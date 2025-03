UPDATE – Jetzt buchbar: Royalton CHIC Barbados erweitert die Präsenz der Marke in der Karibik

ST. MICHAEL, Barbados, March 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts wird für Aufsehen sorgen und mit der Neudefinition des All-Inclusive-Konzepts auf Barbados das Herz höher schlagen lassen. Ab heute können offiziell Buchungen für das Royalton CHIC Barbados, ein All-Inclusive-Resort der Autograph Collection – Adults Only entgegengenommen werden. Das Resort bereitet sich auf ein spektakuläres Debüt im Frühjahr 2026 vor. Dieses stilvolle Lifestyle-Resort liegt an der glamourösen Goldküste von Barbados und wurde für Trendsetter konzipiert, die sich gleichermaßen nach Spannung und Eleganz sehnen. Die Gäste genießen elektrisierende Erlebnisse und mühelosen Luxus. Hier ist jeder Moment unvergesslich, lebendig und unvergleichlich elegant.

„Die Nachfrage nach modernem All-Inclusive-Luxus nur für Erwachsene war noch nie so groß. Reisende suchen mehr als nur Entspannung – sie wollen aufregende soziale Erlebnisse. Mit der Aufnahme von Jamaika und Barbados in unser Angebot leiten wir eine mutige neue Ära des gehobenen Reisens ein, zugeschnitten auf diejenigen, die sich gleichermaßen nach Genuss und Energie sehnen“, sagte Jordi Pelfort, Präsident von Blue Diamond Resorts. „Barbados ist seit langem ein angesehenes Reiseziel und damit der perfekte Rahmen für das Erlebnis in den Royalton CHIC Resorts.“

Als erstes Anwesen von Blue Diamond Resorts auf Barbados verstärkt dieser Neuzugang die Expansion der Marke in die aufregendsten und begehrtesten Reiseziele der Karibik. Zeitgleich mit dem 15. Jahrestag der Innovation des Unternehmens im Bereich des All-Inclusive-Konzepts markiert Royalton CHIC Barbados einen weiteren Meilenstein im kontinuierlichen Wachstum des Unternehmens und bietet erstklassigen Genuss, der zweifellos von einem sozialen Aspekt geprägt ist. Ganz wie Barbados selbst, eine Insel, die für ihre leichte Eleganz, lebendige Kultur und ihren Jetset-Appeal berühmt ist, wurde das Resort als ultimativer Zufluchtsort nur für Erwachsene konzipiert und bietet die perfekte Balance aus Entspannung und Spannung, alles unter dem einzigartigen Konzept „Party Your Way“.

Das Royalton CHIC Barbados wurde für temperamentvollen, modernen Komfort konzipiert und verfügt über 220 stilvolle Suiten mit Optionen wie Meerblick, Zugang zum Pool und private Terrassen. Gäste, die einen noch besseren Aufenthalt wünschen, können sich für die Diamond Club™-Suitenkategorie entscheiden. Diese bietet einen persönlichen Butler-Service, exklusive Annehmlichkeiten und exklusive Diamond Club™-Strand- und Poolbereiche. Die kulinarische Szene des Resorts mit neun Restaurants und drei Bars, die lokale Aromen mit globalen Einflüssen verbinden, wird ebenso fabelhaft sein. Darunter finden sich ein aufregendes Steakhaus, die schillernde Level 18 Rooftop Cabana Lounge und ein verlockendes neues Restaurant mit französischer Insel-Fusion, das klassische Aromen mit einem karibischen Touch aufwertet.

Das Resort verkörpert den Geist der Royalton CHIC Resorts und bietet eine dynamische Mischung aus Unterhaltung, Wellness und geselligen Erlebnissen. Gäste können im Royal Spa entspannen, an kraftvollen Royalton FIT-Kursen teilnehmen oder das Nonstop-Unterhaltungsprogramm der CHIC Angels genießen. Ob Sie am Pool im Luxus schwelgen, das pulsierende Nachtleben der Insel genießen oder sich exklusiven Erlebnissen hingeben, jeder Aufenthalt ist auf unverfälschten Genuss und unerwartete Momente ausgelegt.

Nach dem großen Wirbel um die Eröffnung des Royalton CHIC Antigua im letzten Jahr und der kürzlichen Ankündigung des Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove bestärkt diese jüngste Erweiterung die Vision von Blue Diamond Resorts, das All-Inclusive-Erlebnis nur für Erwachsene neu zu erfinden. Die Eröffnung des Royalton CHIC Barbados stellt einen weiteren mutigen Schritt in der Expansion des Hotels dar und beweist, dass Luxus nur für Erwachsene noch nie so verlockend war.

