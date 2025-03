CGTN: จีนส่งเสริมการพัฒนาชนบทคุณภาพสูงให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น

CGTN ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการเดินทางตรวจเยี่ยมของนาย Xi Jinping ประธานาธิบดีจีน ในมณฑลยูนนาน ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน บทความนี้เน้นย้ำถึงการผลักดันของมณฑลในการพัฒนาชนบทคุณภาพสูงตามสภาพท้องถิ่น และมุ่งหวังที่จะสร้างแนวทางใหม่ในการบรรลุความทันสมัยของจีน โดยการนำเสนอความพยายามของยูนนานในการส่งเสริม "เศรษฐกิจดอกไม้" และการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ปักกิ่ง, March 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- สวนอุตสาหกรรมดอกไม้สมัยใหม่ลี่เจียง ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองลี่เจียงในมณฑลยูนนาน ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นตัวอย่างของความพยายามของจีนในการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบท

สวนนี้ใช้ระบบการผลิตอัจฉริยะ ทุกโรงเรือนในเรือนกระจกสวนใช้เทคโนโลยีการเพาะปลูกโดยไม่ใช้ดิน โดยมีอัตราการครอบคลุมของระบบชลประทานน้ำและปุ๋ยที่มากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์

สวนนี้ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินลี่เจียง ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กุหลาบตัดดอกและคาลลาลิลลี่ สามารถส่งโดยเครื่องบินไปยังเมืองต่าง ๆ เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และกวางโจวภายใน 36 ชั่วโมง และส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น ญี่ปุ่น เวียดนาม และรัสเซีย ซึ่งสร้างงานให้กับประชาชนกว่า 300 คนในพื้นที่ชนบทโดยรอบ

ในการเยี่ยมชมสวนเมื่อบ่ายวันพุธ นาย Xi Jinping ประธานาธิบดีจีน ได้พูดคุยกับชาวบ้านและช่างเทคนิค ถามไถ่เกี่ยวกับพันธุ์ดอกไม้ การขายในตลาด และรายได้ของพวกเขา

ชาวบ้านบอกกับนาย Xi ว่าพวกเขามีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 4,000 หยวน (ประมาณ 557.46 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อเดือน โดยรายได้ในช่วงที่ตลาดมีความต้องการสูงจะเกิน 7,000 หยวน พวกเขาบอกว่าการปลูกดอกไม้เป็นงานที่เต็มไปด้วยความสุข

"ความพยายามของพวกท่านกําลังเฟื่องฟูและสอดคล้องกับเส้นทางการพัฒนาของการเกษตรสมัยใหม่ ขอให้ชีวิตของพวกท่านสวยงามเหมือนดอกไม้" นาย Xi กล่าวด้วยความยินดี

"เศรษฐกิจดอกไม้"

การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นประเด็นที่นาย Xi ให้ความใส่ใจในการตรวจเยี่ยมภายในประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมา "กุญแจสู่การฟื้นฟูชนบทคือการฟื้นฟูอุตสาหกรรม" เขากล่าว

สภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของยูนนานทำให้มณฑลนี้ได้รับฉายาว่า "อาณาจักรของพืช" ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของการพัฒนา "เศรษฐกิจดอกไม้" ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การผลิตดอกไม้ตัดดอกของยูนนานมีอันดับสูงสุดในประเทศ

ในปี 2024 พื้นที่ปลูกดอกไม้ของมณฑลยูนนานมีขนาด 1.95 ล้าน มู่ (ประมาณ 130,000 เฮกตาร์) รวมถึง 350,000 mu ที่ใช้ในการปลูกดอกไม้ตัดดอก ผลผลิตดอกไม้ตัดดอกทั้งหมดอยู่ที่ 2.06 หมื่นล้านดอก ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในโลก

อุตสาหกรรมดอกไม้ในยูนนานมีการจ้างงานคน 380,000 คนโดยตรงในด้านการปลูก การคัดแยกและบรรจุภัณฑ์ การขนส่งและอีคอมเมิร์ซ โดยมีการจ้างงานทางอ้อมอีกมากกว่า 1 ล้านคน ความพยายามมานานนับสิบปีของคนในท้องถิ่นได้สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ รวมถึงศูนย์ประมูลดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและอันดับสองของโลก

ที่ศูนย์การประมูลดอกไม้ระหว่างประเทศคุนหมิง มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 7.06 ล้านต้นในปี 2024 โดยมีเวลาในการทำธุรกรรมเฉลี่ยเพียง 4 วินาทีต่อคำสั่งซื้อและอัตราการทำธุรกรรมที่ 95.34 เปอร์เซ็นต์

ดอกไม้ที่ประมูลที่นี่ไม่เพียงส่งไปยังเมืองใหญ่ ๆ ในจีน แต่ยังส่งออกไปยังมากกว่า 50 ประเทศและภูมิภาค

การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและการพัฒนาเป็นงานหลักของการพัฒนาคุณภาพสูง นาย Xi เน้นย้ำระหว่างการตรวจเยี่ยม โดยเรียกร้องให้ยูนนานส่งเสริมอุตสาหกรรมเกิดใหม่และอุตสาหกรรมในอนาคต

การบูรณาการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

นาย Xi ยังได้เยี่ยมชมเมืองเก่าลี่เจียงในวันพุธ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความพยายามของผู้คนในท้องถิ่นในการเสริมสร้างการคุ้มครองและการใช้มรดกทางวัฒนธรรม

"วัฒนธรรม ทิวทัศน์ และประเพณีของเมืองนี้น่าหลงใหลจริง ๆ" นาย Xi กล่าวและเสริมว่า การบูรณาการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

เมืองเก่าลี่เจียง ซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 800 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1997 ในช่วง 27 ปีที่ผ่านมา เมืองนี้ได้สร้างลานวัฒนธรรม 30 แห่ง สร้างแนวทางใหม่ในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท้องถิ่น

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมืองยังคงเจริญรุ่งเรือง โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องครอบคลุมตั้งแต่ร้านอาหาร ที่พัก งานฝีมือ ไปจนถึงศิลปะการแสดง และมีคนรุ่นใหม่จำนวนมากเริ่มต้นธุรกิจที่นี่ โดยมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

ขณะนี้ เมืองกำลังพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมอย่างจริงจัง โดยขยายแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสถานที่สำคัญตามถนนต่าง ๆ ลี่เจียงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้สำเร็จด้วยการจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้างบรรยากาศทางวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์

นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายนปีที่ผ่านมา เมืองนี้มีนักท่องเที่ยวรวม 17.05 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้น 13.07 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

นาย Xi กล่าวว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อปรับปรุงรายได้ของประชาชนและการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างการคุ้มครองและการพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญ โดยเรียกร้องให้อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเดินตามเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีสุขภาวะ

