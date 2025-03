ビットゲットウォレット (Bitget Wallet)、アップグレードされたスワップ体験を提供するSuper DEXを導入

エルサルバドル、サンサルバドル発, March 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 主要なWeb3非管理型ウォレットであるビットゲットウォレットは、スマートトレーディング、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンへのオムニチェーンアクセスを特徴としたSuper DEXを正式に導入した。 分散型取引への需要が高まる中、Super DEXは、インテリジェントな取引執行、シームレスなクロスチェーンスワップ、堅牢なセキュリティ対策を組み合わせ、世界中のユーザーに対して、より速く、よりスマートで、より安全な取引体験を提供する。

Super DEXは、高度なスマート取引ツールを提供しており、ユーザーが将来性の高いトークンをより効率的に見極め、取引を実行できるよう支援する。 MemeXは、Solana、BNB、Base、Ethereumで新たに発行されたトークンを60秒以内に追跡し、流動性と保有者の活動に基づいて早期警告を提供する。24時間以内に収益性の高いトークンを特定する成功率は90%に達している。 Hot Picksは、市場動向、ソーシャルセンチメント、スマートマネーの動きを分析し、数百万のトークンの中から毎日最大10個のトレンドトークンを選定する。 また、Super DEXは通常の取引の2倍の速度で即時取引にも対応しており、ユーザーが市場の動きにより迅速に対応できるようになっている。 さらに、そのマルチチェーン指値注文機能は、Solana、BNB、Baseなどのチェーン上の取引を自動化し、機会損失のリスクを低減する。 これらのツールを使用することで、ユーザーは急速に変動する市場や新たに発行されるトークンに対して、より的確に対応できるようになる。

究極のオムニチェーン取引ハブとして、Super DEXは130を超えるブロックチェーンへのワンクリックアクセスを提供し、ユーザーは数百万のトークンをシームレスにスワップすることができる。 最近、BerachainやSonicなどの新しいメインネットが統合されたことで、Super DEXはそのマルチチェーンのリーチを拡大し続け、高い成長が見込まれる新興エコシステムへのアクセスをユーザーに提供している。 そのインテリジェントなルーティングシステムは、Uniswap、PancakeSwap、Jupiterなどの数百の主要なDEXから流動性を集約し、自動的に取引をルーティングおよび分割することで、最適な価格設定と最小限のスリッページを実現する。 ワンクリックのクロスチェーンスワップにより、ユーザーは資産を簡単に移動できる。たとえば、SolanaベースのTRUMPトークンをBNBチェーンのMUBARAKトークンに自動ガス代補填付きで一度の操作でスワップすることが可能である。 さらに、GetGasの利用により、ユーザーはETH、USDT、USDC、BGBでガス代を支払うことができ、複数のネイティブトークンを保有する必要がなくなり、クロスチェーン取引体験が簡素化される。

「Super DEXは単なるアップグレードにとどまらず、オンチェーン取引のあるべき姿を再定義するものです」と、ビットゲットウォレットのCOOであるアルビン・カン (Alvin Kan)は述べ、さらに次のように続けた。 「スマートな市場インテリジェンス、シームレスなマルチチェーンアクセス、そして強固なセキュリティを組み合わせることで、分散型取引における従来の障壁を取り除きます。 私たちの目標は、完全な分散性を維持しながら、オンチェーントレーディングを中央集権型取引所と同等の性能、直感性、そして安全性を備えたものにすることです。 また、最新のトークンをすべてのトレーダーが利用できるようにし、参入障壁を低くし、より多くの人々がWeb3の世界へ踏み出せるよう支援することに尽力しています。 私たちは、世界中のユーザーがSuper DEXを活用して新たな取引機会を切り開くことを期待しています」。

セキュリティと価格の安定性はSuper DEXのインフラの中核を成しており、Solana、BNB Chain、Base、Ethereumなどでは、デフォルトでMEV保護が有効になっている。 これにより、ユーザーはフロントランニング、サンドイッチ攻撃、過剰なガス代入札から保護され、より公平で予測可能な取引執行が確保される。 Super DEXは、取引リスクの高度な検出機能も統合しており、バーントークン、ハニーポット詐欺、低品質な資産を自動的に識別し、ユーザーに潜在的な取引リスクを警告する。 Super DEXは、分散型で完全な自己管理型ウォレットであるビットゲットウォレットに統合されており、独立したアプリとして機能している。これにより、中央集権型のセキュリティリスクを効果的に軽減し、ユーザーが常に資産を100%コントロールできる環境を提供している。

Super DEXのローンチを記念して、ビットゲットウォレットはユーザーが友人を招待し、リベートを獲得できる紹介プログラムを導入する。 紹介プログラムの第1段階は、招待制で開始される。 さらに、3月17日から24日までの間、ビットゲットウォレットに入金して取引を行ったユーザーを対象に、9万ドル (約1,342万円) の報酬キャンペーンが実施される。 今後数週間のうちに、ビットゲットウォレットは取引大会も導入し、ユーザーにプラットフォームのスピード、セキュリティ、効率性を体験してもらうためのさらなるインセンティブを提供する予定。

詳細については、ビットゲットウォレットのブログを閲覧されたい。

ビットゲットウォレットについて

ビットゲットウォレットはWeb3の本拠であり、無限の可能性を1つの非管理型ウォレットに統合している。 6,000万人以上のユーザーを誇るビットゲットウォレットは、包括的なオンチェーンサービスを提供しており、その中には、資産管理、即時スワップ、報酬、ステーキング、取引ツール、リアルタイムの市場データ、DAppブラウザー、暗号決済ソリューションなどが含まれる。 130を超えるブロックチェーン、2万以上のDApps、そして数百万のトークンをサポートするビットゲットウォレットは、数百のDEXやクロスチェーンブリッジを介したシームレスなマルチチェーン取引を可能にし、ユーザーの資産の安全を確保するために3億ドル (約448億円) 以上の保護基金も備えている。 ビットゲットウォレットライト (Bitget Wallet Lite)を体験して、Web3の旅を始められたい。

