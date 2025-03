CGTN: Çin, yerel koşullarla uyumlu yüksek nitelikli kırsal kalkınmada gelişme kaydediyor

CGTN, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in güneybatı Çin'de yer alan Yunnan Eyaleti'ndeki inceleme gezisini konu alan bir makale yayımladı. Yunnan'ın “çiçek ekonomisi”ni geliştirmeye ve kültür turizmini teşvik etmeye yönelik çabalarını okuyucularla paylaşan makale, eyaletin Çin'in çağdaşlaşma yolculuğunda yeni bir çığır açma amacı güden, yerel koşullarla uyumlu yüksek nitelikli kırsal kalkınmaya yönelik çabalarının altını çizdi.

PEKİN, March 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan Eyaleti'nde yer alan Lijiang'da bulunan Lijiang Modern Çiçek Endüstri Parkı, Çin'in kırsal yeniden canlanmaya yönelik çabalarının somut bir örneğidir.

Akıllı üretim sisteminin gücünü arkasına alan endüstri parkındaki tüm seralar topraksız yetiştirme teknolojisinden yararlanırken su ve gübre için kullanılan entegre sulama tesislerinin kapsama oranı yüzde 85'in üzerine çıkıyor.

Yakınlardaki Lijiang Havalimanı sayesinde dalından yeni kesilen güller ve gala çiçekleri gibi ürünler Pekin, Şanghay ve Guangzhou gibi şehirlere 36 saat içinde uçakla teslim edilebiliyor ve Japonya, Vietnam ve Rusya gibi ülkelere satılabiliyor, böylece çevresindeki kırsal alanlarda 300'den fazla kişiye iş olanağı yaratıyor.

Endüstri parkını çarşamba öğleden sonra ziyaret eden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, köylülerle ve teknisyenlerle konuşarak çiçek çeşitleri, satışlar ve elde ettikleri gelir hakkında sorular sordu.

Köylüler, Başkan Xi'ye aylık ortalama 4.000 yuan (yaklaşık 557,46 $) kazandıklarını, talebin en yoğun olduğu dönemlerde aylık gelirlerinin 7.000 yuanı aştığını belirttiler. Köylüler çiçek yetiştirmenin gerçekten mutluluk verici bir iş olduğunu ifade ettiler.

Başkan Xi, "Girişiminiz başarıyla gelişmeye devam ediyor ve modern tarımın gelişim yörüngesiyle uyum içinde. Hayatlarınız da çiçekler kadar güzel olsun." diyerek memnuniyetini ifade etti.

"Çiçek ekonomisi"

Farklı endüstrileri geliştirmek, Başkan Xi'nin son yıllarda yurt içindeki incelemeleri esnasında daima üzerinde durduğu bir konu oldu. Başkan Xi bir keresinde, "Kırsal yeniden canlanmanın anahtarı endüstriyi yeniden canlandırmaktır." diye belirtti.

Yunnan'ın benzersiz coğrafya ve iklim koşulları bu eyalete "bitki krallığı" ünvanını kazandıran şeydi, bu özelliği de "çiçek ekonomisi"nin gelişimine olanak tanıdı. Yunnan'ın yeni kesilmiş çiçekleri uzun yıllardır ülkede bu alanda birinci sırayı almıştır.

Eyaletin çiçek ekim alanları 2024 yılında 1,95 milyon mu'ya (yaklaşık 130.000 hektara) ulaşırken bunun 350.000 mu'su yeni kesilen çiçeklere ayrıldı. Yeni kesilen çiçek üretimi toplam 20,6 milyar adede ulaşarak dünya genelinde birinciliği elde etti.

Yunnan'daki çiçek endüstrisi ekim, ayırma ve ambalajlama, lojistik ve e-ticaret alanlarında doğrudan 380.000 kişiye istihdam sağlarken dolaylı istihdam edilen kişi sayısı 1 milyonu aşıyor. Yerel halkın on yıllardır süren gayretli çalışmaları sayesinde, Asya'nın birinci ve dünyanın ikinci en büyük çiçek mezat merkezini de içeren tam teşekküllü bir endüstriyel zincir oluşturuldu.

Kunming International Flora Auction Trading Center'daki (Kunming Uluslararası Çiçek Mezat Merkezi) günlük ortalama işlem hacmi 2024 yılında 7,06 milyon adet sapa ulaşırken sipariş başına ortalama işlem süresi sadece 4 saniye ve gerçekleşen işlem oranı yüzde 95,34 oldu.

Burada açık artırmayla satılan çiçekler sadece Çin'in büyük şehirlerine gönderilmiyor, aynı zamanda 50'den fazla ülkeye ve bölgeye ihraç ediliyor.

İncelemeleri esnasında endüstriyel dönüşümü ve gelişimi teşvik etmenin yüksek nitelikli kalkınmanın anahtarı olduğunu vurgulayan Başkan Xi, Yunnan eyaletinin gelişmekte olan stratejik endüstrileri ve geleceğin endüstrilerini geliştirmeye yardımcı olması çağrısında bulundu.

Kültür ve turizmin bütünleşmesi

Başkan Xi, çarşamba günü Lijiang'ın Tarihî Şehir Merkezi'ni de ziyaret ederek yerel yetkililerin tarihi ve kültürel mirası korumaya ve bundan yararlanmaya yönelik girişimleri artırma çabaları hakkında bilgi edindi.

"Şehrin kültürünün, manzarasının ve halk geleneklerinin gerçekten büyüleyici" olduğunu dile getiren Başkan Xi, kültür ve turizm bütünleşmesinin ekonomiyi güçlendirdiğini sözlerine ekledi.

Lijiang'ın 800 yıldan uzun bir geçmişi olan Tarihî Şehir Merkezi, UNESCO tarafından 1997 yılında dünya kültür mirası alanları listesine dâhil edildi. Lijiang şehri, son 27 yılda 30 kültür merkezi inşa ederek kültür mirası için yeni senaryolar yarattı ve yerel kültür ve turizm endüstrisinin gelişimini teşvik etti.

Şehrin turizm endüstrisi bugün de gelişmeye devam ediyor, yiyecek-içecek hizmetleri, konaklama, el sanatları ve gösteri sanatları alanlarında iş kolları gelişiyor. Sayıları gitgide artan genç girişimciler burada iş kuruyor, kendilerini ulusal kültür mirasını devralmaya ve teşvik etmeye adıyorlar.

Lijiang şehri, şu anda ilgi çeken kültür varlıklarını ve sokaklardaki simgesel yapıları artırarak kültür mirası turizmini geliştirmeye yönelik coşkulu çalışmalara imza atıyor. Lijiang, zengin bir kültür atmosferi yaratmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyerek dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Şehir, geçen yılın Ocak-Eylül döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,07'lik atışla toplam 17,05 milyon turisti ağırladı.

Başkan Xi, halkın gelirini artırmak ve koruma ile kalkınma arasındaki ilişkiyi uygun şekilde yönetmek için kültür turizmini teşvik etmek gerektiğini belirterek kültür ve turizm endüstrisinin sürdürülebilir ve sağlıklı bir gelişim yörüngesi izlemesi çağrısında bulundu.

