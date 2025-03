Bitget Wallet présente Super DEX, une expérience de swap améliorée

SAN SALVADOR, Salvador, 24 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, portefeuille Web3 non dépositaire de premier plan, a procédé au lancement officiel de Super DEX. Au sein de Bitget Wallet, cette expérience de swap nouvelle génération offre un trading intelligent ainsi qu’un accès omni-chaîne à plus de 130 blockchains et des millions de jetons. En réponse à la demande croissante de trading décentralisé, Super DEX combine une exécution intelligente des transactions, des swaps inter-chaînes fluides et des mesures de sécurité robustes pour faire vivre aux utilisateurs du monde entier une expérience de trading plus rapide, plus intelligente et plus sûre.

Super DEX propose des outils de trading intelligents avancés permettant aux utilisateurs d’identifier et d’exploiter plus efficacement les jetons à fort potentiel. En seulement 60 secondes, MemeX localise les jetons récemment lancés sur Solana, BNB, Base et Ethereum en fournissant des alertes précoces reposant sur la liquidité et l’activité des détenteurs, avec un taux de réussite de 90 % pour l’identification des jetons rentables en 24 heures. Capable de sélectionner chaque jour jusqu’à 10 jetons tendance parmi des millions, le sniper Hot Picks analyse les tendances du marché, le sentiment social ainsi que les mouvements de fonds intelligents. Super DEX prend également en charge les transactions instantanées avec une rapidité deux fois supérieure à celle des transactions standard, permettant ainsi aux utilisateurs de réagir plus rapidement aux fluctuations du marché. De plus, sa fonctionnalité d’ordres à cours limité multi-chaînes automatise les transactions sur des chaînes comme Solana, BNB et Base, ce qui réduit considérablement le risque de manquer des opportunités. Grâce à ces outils, les utilisateurs peuvent gérer plus facilement les marchés en constante évolution et les lancements de nouveaux jetons.

Plateforme de trading omni-chaînes par excellence, Super DEX donne en un seul clic accès à plus de 130 blockchains aux utilisateurs, ce qui leur permet d’échanger des millions de jetons en toute fluidité. Du fait des récentes intégrations de nouveaux réseaux principaux tels que Berachain ou Sonic, Super DEX continue d’étendre sa portée multi-chaînes et donne ainsi accès à des écosystèmes émergents à fort potentiel de croissance. En agrégeant les liquidités de centaines de DEX de premier plan comme Uniswap, PancakeSwap et Jupiter, son système de routage intelligent achemine et fractionne automatiquement les transactions pour une tarification optimale et un glissement moindre. Grâce aux swaps inter-chaînes en un clic, les utilisateurs peuvent transférer des actifs très facilement, en échangeant par exemple des jetons TRUMP basés sur Solana contre des jetons MUBARAK de la BNB Chain en une seule étape, avec une prise en charge automatisée des frais de gaz. De plus, le compte GetGas permet aux utilisateurs de payer les frais de gaz en ETH, USDT, USDC et BGB, ce qui élimine la nécessité de détenir plusieurs jetons natifs et simplifie l’expérience de trading inter-chaînes.

« Super DEX est bien plus qu’une simple amélioration : c’est une véritable redéfinition de ce que devrait être le trading onchain », indique Alvin Kan, Directeur des opérations chez Bitget Wallet. « En combinant une brillante intelligence de marché, un accès multi-chaînes fluide et une sécurité renforcée, nous éliminons les obstacles habituels au trading décentralisé. Notre objectif est de rendre le trading onchain aussi puissant, intuitif et sécurisé qu’il peut l’être sur n’importe quelle crypto-bourse centralisée, mais tout en maintenant une décentralisation complète. Nous nous engageons à rendre les tout derniers jetons accessibles à tous les traders, à réduire les barrières à l’entrée et à aider davantage de personnes à se lancer dans le Web3. Nous sommes ravis de voir les utilisateurs du monde entier exploiter Super DEX afin de saisir de nouvelles opportunités de trading. »

Grâce à une protection MEV par défaut activée pour Solana, BNB Chain, Base, Ethereum, entre autres, la sécurité et la stabilité des prix sont au cœur de l’infrastructure de Super DEX. Ce dispositif protège les utilisateurs contre les attaques de front-running, les attaques sandwich et les enchères excessives sur les frais de gaz, ce qui leur garantit une exécution plus juste et plus prévisible de leurs transactions. Super DEX intègre également une détection avancée des risques de transaction en repérant automatiquement les jetons brûlés, les arnaques de type honeypot et les actifs de mauvaise qualité afin de mettre en garde les utilisateurs contre les risques potentiels liés aux transactions. Super DEX est intégré à Bitget Wallet. Ce portefeuille décentralisé et entièrement auto-dépositaire fonctionne comme une application indépendante qui atténue efficacement les risques de sécurité centralisés et garantit aux utilisateurs le contrôle intégral de leurs actifs à tout moment.

Pour fêter le lancement de Super DEX, Bitget Wallet inaugure un programme de parrainage qui permet aux utilisateurs d’inviter leurs amis à gagner des remises. La première phase de ce programme de parrainage sera lancée sur invitation uniquement. De plus, une campagne de récompense dotée de 90 000 USD est ouverte à tous les utilisateurs qui déposent et tradent sur Bitget Wallet du 17 au 24 mars. Dans les semaines à venir, Bitget Wallet organisera également un concours de trading visant à inciter les utilisateurs à découvrir la rapidité, la sécurité et l’efficacité de la plateforme.

Pour plus d’informations, consultez le blog de Bitget Wallet.

À propos de Bitget Wallet

En réunissant des possibilités infinies au sein d’un seul portefeuille non dépositaire, Bitget Wallet se veut l’incarnation ultime du Web3. À l’appui de plus de 60 millions d’utilisateurs, il propose des services on-chain complets, intégrant notamment la gestion d’actifs, les échanges instantanés, les récompenses, le jalonnement, les outils de trading, les données de marché en direct, un navigateur DApp et des solutions de paiement cryptographiques. Prenant en charge plus de 130 blockchains, plus de 20 000 DApps et des millions de jetons, Bitget Wallet vous permet de bénéficier d’un trading multi-chaînes fluide sur des centaines de DEX et de ponts inter-chaînes, ainsi que d’un fonds de protection valorisé à plus de 300 millions de dollars pour vos actifs numériques. Faites l’expérience de Bitget Wallet Lite pour commencer votre voyage sur le Web3.

