocidade, a segurança e a eficiência da plataforma.

Para obter mais detalhes, acesse o blog da Bitget Wallet.

Sobre a Bitget Wallet

A Bitget Wallet é o lar da Web3, unindo possibilidades infinitas em uma única carteira não custodiada. Com mais de 60 milhões de usuários, ela oferece serviços onchain abrangentes, incluindo gerenciamento de ativos, swaps instantâneos, recompensas, staking, ferramentas de negociação, dados de mercado em tempo real, um navegador de DApp e soluções de pagamento de criptomoedas. Com compatibilidade com mais de 130 blockchains, mais de 20.000 DApps e milhões de tokens, a Bitget Wallet permite a negociação contínua em várias blockchains em centenas de DEXs e pontes entre blockchains, além de um fundo de proteção de mais de US$ 300 milhões para garantir a segurança dos ativos dos usuários. Experimente a Bitget Wallet Lite para iniciar sua jornada na Web3.

Para obter mais informações, acesse: X | Telegram | Instagram | YouTube | LinkedIn | TikTok | Discord | Facebook

Para perguntas da mídia, entre em contato com media.web3@bitget.com

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/395be225-1541-44c0-ab15-cf3df6d09bb7

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.