Bitget Wallet מציגה את Super DEX, חוויית עסקאות החלף משודרגת

Bitget Wallet, אפליקציית ארנק ה-Web3 ללא משמורת המובילה, הציגה רשמית את Super DEX, הדור הבא של חוויית עסקאות החלף בתוך Bitget Wallet עם מסחר חכם, גישה מרובת ערוצים ליותר מ-130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. בעת שהביקוש למסחר מבוזר גדל, Super DEX הוא פתרון המשלב ביצוע סחר חכם, ביצוע חלק של עסקאות חוצות רשתות ואמצעי אבטחה חזקים כדי להציע חוויית מסחר מהירה יותר, חכמה יותר ובטוחה יותר למשתמשים ברחבי העולם.

Super DEX מציע כלי מסחר חכמים מתקדמים המסייעים למשתמשים לזהות ביעילות רבה יותר אסימונים בעלי פוטנציאל גבוה, ולפעול בהתאם. MemeX עוקב אחר אסימונים שהושקו לאחרונה, בתחום של 60 שניות, ב-Solana, BNB, Base ו-Ethereum, ומספק התראות מוקדמות על סמך נזילות ופעילות המחזיק, עם שיעור הצלחה של 90% בזיהוי אסימונים רווחיים תוך 24 שעות. Hot Picks מנתח בדיוק רב מגמות שוק, סנטימנטים חברתיים ותנועות כסף חכמות, ובוחר מתוך מיליונים עד עשרה אסימונים שמציגים מגמות מובילות, ועל בסיס יומי. Super DEX תומך בנוסף בביצוע עסקאות מיידיות במהירות כפולה מעסקאות סטנדרטיות, מה שמאפשר למשתמשים להגיב מהר יותר לתנועות השוק. בנוסף, תכונת ההגבלה מרובת הרשתות שלו מציעה עסקאות אוטומטיות ברשתות כמו Solana, BNB ו-Base, ומפחיתה את הסיכון להחמצת הזדמנויות. עם הכלים האלה, משתמשים יכולים לנווט טוב יותר בשווקים הנמצאים בתנועה מהירה ובין השקות האסימונים החדשים.

כמרכז המסחר האולטימטיבי עבור ריבוי רשתות, Super DEX מספק גישה בלחיצה אחת ליותר מ-130 בלוקצ'יינים, ומאפשר למשתמשים לבצע עסקאות החלף בין מיליוני אסימונים באופן חלק. עם אינטגרציות שבוצעו לאחרונה עבור רשתות מרכזיות חדשות כמו Berachain ו-Sonic, Super DEX ממשיך להרחיב את טווח רשתות הבלוקצ'יין שלו, ומעניק למשתמשים גישה למערכות מתפתחות עם פוטנציאל צמיחה גבוה. מערכת הניתוב החכמה אוספת נזילות ממאות DEX מובילים כמו Uniswap, PancakeSwap ו-Jupiter, ומנתבת ומפצלת עסקאות באופן אוטומטי לתמחור מיטבי והפרשי זליגה מזעריים. עם ביצוע עסקת החלף בלחיצה אחת, משתמשים יכולים להעביר נכסים ללא מאמץ - כמו החלפת אסימוני TRUMP מבוססי Solana בתמורה לאסימוני MUBARAK של BNB Chain בצעד אחד, עם כיסוי אוטומטי של דמי הגז. בנוסף, חשבון GetGas מאפשר למשתמשים לשלם עמלות גז ב-ETH, USDT, USDC ו-BGB, מבטל את הצורך להחזיק במספר אסימונים ייעודיים ומפשט את חוויית המסחר חוצה הרשתות.

"Super DEX הוא יותר מסתם שדרוג - זה הגדרה מחדש של מה שצריך להיות המסחר ברשת", אמר אלווין קאן (Alvin Kan), מנהל תפעול ראשי של Bitget Wallet. "על ידי שילוב של מודיעין שוק חכם, גישה מרובת רשתות חלקה ואבטחה חזקה, אנו מסירים את החסמים הרגילים במסחר מבוזר. המטרה שלנו היא להפוך את המסחר בבלוקצ'יין לעוצמתי, אינטואיטיבי ומאובטח כמו כל בורסה מרכזית - ולהשאיר אותה מבוזרת לחלוטין. אנו מחויבים להפוך את האסימונים האחרונים לנגישים לכל הסוחרים, להנמיך את חסמי הכניסה ולעזור ליותר אנשים לצעוד אל תוך עולם ה-Web3. אנו נרגשים לראות משתמשים ברחבי העולם ממנפים את Super DEX כדי לפתוח הזדמנויות מסחר חדשות".

אבטחה ויציבות מחירים הם בליבת התשתית של Super DEX, עם הגנת MEV המופעלת כברירת מחדל עבור Solana, BNB Chain, Base, Ethereum ועוד. זה מגן על המשתמשים מפני התקפות ריצה מוקדמת, התקפות סנדוויץ' והצעת מחיר מופרזת על גז, מה שמבטיח ביצוע סחר הוגן וצפוי יותר. Super DEX גם מזהה באופן מתקדם סיכונים בעסקאות, עם זיהוי אוטומטי של שריפת אסימוני, הונאות מלכודת דבש ונכסים באיכות נמוכה כדי להזהיר את המשתמשים מפני סיכוני מסחר פוטנציאליים. Super DEX משולב בתוך Bitget Wallet, ארנק מבוזר במשמורת מלאה, וגם פועל כאפליקציה עצמאית המפחיתה ביעילות סיכוני אבטחה מרכזיים ומבטיחה למשתמשים לשמור על 100% שליטה על הנכסים שלהם בכל עת.

כדי לחגוג את השקת Super DEX, Bitget Wallet מציגה תוכנית הפניות שבה משתמשים יכולים להזמין את חבריהם כדי להרוויח החזרים. השלב הראשון של תוכנית ההפניות יושק על בסיס הזמנה בלבד. בנוסף, קמפיין תגמול בהיקף 90,000 דולר זמין עבור משתמשים המפקידים וסוחרים ב-Bitget Wallet בין ה-17 ל-24 במרץ. בשבועות הקרובים, Bitget Wallet תציג גם תחרות מסחר, שתמריץ עוד יותר את המשתמשים לחוות את המהירות, האבטחה והיעילות של הפלטפורמה.

לפרטים נוספים, בקרו בבלוג Bitget Wallet.

אודות Bitget Wallet

Bitget Wallet הוא הבית של Web3, המאחד אינסוף אפשרויות בארנק אחד ללא משמורת. עם למעלה מ-60 מיליון משתמשים הוא מציע שירותי בלוקצ'יין מקיפים, כולל ניהול נכסים, החלפות מיידיות, תגמולים, הימורים, כלי מסחר, נתוני שוק חיים, דפדפן מבוזר ופתרונות תשלומי קריפטו. עם חיבורים ליותר מ-130 רשתות בלוקצ'יין, למעלה מ-20,000 אפליקציות מבוזרות ומיליוני אסימונים, Bitget Wallet מאפשר מסחר מרובה בלוקצ'יינים חלק במאות DEX וגשרים חוצי רשתות בלוקצ'יין, יחד עם קרן הגנה של יותר מ- 300 מיליון דולר כדי להבטיח את בטיחות נכסי המשתמשים. בואו לחוות את Bitget Wallet Lite כדי להתחיל מסע Web3.

למידע נוסף, בקרו באתרים: X / טלגרם / אינסטגרם / יוטיוב / לינקדאין / טיקטוק / Discord / פייסבוק

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם media.web3@bitget.com

