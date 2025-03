Bitget Wallet presenta Super DEX, una experiencia mejorada de swap

SAN SALVADOR, El Salvador, March 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, líder en billeteras Web3 sin custodia, presentó oficialmente Super DEX, una experiencia de swap innovadora con operaciones inteligentes, acceso omnicadena a más de 130 cadenas de bloques y millones de tokens, dentro de Bitget Wallet. A medida que crece la demanda de operaciones descentralizadas, Super DEX combina la ejecución inteligente de operaciones, swaps entre cadenas sin inconvenientes y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de operaciones más rápida, inteligente y segura a los usuarios de todo el mundo.

Super DEX ofrece herramientas avanzadas de operaciones inteligentes, que ayudan a los usuarios a identificar y actuar sobre tokens de alto potencial de manera más eficiente. MemeX rastrea nuevos tokens en 60 segundos en Solana, BNB, Base y Ethereum, ofrece alertas anticipadas basadas en la liquidez y la actividad de los titulares, con una tasa de éxito del 90 % en la identificación de tokens rentables en 24 horas. El sniper de Hot Picks analiza tendencias del mercado, reacciones sociales y transacciones de dinero inteligente, y selecciona hasta 10 tokens en tendencia entre millones a diario. Además, Super DEX admite operaciones al instante al doble de velocidad que las operaciones estándar, lo que permite a los usuarios responder con mayor rapidez a las transacciones del mercado. Asimismo, su función de órdenes limitadas multicadena automatiza las operaciones en cadenas como Solana, BNB y Base, lo que reduce el riesgo de perder oportunidades. Con estas herramientas, los usuarios pueden explorar mejor por los mercados en rápida evolución y el lanzamiento de nuevos tokens.

Super DEX, el centro de operaciones omnicanal por excelencia, ofrece acceso con un solo clic a más de 130 cadenas de bloques, lo que permite a los usuarios intercambiar millones de tokens sin inconvenientes. Super DEX cuenta con recientes integraciones de nuevas redes principales como Berachain y Sonic, y sigue ampliando su alcance multicadena, ya que brinda los usuarios acceso a ecosistemas emergentes con gran potencial de crecimiento. Su sistema de enrutamiento inteligente agrega liquidez de cientos de DEX líderes como Uniswap, PancakeSwap y Jupiter, que enruta y divide de forma automática las operaciones para obtener precios óptimos y un deslizamiento mínimo. Con los swaps entre cadenas con un solo clic, los usuarios pueden hacer transacciones con activos sin esfuerzo, como intercambiar tokens TRUMP basados en Solana por tokens MUBARAK de BNB Chain en un solo paso, con cobertura automatizada de la tarifa de gas. Además, la cuenta GetGas permite a los usuarios pagar las tarifas de gas en ETH, USDT, USDC y BGB, elimina la necesidad de mantener múltiples tokens nativos y simplifica la experiencia de comercio entre cadenas.

"Super DEX es algo más que una simple actualización: es una redefinición de lo que deben ser las operaciones en cadena", afirmó Alvin Kan, director de operaciones de Bitget Wallet. "Al combinar la inteligencia de mercado inteligente, el acceso multicadena fluido y una seguridad sólida, estamos eliminando las barreras habituales en el comercio descentralizado. Nuestro objetivo es hacer que las operaciones en cadena sean tan potentes, intuitivas y seguras como en cualquier bolsa centralizada, sin dejar de estar totalmente descentralizadas. Nos comprometemos a permitir que los tokens más nuevos estén al alcance de todos los operadores, lo que reducirá las barreras de ingreso y ayudará a más personas a entrar a Web3. Nos complace ver a usuarios de todo el mundo aprovechando Super DEX para desbloquear nuevas oportunidades de operaciones".

La seguridad y la estabilidad de precios son fundamentales para la infraestructura de Super DEX, con protección MEV por defecto activada para Solana, BNB Chain, Base, Ethereum y más. Esta medida protege a los usuarios de ejecuciones anticipadas, ataques "sándwich" y ofertas excesivas de tarifas de gas, lo que garantiza una ejecución de operaciones más justa y predecible. Super DEX también integra la detección avanzada de riesgos en transacciones, identifica de forma automática los tokens quemados, las estafas honeypot y los activos de baja calidad para advertir a los usuarios de posibles riesgos en las operaciones. Super DEX está integrado con Bitget Wallet, una billetera descentralizada y totalmente autocustodiada, que funciona como una aplicación independiente que mitiga de manera eficaz los riesgos de seguridad centralizados y garantiza que los usuarios conserven en todo momento 100% del control sobre sus activos.

Para celebrar el lanzamiento de Super DEX, Bitget Wallet está introduciendo un programa de recomendación por medio del cual los usuarios pueden invitar a sus amigos a percibir descuentos. La primera fase del programa de recomendación se pondrá en marcha únicamente por invitación. Además, hay una campaña de recompensa de 90.000 dólares disponible para los usuarios que depositen y realicen operaciones en Bitget Wallet del 17 al 24 de marzo. En las siguientes semanas, Bitget Wallet presentará también un concurso de operaciones que incentive aún más a los usuarios a experimentar la velocidad, seguridad y eficacia de la plataforma.

Para obtener más detalles, visite el blog de Bitget Wallet.

Acerca de Bitget Wallet

Bitget Wallet es el hogar de Web3, que reúne un sinfín de posibilidades en una única billetera sin custodia. La billetera cuenta con más de 60 millones de usuarios, ofrece servicios integrales basados en cadena de bloques, como administración de activos, swaps instantáneos, recompensas, inversiones, herramientas para operar, datos de mercado en vivo, un navegador de DApp y soluciones de pagos en criptomonedas. Bitget Wallet tiene conexiones a más de 130 cadenas de bloques, más de 20.000 DApps y millones de tokens, permite las operaciones multicadena fluidas mediante cientos de DEX y puentes entre cadenas, junto con un fondo de protección de más de 300 millones de dólares para garantizar la seguridad de los activos de los usuarios. Experimente Bitget Wallet Lite para comenzar a explorar Web3.