Buchungen für Aufenthalte im Frühjahr 2026 sind jetzt möglich. Für weitere Informationen oder um Ihren nächsten Urlaub zu buchen, besuchen Sie royaltonchicresorts.com .

Über Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts verfügt über mehr als 80 Häuser mit mehr als 20.000 Zimmern in acht Ländern an den beliebtesten Urlaubszielen in der Karibik. Zu den neun führenden Hotelmarken gehören die preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts , in denen jeder Gast als Familienmitglied angesehen wird. Ganz gleich, ob die Gäste als Freunde, Eltern, Kinder, Paare oder zu den Flitterwochen, im Rahmen von Firmen- oder Incentive-Reisen oder als Alleinreisende anreisen – in diesen Häusern mit individuellen Services und besonderen Annehmlichkeiten wie All-In Connectivity™, DreamBed™ und die Sports Event Guarantee™ gelten sie alle als eine Familie. Zur Stärkung wertvoller Beziehungen und Freundschaften bietet das Hideaway at Royalton ein Erlebnis nur für Erwachsene, mit exklusiver Gastronomie und erstklassiger Unterbringung, um die Zusammengehörigkeit der Gäste zu fördern. Party Your Way at Royalton CHIC Resorts ist eine pulsierende und lebendige All-Inclusive-Marke nur für Erwachsene, die Unvorhergesehenes bietet. Mystique by Royalton ermöglicht die Flucht aus dem Alltag. In verschiedenen Resorts im Boutique-Stil können die Gäste in die Umgebung eintauchen und endlose Naturschönheit und hippe Vibes genießen. Auf Jamaica bietet das Grand Lido Negril Gästen über 21 Jahren einen einzigartigen All-inclusive-FKK-Urlaub an einem abgeschiedenen Strandabschnitt für ein Höchstmaß an Privatsphäre. Memories Resorts & Spa bietet Ihnen einen Urlaub ganz nach Ihren Wünschen – ob Sie einen Familienurlaub oder ein Wiedersehen mit Freunden planen oder ob Sie einfach nur mit Ihrer besseren Hälfte ausspannen möchten –, während Starfish Resorts einen großartigen Gegenwert in atemberaubender Umgebung mit reichhaltigem Kultur- und Naturerbe bietet. Planet Hollywood Hotels & Resorts lädt seine Gäste ein, Vacation Like A Star™ (Urlaub wie ein Star) zu machen, mit einem fesselnden, interaktiven Erlebnis und berühmten Elementen der Popkultur aus ikonischen Filmen, Musik und Sport, während Sie – um den Paparazzi auszuweichen – Ihren Aufenthalt im Planet Hollywood Adult Scene genießen, wo Ihr Urlaub nur für Erwachsene mit Glamour und Exklusivität im Mittelpunkt der Faszination und Aufmerksamkeit steht.

Weitere Informationen zu Blue Diamond Resorts finden Sie unter www.bluediamondresorts.com

Über Royalton CHIC Resorts

Royalton CHIC Resorts bietet pulsierende und lebendige All-Inclusive-Erlebnisse nur für Erwachsene, bei denen Sie nach Herzenslust feiern und das Unerwartete genießen können. An beliebten karibischen Reisezielen wie Punta Cana (Dominikanische Republik), Cancún (Mexiko) und Antigua bietet diese neue Generation des All-Inclusive-Konzepts für Erwachsene noch nie dagewesene Erlebnisse, bei denen Luxus und Spaß an jedem idyllischen Ort zusammenkommen. Wählen Sie zwischen Entspannung und Verwöhnung oder Party und Spaß – feiern Sie so, wie Sie möchten.

Ideal für Paare, Gruppen, Singles oder Freunde, mit modernen Zimmern und Suiten mit All-In Luxury™, dem Premium-DreamBed™, einer Vielzahl von kulinarischen Angeboten, All-In Connectivity™ und Exklusivität durch die Diamond Club™-Kategorie. Die Gäste können wählen, ob sie sich im Spa entspannen und verwöhnen lassen oder die einzigartigen Veranstaltungen und Themenpartys des Resorts an besonderen Orten genießen möchten.

Weitere Informationen zu den Royalton CHIC Resorts finden Sie unter www.royaltonchicresorts.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4985b83d-66a7-4ed1-b697-8c17458da2dc

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an media@bluediamondresorts.com .

